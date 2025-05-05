Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
11:35 05.05.2025 (обновлено: 12:00 05.05.2025)
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве, передает РИА Новости
"Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - заверил Шеремет.
По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера".
Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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