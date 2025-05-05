Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Прибывший на канадском броневике в Курскую область украинский солдат осужден за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей. Об этом 5 мая сообщил Следственный комитет России.
Младший сержант гранатометного отделения при комендатуре быстрого реагирования ВСУ Виктор Исаев признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Военными следственными органами СК России установлено, что в августе 2024 года Исаев, вооруженный автоматом АК-74 и автоматическим станковым гранатометом МК-19, на бронемашине "Рошель Сенатор" в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"Исаев совместно с иными военнослужащими военной комендатуры быстрого реагирования оборудовал в с. Апанасовка Кореневского района Курской области наблюдательно-огневые позиции, с которых запугивал местное население, блокировал указанное село, в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности, а также препятствовал эвакуации мирных граждан", - рассказали в СК РФ.
Исаев был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий.
По приговору суда Исаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Снабжение вторгшихся в Россию формирований ВФУ осуществлялось из Сумской области Украины. Туда же насильственно вывозились мирные жители российских районов и награбленное.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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