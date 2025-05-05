Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
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Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области
Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области
Прибывший на канадском броневике в Курскую область украинский солдат осужден за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей. Об этом 5 мая сообщил Следственный комитет России.
2025-05-05T16:10
2025-05-05T16:10
новости
курская область
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терроризм
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Младший сержант гранатометного отделения при комендатуре быстрого реагирования ВСУ Виктор Исаев признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Военными следственными органами СК России установлено, что в августе 2024 года Исаев, вооруженный автоматом АК-74 и автоматическим станковым гранатометом МК-19, на бронемашине "Рошель Сенатор" в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.Исаев был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий.По приговору суда Исаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Снабжение вторгшихся в Россию формирований ВФУ осуществлялось из Сумской области Украины. Туда же насильственно вывозились мирные жители российских районов и награбленное.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов
https://ukraina.ru/20250505/armiya-rossii-gromit-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-i-priblizhaetsya-k-granitse-s-dnepropetrovskoy-1062937335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, ск рф, всу, кто, приговор, терроризм, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, СК РФ, ВСУ, КТО, приговор, терроризм, мирные жители

Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области

16:10 05.05.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Прибывший на канадском броневике в Курскую область украинский солдат осужден за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей. Об этом 5 мая сообщил Следственный комитет России.
Младший сержант гранатометного отделения при комендатуре быстрого реагирования ВСУ Виктор Исаев признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Военными следственными органами СК России установлено, что в августе 2024 года Исаев, вооруженный автоматом АК-74 и автоматическим станковым гранатометом МК-19, на бронемашине "Рошель Сенатор" в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"Исаев совместно с иными военнослужащими военной комендатуры быстрого реагирования оборудовал в с. Апанасовка Кореневского района Курской области наблюдательно-огневые позиции, с которых запугивал местное население, блокировал указанное село, в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности, а также препятствовал эвакуации мирных граждан", - рассказали в СК РФ.
Исаев был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий.
По приговору суда Исаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
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Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с ДнепропетровскойРоссийские войска продвинулись Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State
В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Снабжение вторгшихся в Россию формирований ВФУ осуществлялось из Сумской области Украины. Туда же насильственно вывозились мирные жители российских районов и награбленное.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов
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