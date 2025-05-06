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Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ

Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ - 06.05.2025 Украина.ру

Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ

Украинские врачи задержаны в Днепропетровске (ныне официально город Днепр) по подозрению в фальсификации медицинских документов, позволявших украинцам сбежать с Украины. Об этом 6 мая сообщила Нацполиция Украины.

2025-05-06T12:58

2025-05-06T12:58

2025-05-06T12:58

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Украинские военнообязанные могли за взятку оформить снятие с военного учёта при прохождении военно-лечебной комиссии (ВЛК, ранее ВВК - военно-врачебная комиссия) в одном из днепропетровских РТЦКиСП (переименованный военкомат), сказано в официальном сообщении.По делу о фальсификации документов и помощи уклонистам проходят шестеро врачей. Всех их арестовали и содержат под стражей.По версии следствия, врачи фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. После этого они вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней".В январе полицейские провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и ​​автотранспорте. В конце апреля было проведено еще 11 обысков.Ранее стало известно, что Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы

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новости, украина, днепропетровск, днепр, нацполиция, уклонисты, вич, мобилизация, военкомат, врач, медицина, безвизовый режим, украина-ес, криминал