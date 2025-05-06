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Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС

Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС - 06.05.2025 Украина.ру

Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС

Организованная преступная группа зарабатывала по $14-17 тыс с каждого уклониста, желавшего сбежать с Западной Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-05-06T13:26

2025-05-06T13:26

2025-05-06T13:26

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Закарпатские силовики разоблачили преступную организацию, члены которой наладили и обеспечили функционирование канала бегства уклонистов с Украины в Евросоюз. Среди участников ОПГ значатся два сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)."Каждый из военнообязанных клиентов платил злоумышленникам от 14 до 17 тысяч долларов за трансфер", - сказано в официальном сообщении.Задержанные члены украинской ОПГ подозреваются в систематической переправке через границу мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.Среди задержанных значится 41-летний местный предприниматель, которого представили как организатора схемы, и еще двое его сообщников в возрасте 40 и 39 лет."Соорганизатор преступления - 40-летний сотрудник Государственной пограничной службы Украины. К функционированию канала также была привлечена 24-летняя офицер этого же пограничного отдела и 31-летняя ужгородка, обладающая навыками графического дизайна и непосредственно изготовлявшая поддельные документы. По такой схеме из Украины незаконно выехали ориентировочно 30 мужчин с инвалидностью", - сообщили полицейские.По предварительным подсчетам, ОПГ заработала на переправке украинских мужчин за границу почти полмиллиона долларов.Тем временем Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ

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