Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы
09:47 06.05.2025 (обновлено: 10:20 06.05.2025)
Силы ПВО РФ за ночь сбили 105 украинских БПЛА в 11 регионах страны, включая Московский. Об этом утром 6 мая сообщили в Минобороны
"В течение прошедшей ночи, с 21:00 до 4:00, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - отметили в ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что больше всего беспилотников - 32 - были уничтожены над Брянской областью, 22- над Воронежской, 10 - над Пензенской, 9 - над Калужской, 6 - над Белгородской, по 2 над Липецкой и Самарской, по 1 - над Владимирской, Ростовской и Курской областями. В последней - двое раненых.
Одной из приоритетных целей ВСУ стал и Московский регион, в области было сбито 19 БПЛА, летевших с разных направлений. Мэр российской столицы Сергей Собянин уточнил, что налеты проходили несколькими волнами.
Телеграм-канал SHOT добавил, что по его информации, в этот раз украинские военные использовали беспилотники типа "Лютый" при попытке атаковать Москву и Московскую область. В публикации отмечается, что "Лютый" в состоянии пролететь до тысячи километров и нести на себе боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 килограммов.
ВСУ атакуют российские регионы практически каждые сутки, однако в преддверии важных для себя событий усиливают активность. Так, накануне переговоров российской и американской делегаций - в ночь на 11 марта - произошла самая массированная атака за 2025 год. Тогда в Москву прилетели 74 дрона, а всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Итог - 2 погибших и 14 пострадавших.
11 марта, 10:37Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговорыУкраина в ночь на 11 марта предприняла одну из самых масштабных атак БПЛА на российские регионы. Только на Москву было направлено более 90 дронов. Эти события произошли в день, когда в Саудовской Аравии должны пройти переговоры Киева и Вашингтона. Подробности произошедшего и для чего это было сделано – в материале издания Украина.ру
Нынешняя массированная атака ВСУ произошла в преддверии объявленного лидером РФ перемирия в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Такое заявление Владимир Путин сделал в конце апреля, отметив, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. <...> Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.
Однако главарь киевского режима намекнул, что не собирается на это соглашаться, а наоборот, намерен нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая: "Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают".
Более того, накануне Зеленский обвинил ряд европейских политиков, заявив, что они мешают вступлению Украины в ЕС из-за того, что хотят получить лучшие места на Красной площади во время военного парада 9 мая.
Вчера, 09:50Зеленский сделал странное заявление о Красной площадиЧасть европейских политиков мешают вступлению Украины в ЕС из-за того, что хотят получить лучшие места на Красной площади во время военного парада 9 мая. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, его слова опубликовало украинское издание "Обозреватель"
В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Подписывайся на