Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов - 07.05.2025 Украина.ру
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Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов
Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов - 07.05.2025 Украина.ру
Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов
Отказы в допуске российских футболистов на международные соревнования являются крайне несправедливыми. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-05-07T13:07
2025-05-07T13:07
новости
россия
кремль
сша
дмитрий песков
дональд трамп
джанни инфантино
фифа
уефа
футбол
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Дискриминацию российских футболистов на международные соревнованиях в общении с журналистами Песков назвал крайне несправедливым решением."Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", - сказал Песков.Накануне президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что не знал о действующем с 2022 года запрете на участие сборной России в Чемпионате мира по футболу 2026 года. Трамп заявил, что снятие этого запрета может позитивно сказаться на урегулировании украинской проблемы.Ранее на эту тему: УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
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новости, россия, кремль, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джанни инфантино, фифа, уефа, футбол, спорт, антироссийские санкции
Новости, Россия, Кремль, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, ФИФА, УЕФА, футбол, спорт, антироссийские санкции

Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов

13:07 07.05.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Отказы в допуске российских футболистов на международные соревнования являются крайне несправедливыми. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дискриминацию российских футболистов на международные соревнованиях в общении с журналистами Песков назвал крайне несправедливым решением.
"Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", - сказал Песков.
Накануне президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что не знал о действующем с 2022 года запрете на участие сборной России в Чемпионате мира по футболу 2026 года. Трамп заявил, что снятие этого запрета может позитивно сказаться на урегулировании украинской проблемы.
Ранее на эту тему: УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
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