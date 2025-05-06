Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с вице-премьером ОАЭ Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном
© POOL
Популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг российского лидера. На это указал журналистам 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" показали, как Путин берет из своего холодильника кефир. После этого в СМИ писали, что кисломолочный продукт этой марки стали массово скупать в магазинах.
"Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства", - сказал Песков.
Об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне высказались о работе Путина — опрос на сайте Украина.ру.
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