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Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы

Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы - 07.05.2025 Украина.ру

Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы

Почти восемь тысяч белорусских осужденных может затронуть амнистия, закон о которой подписал Александр Лукашенко. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

2025-05-07T14:53

2025-05-07T14:53

2025-05-07T14:53

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"Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.Закон об амнистии предусмотрел для ряда категорий осужденных освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.Там также рассказали, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.Среди новаций нового закона отмечено дополнение новой категорией лиц с определенными заболеваниями перечня лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности."Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - пояснили в официальном комментарии.В президентской пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Тем временем в Белоруссии готовятся к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии

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новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, амнистия, 80 лет победы, союзное государство, криминал, бывший ссср