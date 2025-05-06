https://ukraina.ru/20250506/ukrainskie-vrachi-pomogali-uklonistam-izbezhat-mobilizatsii-s-diagnozom-vich-1062959897.html
Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ
Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ - 06.05.2025 Украина.ру
Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ
Украинские врачи задержаны в Днепропетровске (ныне официально город Днепр) по подозрению в фальсификации медицинских документов, позволявших украинцам сбежать с Украины. Об этом 6 мая сообщила Нацполиция Украины.
2025-05-06T12:58
2025-05-06T12:58
2025-05-06T12:58
новости
украина
днепропетровск
днепр
нацполиция
уклонисты
вич
мобилизация
военкомат
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062959307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cae93bfe26acdcb3c2a80111d2a168d6.jpg
Украинские военнообязанные могли за взятку оформить снятие с военного учёта при прохождении военно-лечебной комиссии (ВЛК, ранее ВВК - военно-врачебная комиссия) в одном из днепропетровских РТЦКиСП (переименованный военкомат), сказано в официальном сообщении.По делу о фальсификации документов и помощи уклонистам проходят шестеро врачей. Всех их арестовали и содержат под стражей.По версии следствия, врачи фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. После этого они вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней".В январе полицейские провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и автотранспорте. В конце апреля было проведено еще 11 обысков.Ранее стало известно, что Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы
украина
днепропетровск
днепр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062959307_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7e26b99052ed72a0e5ff22e89a758fc2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровск, днепр, нацполиция, уклонисты, вич, мобилизация, военкомат, врач, медицина, безвизовый режим, украина-ес, криминал
Новости, Украина, Днепропетровск, Днепр, Нацполиция, уклонисты, ВИЧ, мобилизация, военкомат, врач, медицина, безвизовый режим, Украина-ЕС, криминал
Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ
Украинские врачи задержаны в Днепропетровске (ныне официально город Днепр) по подозрению в фальсификации медицинских документов, позволявших украинцам сбежать с Украины. Об этом 6 мая сообщила Нацполиция Украины.
Украинские военнообязанные могли за взятку оформить снятие с военного учёта при прохождении военно-лечебной комиссии (ВЛК, ранее ВВК - военно-врачебная комиссия) в одном из днепропетровских РТЦКиСП (переименованный военкомат), сказано в официальном сообщении.
По делу о фальсификации документов и помощи уклонистам проходят шестеро врачей. Всех их арестовали и содержат под стражей.
По версии следствия, врачи фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. После этого они вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней".
"Такие манипуляции давали возможность больным мужчинам за деньги сняться с военного учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины", - заявили в Нацполиции.
В январе полицейские провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и автотранспорте. В конце апреля было проведено еще 11 обысков.