Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы - 07.05.2025 Украина.ру
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Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы - 07.05.2025 Украина.ру
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы
Почти восемь тысяч белорусских осужденных может затронуть амнистия, закон о которой подписал Александр Лукашенко. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
2025-05-07T14:53
2025-05-07T14:53
новости
белоруссия
минск
александр лукашенко
амнистия
80 лет победы
союзное государство
криминал
бывший ссср
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"Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.Закон об амнистии предусмотрел для ряда категорий осужденных освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.Там также рассказали, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.Среди новаций нового закона отмечено дополнение новой категорией лиц с определенными заболеваниями перечня лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности."Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - пояснили в официальном комментарии.В президентской пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Тем временем в Белоруссии готовятся к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии
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новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, амнистия, 80 лет победы, союзное государство, криминал, бывший ссср
Новости, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, амнистия, 80 лет Победы, Союзное государство, криминал, бывший СССР

Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии в связи с 80-летием Победы

14:53 07.05.2025
 
Александр Лукашенко на церемонии принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и президенту 25.03.2025
Александр Лукашенко на церемонии принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и президенту 25.03.2025
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Почти восемь тысяч белорусских осужденных может затронуть амнистия, закон о которой подписал Александр Лукашенко. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
"Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.
Закон об амнистии предусмотрел для ряда категорий осужденных освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.
"Среди них - несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие", - уточнили в президентской пресс-службе.
Там также рассказали, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.
Среди новаций нового закона отмечено дополнение новой категорией лиц с определенными заболеваниями перечня лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности.
"Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - пояснили в официальном комментарии.
В президентской пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Тем временем в Белоруссии готовятся к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии
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