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Нижегородский экс-военком осужден за взятки

Нижегородский экс-военком осужден за взятки - 06.05.2025 Украина.ру

Нижегородский экс-военком осужден за взятки

Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов приговорен к пяти годам лишения свободы. Такое решение вынес 6 мая суд.

2025-05-06T12:27

2025-05-06T12:27

2025-05-06T12:27

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Суд признал 62-летнего полковника виновным в получении взяток за освобождение призывников от прохождения военной службы. Следствие и суд установили, что в 2021–2024 годах Анвяр Хусиянов через посредника получил девять взяток в размере 100–150 тысяч рублей.Хусиянов был задержан сентября 2024 года при получении взятки от призывника. Обвиняемый сначала содержался под стражей, затем ему заменили меру пресечения на домашний арест.Нижегородский районный суд 17 марта рассматривал дело Хусиянова. Обвиняемый на заседание не явился. Его адвокаты предоставили суду сведения о стремлении подзащитного уйти добровольцем на СВО. Обоснованием стало оформление Хусияновым пребывания в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года.Гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. После этого, 25 марта Хусиянов был задержан, арестован и предстал перед судом.В итоге суд приговорил Хусиянова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в восемь миллионов рублей. Наказание военкому назначено меньшее, чем запрашивал гособвинитель.Тем временем Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО

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