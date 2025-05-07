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Кремль высказался об ограничениях связи в Москве

Кремль высказался об ограничениях связи в Москве - 07.05.2025 Украина.ру

Кремль высказался об ограничениях связи в Москве

Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-05-07T13:24

2025-05-07T13:24

2025-05-07T13:24

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дмитрий песков

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владимир путин

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Он призвал с пониманием относиться к ограничениям."Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал Песков.Он объяснил, что власти должны учитывать опасное соседство.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий песков, москва, кремль, россия, владимир путин