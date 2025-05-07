https://ukraina.ru/20250507/kreml-schitaet-krayne-nespravedlivoy-diskriminatsiyu-rossiyskikh-futbolistov-1062988780.html

Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов

Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов - 07.05.2025 Украина.ру

Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов

Отказы в допуске российских футболистов на международные соревнования являются крайне несправедливыми. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-05-07T13:07

2025-05-07T13:07

2025-05-07T13:07

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футбол

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Дискриминацию российских футболистов на международные соревнованиях в общении с журналистами Песков назвал крайне несправедливым решением."Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", - сказал Песков.Накануне президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что не знал о действующем с 2022 года запрете на участие сборной России в Чемпионате мира по футболу 2026 года. Трамп заявил, что снятие этого запрета может позитивно сказаться на урегулировании украинской проблемы.Ранее на эту тему: УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры

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новости, россия, кремль, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джанни инфантино, фифа, уефа, футбол, спорт, антироссийские санкции