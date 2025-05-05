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Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому

Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому - 05.05.2025 Украина.ру

Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве, передает РИА Новости

2025-05-05T11:35

2025-05-05T11:35

2025-05-05T12:00

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"Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - заверил Шеремет.По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера".Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали эти слова Зеленского прямой угрозой "террориста международного масштаба".Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.

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новости, москва, владимир зеленский, россия, запад, шеремет, владимир путин, госдума