Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков - 06.05.2025 Украина.ру
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Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков
Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков - 06.05.2025 Украина.ру
Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков
Популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг российского лидера. На это указал журналистам 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-05-06T14:07
2025-05-06T14:07
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
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В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" показали, как Путин берет из своего холодильника кефир. После этого в СМИ писали, что кисломолочный продукт этой марки стали массово скупать в магазинах.Об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне высказались о работе Путина — опрос на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков

14:07 06.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с вице-премьером ОАЭ Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном
Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером ОАЭ Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном
© POOL
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Популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг российского лидера. На это указал журналистам 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" показали, как Путин берет из своего холодильника кефир. После этого в СМИ писали, что кисломолочный продукт этой марки стали массово скупать в магазинах.

"Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства", - сказал Песков.

Об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне высказались о работе Путина — опрос на сайте Украина.ру.
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