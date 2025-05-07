https://ukraina.ru/20250507/lukashenko-podpisal-zakon-ob-amnistii-v-belorussii-v-svyazi-s-80-letiem-pobedy-1062991046.html
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы - 07.05.2025 Украина.ру
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы
Почти восемь тысяч белорусских осужденных может затронуть амнистия, закон о которой подписал Александр Лукашенко. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
2025-05-07T14:53
2025-05-07T14:53
2025-05-07T14:53
новости
белоруссия
минск
александр лукашенко
амнистия
80 лет победы
союзное государство
криминал
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1062990809_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1367b2a4f1da40932f88bf86e3cc1906.jpg
"Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.Закон об амнистии предусмотрел для ряда категорий осужденных освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.Там также рассказали, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.Среди новаций нового закона отмечено дополнение новой категорией лиц с определенными заболеваниями перечня лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности."Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - пояснили в официальном комментарии.В президентской пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Тем временем в Белоруссии готовятся к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии
белоруссия
минск
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1062990809_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_59e877c6e0a61e29e35b38295b272045.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, амнистия, 80 лет победы, союзное государство, криминал, бывший ссср
Новости, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, амнистия, 80 лет Победы, Союзное государство, криминал, бывший СССР
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы
Почти восемь тысяч белорусских осужденных может затронуть амнистия, закон о которой подписал Александр Лукашенко. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
"Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.
Закон об амнистии предусмотрел для ряда категорий осужденных освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.
"Среди них - несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие", - уточнили в президентской пресс-службе.
Там также рассказали, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.
Среди новаций нового закона отмечено дополнение новой категорией лиц с определенными заболеваниями перечня лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности.
"Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - пояснили в официальном комментарии.
В президентской пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Тем временем в Белоруссии
готовятся к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии