ПВО отразила атаку летевших на Москву дронов — Собянин
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила в городском округе Подольск атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
В свою очередь Минобороны России информировало, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями и Московским регионом.
О других попытках Киева атаковать беспилотниками - в материале ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ на сайте Украина.ру.
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