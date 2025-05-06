https://ukraina.ru/20250506/azhiotazh-vokrug-kefira-putina-dokazal-populyarnost-prezidenta-sredi-rossiyan---peskov-1062962621.html

Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков

Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков - 06.05.2025 Украина.ру

Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков

Популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг российского лидера. На это указал журналистам 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-05-06T14:07

2025-05-06T14:07

2025-05-06T14:07

новости

россия

владимир путин

дмитрий песков

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В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" показали, как Путин берет из своего холодильника кефир. После этого в СМИ писали, что кисломолочный продукт этой марки стали массово скупать в магазинах.Об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне высказались о работе Путина — опрос на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, дмитрий песков