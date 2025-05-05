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СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы - 05.05.2025 Украина.ру

СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы. Об этом заявили 5 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки России

2025-05-05T15:14

2025-05-05T15:14

2025-05-05T15:14

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Там отметили, что цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, служба внешней разведки , ес