Кремль высказался об ограничениях связи в Москве - 07.05.2025 Украина.ру
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Кремль высказался об ограничениях связи в Москве
Кремль высказался об ограничениях связи в Москве - 07.05.2025 Украина.ру
Кремль высказался об ограничениях связи в Москве
Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-05-07T13:24
2025-05-07T13:24
новости
дмитрий песков
москва
кремль
россия
владимир путин
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Он призвал с пониманием относиться к ограничениям."Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал Песков.Он объяснил, что власти должны учитывать опасное соседство.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий песков, москва, кремль, россия, владимир путин
Новости, Дмитрий Песков, Москва, Кремль, Россия, Владимир Путин

Кремль высказался об ограничениях связи в Москве

13:24 07.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Он призвал с пониманием относиться к ограничениям.
"Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал Песков.
Он объяснил, что власти должны учитывать опасное соседство.
"В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета", - добавил Песков.
Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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