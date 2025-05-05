Пушилин рассказал об успехах российских военных - 05.05.2025 Украина.ру
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Пушилин рассказал об успехах российских военных
Пушилин рассказал об успехах российских военных - 05.05.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал об успехах российских военных
Российские военные наиболее активно продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-05-05T10:16
2025-05-05T10:16
новости
донецкая народная республика
часов яр
дзержинск (торецк)
денис пушилин
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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"Наиболее активными представляются продвижения вооруженных сил российской операции на направлении населенного пункта Новое. Теперь мы видим достаточно серьезные успехи в районе населенного пункта Торское", - сказал Пушилин.Он также отметил, что россияне улучшили позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре.Он добавил, что идут достаточно серьезные боестолкновения российских войск и ВСУ в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении."Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", - объяснил Пушилин.О других успехах россиян - в материале Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, часов яр, дзержинск (торецк), денис пушилин, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Денис Пушилин, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины

Пушилин рассказал об успехах российских военных

10:16 05.05.2025
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Российские военные наиболее активно продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Наиболее активными представляются продвижения вооруженных сил российской операции на направлении населенного пункта Новое. Теперь мы видим достаточно серьезные успехи в районе населенного пункта Торское", - сказал Пушилин.
Он также отметил, что россияне улучшили позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре.

"Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но, тем не менее, мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - заверил Пушилин.

Он добавил, что идут достаточно серьезные боестолкновения российских войск и ВСУ в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении.
"Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", - объяснил Пушилин.
О других успехах россиян - в материале Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье на сайте Украина.ру.
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