СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы - 05.05.2025 Украина.ру
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СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы
СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы - 05.05.2025 Украина.ру
СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы
Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы. Об этом заявили 5 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки России
2025-05-05T15:14
2025-05-05T15:14
новости
киев
россия
европа
владимир зеленский
владимир путин
служба внешней разведки
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Там отметили, что цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, служба внешней разведки , ес
Новости, Киев, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Служба внешней разведки , ЕС

СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

15:14 05.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПодготовка Красной площади ко Дню Победы
Подготовка Красной площади ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы. Об этом заявили 5 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки России
Там отметили, что цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.
Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.
Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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