Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому - 05.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250505/sheremet-dal-sovet-ugrozhayuschemu-vsemu-miru-zelenskomu-1062932836.html
Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому - 05.05.2025 Украина.ру
Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве, передает РИА Новости
2025-05-05T11:35
2025-05-05T12:00
новости
москва
владимир зеленский
россия
запад
шеремет
владимир путин
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - заверил Шеремет.По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера".Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали эти слова Зеленского прямой угрозой "террориста международного масштаба".Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
москва
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, владимир зеленский, россия, запад, шеремет, владимир путин, госдума
Новости, Москва, Владимир Зеленский, Россия, Запад, Шеремет, Владимир Путин, Госдума

Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому

11:35 05.05.2025 (обновлено: 12:00 05.05.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве, передает РИА Новости
"Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - заверил Шеремет.
По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера".
Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали эти слова Зеленского прямой угрозой "террориста международного масштаба".
Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваВладимир ЗеленскийРоссияЗападШереметВладимир ПутинГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
12:49Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
12:34Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:34"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США
12:30Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
12:19Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
12:02Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:00Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
11:56Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
11:52Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
11:42Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
11:37ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
11:35Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
11:28"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
11:12Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается
11:04"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ
10:50Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
10:47Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу
10:33Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору
10:17Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание
Лента новостейМолния