https://ukraina.ru/20250505/zheleznyak-zasomnevalsya-chto-nardepam-raskroyut-soderzhanie-dopsoglasheniy-k-resursnoy-sdelke-1062934055.html
Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке - 05.05.2025 Украина.ру
Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк считает маловероятным, что украинским парламентариям дадут возможность ознакомиться с текстом дополнительных соглашений к сделке с США перед ее ратификацией в парламенте
2025-05-05T12:00
2025-05-05T12:00
2025-05-05T12:33
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"Восьмого мая будет голосование… Немного странно без текстов голосовать, мягко говоря. Но вместо них пока предложили фракциям встретиться с минэкономики. У "Слуг" (членов партии Зеленского "Слуга народа – ред.) вообще фракция будет за пару часов до голосования", - написал Железняк в своем телеграм-канале.По его мнению, есть два сценария, как может пройти ознакомление с дополнительными соглашениями перед голосованием. По первому, депутатов все же ознакомят с содержанием этих документов. Ранее Владимир Зеленский призывал США "просто отменить визы" депутатам Рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.А советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк отмечал, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.В свою очередь депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия.Подробнее о сделке - в материале Ивана Лизана Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада
Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
12:00 05.05.2025 (обновлено: 12:33 05.05.2025)
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк считает маловероятным, что украинским парламентариям дадут возможность ознакомиться с текстом дополнительных соглашений к сделке с США перед ее ратификацией в парламенте
"Восьмого мая будет голосование… Немного странно без текстов голосовать, мягко говоря. Но вместо них пока предложили фракциям встретиться с минэкономики. У "Слуг" (членов партии Зеленского "Слуга народа – ред.) вообще фракция будет за пару часов до голосования", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
По его мнению, есть два сценария, как может пройти ознакомление с дополнительными соглашениями перед голосованием.
По первому, депутатов все же ознакомят с содержанием этих документов.
"Второй - сначала будет зачитывание в голос победных постов от чиновников, а потом как всегда скажут: "Президент требует!". И все. Вероятность первого где-то 5%, и, убежден, второй - 95%", - отметил Железняк.
Ранее Владимир Зеленский призывал США
"просто отменить визы" депутатам Рады
, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
А советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
заявлял, что сделка Украины
и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк
отмечал, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
В свою очередь депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия.