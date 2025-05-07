https://ukraina.ru/20250507/kreml-vyskazalsya-ob-ogranicheniyakh-svyazi-v-moskve-1062989147.html
Кремль высказался об ограничениях связи в Москве
Кремль высказался об ограничениях связи в Москве - 07.05.2025 Украина.ру
Кремль высказался об ограничениях связи в Москве
Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-05-07T13:24
2025-05-07T13:24
2025-05-07T13:24
новости
дмитрий песков
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владимир путин
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Он призвал с пониманием относиться к ограничениям."Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал Песков.Он объяснил, что власти должны учитывать опасное соседство.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, москва, кремль, россия, владимир путин
Новости, Дмитрий Песков, Москва, Кремль, Россия, Владимир Путин
Кремль высказался об ограничениях связи в Москве
Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков