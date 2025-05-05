Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Через три дня после интервью с критикой командования украинской армии ровенского военкома Юрия Ковалюка отправили в зону боевых действий. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
Незадолго до этого начальник 2-го отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, переименованного военкомата) заявил в интервью изданию "Четвертая власть", что он "не пустит" в армию своего сына, потому что там людей "бездумно кладут батальонами".
Спустя три дня после резонансного интервью Ковалюк получил назначение заместителем командира воинской части А4728 с отправкой на фронт.
"В областном ТЦК заявили, что заявления Ковалюка "не способствуют укреплению обороноспособности государства", а на его размышления "могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы", - сообщает телеграм-канал.
В скандальном интервью военком заявлял также, что отговаривает от вербовки в ВСУ молодёжь в возрасте 18−24 лет, которых активно зазывают подписать контракты. По словам Ковалюка, таким ребятам придётся служить в "мясных бригадах" с очень высокими потерями личного состава.
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активно критиковавший "отсиживающихся" от мобилизации за границей, в интервью британской медиакорпорации ВВС заявил, что отговорил своего сына от службы в ВСУ. Подробности в публикации Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ
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