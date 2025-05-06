Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии - 06.05.2025 Украина.ру
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Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии - 06.05.2025 Украина.ру
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии
Посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне парад состоится в Минске вечером 9 мая. Об этом 6 мая на пресс-конференции в Минске заявил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.
2025-05-06T14:34
2025-05-06T14:46
новости
белоруссия
минск
китай
бессмертный полк
снг
кнр (китай)
9 мая
день победы
80 лет победы
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Мингорисполкомом подготовлено около 130 мероприятий, посвящённых Дню Победы, сообщила представитель начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина в ходе пресс-конференции "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны".Замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко рассказал о мероприятии, которое состоится вечером 9 мая.Воздушный эшелон на параде сформируют 12 вертолетов и 27 самолетов, из них 35 единиц от Минобороны Белоруссии и четыре единицы авиационной техники от Российской Федерации."Российскую Федерацию будет представлять авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на самолётах Су-30СМ", - уточнил Науменко.Пешая колонна также будет интернациональной. В ней примут участие представители КНР и республик СНГ."В составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчёта. Из них 30 представляют силовые структуры и ведомства Республики Беларусь и три расчёта - от наших гостей, от иностранных государств", - рассказал Науменко.По словам замминистра обороны Белоруссии, из иностранных гостей в мероприятии примут участие кадеты Нижегородского кадетского училища, курсанты Михайловской военной академии артиллерии из Санкт-Петербурга и почётный караул Народно-освободительной армии Китая.Также в параде примут участие пять знаменных групп от иностранных государств - от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека и ещё 431 - в составе запасных."Что касается механизированной колонны, то отмечу, что в ней примут участие 26 парадных расчётов. Всего в составе парадных расчётов задействовано 275 единиц техники и ещё 60 готовы для того, чтобы принять участие в параде", - уточнил генерал.По его словам, в юбилейный День Победы особенностью парада станет участие техники времён Великой отечественной войны."Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в составе пеших расчётов, так и в механизированной колонне. Мы увидим в составе исторической части кавалеристов, тачанку с пулемётом. Добавились парадный расчет офицеров с винтовками и с боевыми знаменами-реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне, - сказал Науменко. - Также пройдёт сводный расчёт инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков - тем самым отдавая в том числе дань уважения нашим дедам и прадедам, которые, принимая участие не только в ходе Великой Отечественной войны в разминировании объектов и оказании помощи, но и в послевоенное время внесли большой вклад в очищение территории Республики Беларусь от взрывчатых веществ и различных взрывных устройств".По его словам, мехколонну парада в белорусской столице возглавит знаменитый советский танк."Механизированную колонну будет возглавлять легендарный танк Т-34. Кроме того, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожекторами, представляющие противовоздушную оборону времён Великой Отечественной войны с зенитными установками", - добавил он.Генерал рассказал, что проведены две тренировки воздушного эшелона, в том числе с наступлением темноты. Заключительная тренировка участников минского военного парада состоится 6 мая.К спикерам пресс-конференции не поступило ни одного вопроса из зала. В зачитанных модератором вопросах не было упоминания о шествиях, которые ранее проводились в рамках официального мероприятия "Беларусь помнит". Шествие белорусских участников международной акции памяти "Бессмертный полк" также не упоминалось в ходе пресс-конференции.Ранее, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин После этого, 29 апреля Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным высказался на тему георгиевской ленточки и шествия участников акции "Бессмертный полк" в Белоруссии. Подробности в публикации Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
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новости, белоруссия, минск, китай, бессмертный полк, снг, кнр (китай), 9 мая, день победы, 80 лет победы, союзное государство, бывший ссср, постсоветское пространство, праздники, майские праздники, парад
Новости, Белоруссия, Минск, Китай, Бессмертный полк, СНГ, КНР (Китай), 9 мая, День Победы, 80 лет Победы, Союзное государство, бывший СССР, постсоветское пространство, праздники, майские праздники, парад

Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии

14:34 06.05.2025 (обновлено: 14:46 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРепетиция парада в Минске к 80-летию Победы в ВОВ
Репетиция парада в Минске к 80-летию Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне парад состоится в Минске вечером 9 мая. Об этом 6 мая на пресс-конференции в Минске заявил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.
Мингорисполкомом подготовлено около 130 мероприятий, посвящённых Дню Победы, сообщила представитель начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина в ходе пресс-конференции "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны".
Замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко рассказал о мероприятии, которое состоится вечером 9 мая.
"То, что касается проведения военного парада в ознаменование 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне - пройдет 9 мая текущего года в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. Начало военного парада в 20 часов 30 минут", - заявил Науменко.
Воздушный эшелон на параде сформируют 12 вертолетов и 27 самолетов, из них 35 единиц от Минобороны Белоруссии и четыре единицы авиационной техники от Российской Федерации.
"Российскую Федерацию будет представлять авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на самолётах Су-30СМ", - уточнил Науменко.
Пешая колонна также будет интернациональной. В ней примут участие представители КНР и республик СНГ.
"В составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчёта. Из них 30 представляют силовые структуры и ведомства Республики Беларусь и три расчёта - от наших гостей, от иностранных государств", - рассказал Науменко.
По словам замминистра обороны Белоруссии, из иностранных гостей в мероприятии примут участие кадеты Нижегородского кадетского училища, курсанты Михайловской военной академии артиллерии из Санкт-Петербурга и почётный караул Народно-освободительной армии Китая.
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Также в параде примут участие пять знаменных групп от иностранных государств - от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека и ещё 431 - в составе запасных.
"Что касается механизированной колонны, то отмечу, что в ней примут участие 26 парадных расчётов. Всего в составе парадных расчётов задействовано 275 единиц техники и ещё 60 готовы для того, чтобы принять участие в параде", - уточнил генерал.
По его словам, в юбилейный День Победы особенностью парада станет участие техники времён Великой отечественной войны.
"Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в составе пеших расчётов, так и в механизированной колонне. Мы увидим в составе исторической части кавалеристов, тачанку с пулемётом. Добавились парадный расчет офицеров с винтовками и с боевыми знаменами-реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне, - сказал Науменко. - Также пройдёт сводный расчёт инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков - тем самым отдавая в том числе дань уважения нашим дедам и прадедам, которые, принимая участие не только в ходе Великой Отечественной войны в разминировании объектов и оказании помощи, но и в послевоенное время внесли большой вклад в очищение территории Республики Беларусь от взрывчатых веществ и различных взрывных устройств".
По его словам, мехколонну парада в белорусской столице возглавит знаменитый советский танк.
"Механизированную колонну будет возглавлять легендарный танк Т-34. Кроме того, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожекторами, представляющие противовоздушную оборону времён Великой Отечественной войны с зенитными установками", - добавил он.
Максим Мурзин
11:35
"Наши", которые победили фашизм9 мая моя мама всегда говорила: "Что ты хочешь? Газировку? Мороженое? Какое? Сколько?" И в этот день я получала всего и столько, что уже, казалось, из ушей скоро польётся газировка с мороженым. Газировка лилась из носа, я икала, но страсть к газировке была сильнее.
Генерал рассказал, что проведены две тренировки воздушного эшелона, в том числе с наступлением темноты. Заключительная тренировка участников минского военного парада состоится 6 мая.
К спикерам пресс-конференции не поступило ни одного вопроса из зала. В зачитанных модератором вопросах не было упоминания о шествиях, которые ранее проводились в рамках официального мероприятия "Беларусь помнит". Шествие белорусских участников международной акции памяти "Бессмертный полк" также не упоминалось в ходе пресс-конференции.
Ранее, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
После этого, 29 апреля Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным высказался на тему георгиевской ленточки и шествия участников акции "Бессмертный полк" в Белоруссии. Подробности в публикации Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
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