https://ukraina.ru/20250501/uzhe-vidno-v-binokl-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-zachischayut-gornal-i-gotovyatsya-osvobozhdat-miropole--1062885198.html

Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье

Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье - 01.05.2025 Украина.ру

Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье

Вряд ли с российской стороны сейчас возможны глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)

2025-05-01T05:00

2025-05-01T05:00

2025-05-01T05:00

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Нельзя утверждать, что дела в Сумской области пойдут очень быстро, потому что ВС РФ еще не до конца очистили район Горналя. По этой причине мы немного "увязли" в районе Локни и Беловод, отметил волонтер.В Сумскую область на Юнаковку войска начали двигаться и так, но контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Потому что это — высота (поселок так и называется Горналь от слова "гора"), указал он.Это место – это прекрасное место для наблюдения, оттуда в бинокль видно даже Мирополье в Сумской области. И это село обязательно нужно освобождать, других вариантов нет, потому что оттуда исходит угроза, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/vezhlivost-ne-znachit-slabost-ne-prinimaya-segodnya-usloviya-putina-zelenskiy-riskuet-ostatsya-s-1062874149.html

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