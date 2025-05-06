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Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС
Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС - 06.05.2025 Украина.ру
Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС
Организованная преступная группа зарабатывала по $14-17 тыс с каждого уклониста, желавшего сбежать с Западной Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-05-06T13:26
2025-05-06T13:26
2025-05-06T13:26
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Закарпатские силовики разоблачили преступную организацию, члены которой наладили и обеспечили функционирование канала бегства уклонистов с Украины в Евросоюз. Среди участников ОПГ значатся два сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)."Каждый из военнообязанных клиентов платил злоумышленникам от 14 до 17 тысяч долларов за трансфер", - сказано в официальном сообщении.Задержанные члены украинской ОПГ подозреваются в систематической переправке через границу мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.Среди задержанных значится 41-летний местный предприниматель, которого представили как организатора схемы, и еще двое его сообщников в возрасте 40 и 39 лет."Соорганизатор преступления - 40-летний сотрудник Государственной пограничной службы Украины. К функционированию канала также была привлечена 24-летняя офицер этого же пограничного отдела и 31-летняя ужгородка, обладающая навыками графического дизайна и непосредственно изготовлявшая поддельные документы. По такой схеме из Украины незаконно выехали ориентировочно 30 мужчин с инвалидностью", - сообщили полицейские.По предварительным подсчетам, ОПГ заработала на переправке украинских мужчин за границу почти полмиллиона долларов.Тем временем Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ
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новости, украина, западная украина, опг, ес, нацполиция, уклонисты, мобилизация 2025, мобилизация, сво, всу, криминал, госпогранслужба, пограничники, пограничная служба украины, безвизовый режим, украина-ес, ужгород
Новости, Украина, Западная Украина, ОПГ, ЕС, Нацполиция, уклонисты, мобилизация 2025, мобилизация, СВО, ВСУ, криминал, Госпогранслужба, пограничники, Пограничная служба Украины, безвизовый режим, Украина-ЕС, Ужгород
Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС
Организованная преступная группа зарабатывала по $14-17 тыс с каждого уклониста, желавшего сбежать с Западной Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Закарпатские силовики разоблачили преступную организацию, члены которой наладили и обеспечили функционирование канала бегства уклонистов с Украины в Евросоюз. Среди участников ОПГ значатся два сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Каждый из военнообязанных клиентов платил злоумышленникам от 14 до 17 тысяч долларов за трансфер", - сказано в официальном сообщении.
Задержанные члены украинской ОПГ
подозреваются в систематической переправке через границу мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.
"Начиная с 2023 года, злоумышленники оформляли военнообязанным пакет поддельных документов, на основании которых в дальнейшем организовывали мужчинам беспрепятственное пересечение границы в официальных пунктах пропуска, функционирующих в Ужгородском районе. Это стоило каждому из "клиентов" от 14 до 17 тысяч долларов. В преступную организацию вошли шесть человек", - рассказали в Нацполиции
.
Среди задержанных значится 41-летний местный предприниматель, которого представили как организатора схемы, и еще двое его сообщников в возрасте 40 и 39 лет.
"Соорганизатор преступления - 40-летний сотрудник Государственной пограничной службы Украины
. К функционированию канала также была привлечена 24-летняя офицер этого же пограничного отдела и 31-летняя ужгородка, обладающая навыками графического дизайна и непосредственно изготовлявшая поддельные документы. По такой схеме из Украины незаконно выехали ориентировочно 30 мужчин с инвалидностью", - сообщили полицейские.
По предварительным подсчетам, ОПГ заработала на переправке украинских мужчин за границу почти полмиллиона долларов.