https://ukraina.ru/20250506/peskov-pokhvalil-rabotu-sistemy-protivovozdushnoy-oborony-rossii-1062964818.html

Песков похвалил работу системы противовоздушной обороны России

Песков похвалил работу системы противовоздушной обороны России - 06.05.2025 Украина.ру

Песков похвалил работу системы противовоздушной обороны России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 6 мая, назвал эффективной работу противовоздушной обороны в России

2025-05-06T14:42

2025-05-06T14:42

2025-05-06T14:42

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россия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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"Слава богу, созданная эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны работает. И здесь наши военные делают славную работу", - сказал Песков.Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Подробнее - в материале Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы на сайте Украина.ру.

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2025

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новости, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков