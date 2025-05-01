Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье - 01.05.2025 Украина.ру
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Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье
Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье - 01.05.2025 Украина.ру
Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье
Вряд ли с российской стороны сейчас возможны глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
2025-05-01T05:00
2025-05-01T05:00
новости
сумская область
россия
курск
освобождение
вс рф
бпла
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наступление
сво
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Нельзя утверждать, что дела в Сумской области пойдут очень быстро, потому что ВС РФ еще не до конца очистили район Горналя. По этой причине мы немного "увязли" в районе Локни и Беловод, отметил волонтер.В Сумскую область на Юнаковку войска начали двигаться и так, но контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Потому что это — высота (поселок так и называется Горналь от слова "гора"), указал он.Это место – это прекрасное место для наблюдения, оттуда в бинокль видно даже Мирополье в Сумской области. И это село обязательно нужно освобождать, других вариантов нет, потому что оттуда исходит угроза, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/vezhlivost-ne-znachit-slabost-ne-prinimaya-segodnya-usloviya-putina-zelenskiy-riskuet-ostatsya-s-1062874149.html
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новости, сумская область, россия, курск, освобождение, вс рф, бпла, курская область, наступление, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война, война на украине
Новости, Сумская область, Россия, Курск, освобождение, ВС РФ, БПЛА, Курская область, наступление, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, война, война на Украине

Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье

05:00 01.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вряд ли с российской стороны сейчас возможны глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
Нельзя утверждать, что дела в Сумской области пойдут очень быстро, потому что ВС РФ еще не до конца очистили район Горналя. По этой причине мы немного "увязли" в районе Локни и Беловод, отметил волонтер.
"Например, после операции "Поток" мы на пятый и на шестой день находили в норах и подвалах живых всушников. И сейчас нам надо окончательно закрепиться и расставить ретрансляторы для БПЛА", — подчеркнул Алехин.
В Сумскую область на Юнаковку войска начали двигаться и так, но контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Потому что это — высота (поселок так и называется Горналь от слова "гора"), указал он.
Это место – это прекрасное место для наблюдения, оттуда в бинокль видно даже Мирополье в Сумской области. И это село обязательно нужно освобождать, других вариантов нет, потому что оттуда исходит угроза, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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