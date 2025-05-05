ПВО отразила атаку летевших на Москву дронов — Собянин - 05.05.2025 Украина.ру
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ПВО отразила атаку летевших на Москву дронов — Собянин
ПВО отразила атаку летевших на Москву дронов — Собянин - 05.05.2025 Украина.ру
ПВО отразила атаку летевших на Москву дронов — Собянин
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила в городском округе Подольск атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
2025-05-05T07:31
2025-05-05T07:24
новости
москва
россия
калужская область
сергей собянин
вооруженные силы украины
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"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.В свою очередь Минобороны России информировало, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями и Московским регионом.О других попытках Киева атаковать беспилотниками - в материале ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, москва, россия, калужская область, сергей собянин, вооруженные силы украины
Новости, Москва, Россия, Калужская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

ПВО отразила атаку летевших на Москву дронов — Собянин

07:31 05.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила в городском округе Подольск атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
В свою очередь Минобороны России информировало, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями и Московским регионом.
О других попытках Киева атаковать беспилотниками - в материале ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ на сайте Украина.ру.
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