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Пушилин рассказал об успехах российских военных

Пушилин рассказал об успехах российских военных - 05.05.2025 Украина.ру

Пушилин рассказал об успехах российских военных

Российские военные наиболее активно продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2025-05-05T10:16

2025-05-05T10:16

2025-05-05T10:16

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донецкая народная республика

часов яр

дзержинск (торецк)

денис пушилин

геннадий алехин

вооруженные силы украины

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"Наиболее активными представляются продвижения вооруженных сил российской операции на направлении населенного пункта Новое. Теперь мы видим достаточно серьезные успехи в районе населенного пункта Торское", - сказал Пушилин.Он также отметил, что россияне улучшили позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре.Он добавил, что идут достаточно серьезные боестолкновения российских войск и ВСУ в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении."Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", - объяснил Пушилин.О других успехах россиян - в материале Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

часов яр

дзержинск (торецк)

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новости, донецкая народная республика, часов яр, дзержинск (торецк), денис пушилин, геннадий алехин, вооруженные силы украины