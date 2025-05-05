Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО - 05.05.2025 Украина.ру
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Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО - 05.05.2025 Украина.ру
Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
Через три дня после интервью с критикой командования украинской армии ровенского военкома Юрия Ковалюка отправили в зону боевых действий. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
2025-05-05T12:30
2025-05-05T12:30
новости
украина
вооруженные силы украины
мобилизация
военком
сво
всу
потери всу
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Незадолго до этого начальник 2-го отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, переименованного военкомата) заявил в интервью изданию "Четвертая власть", что он "не пустит" в армию своего сына, потому что там людей "бездумно кладут батальонами".Спустя три дня после резонансного интервью Ковалюк получил назначение заместителем командира воинской части А4728 с отправкой на фронт."В областном ТЦК заявили, что заявления Ковалюка "не способствуют укреплению обороноспособности государства", а на его размышления "могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы", - сообщает телеграм-канал.В скандальном интервью военком заявлял также, что отговаривает от вербовки в ВСУ молодёжь в возрасте 18−24 лет, которых активно зазывают подписать контракты. По словам Ковалюка, таким ребятам придётся служить в "мясных бригадах" с очень высокими потерями личного состава.Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активно критиковавший "отсиживающихся" от мобилизации за границей, в интервью британской медиакорпорации ВВС заявил, что отговорил своего сына от службы в ВСУ. Подробности в публикации Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенкорассмотрел проблему Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, военком, сво, всу, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, военком, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО

12:30 05.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Через три дня после интервью с критикой командования украинской армии ровенского военкома Юрия Ковалюка отправили в зону боевых действий. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
Незадолго до этого начальник 2-го отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, переименованного военкомата) заявил в интервью изданию "Четвертая власть", что он "не пустит" в армию своего сына, потому что там людей "бездумно кладут батальонами".
Спустя три дня после резонансного интервью Ковалюк получил назначение заместителем командира воинской части А4728 с отправкой на фронт.
"В областном ТЦК заявили, что заявления Ковалюка "не способствуют укреплению обороноспособности государства", а на его размышления "могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы", - сообщает телеграм-канал.
В скандальном интервью военком заявлял также, что отговаривает от вербовки в ВСУ молодёжь в возрасте 18−24 лет, которых активно зазывают подписать контракты. По словам Ковалюка, таким ребятам придётся служить в "мясных бригадах" с очень высокими потерями личного состава.
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активно критиковавший "отсиживающихся" от мобилизации за границей, в интервью британской медиакорпорации ВВС заявил, что отговорил своего сына от службы в ВСУ. Подробности в публикации Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенкорассмотрел проблему Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского
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