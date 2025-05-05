https://ukraina.ru/20250505/pochemu-lyubaya-ukraina-opasna-dlya-rossii-i-stoit-li-dogovarivatsya-s-zelenskim--mikheev--1062939169.html
Почему любая Украина опасна для России и стоит ли договариваться с Зеленским — Михеев
Почему любая Украина опасна для России и стоит ли договариваться с Зеленским — Михеев - 05.05.2025 Украина.ру
Почему любая Украина опасна для России и стоит ли договариваться с Зеленским — Михеев
Политолог Сергей Михеев объяснил, почему любая Украина будет опасна для России и какая Украина нужна Западу, а также рассказал, стоит ли заключать соглашения с... Украина.ру, 05.05.2025
2025-05-05T15:09
2025-05-05T15:09
2025-05-05T15:09
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Политолог Сергей Михеев объяснил, почему любая Украина будет опасна для России и какая Украина нужна Западу, а также рассказал, стоит ли заключать соглашения с Зеленским. ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
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Видео, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Сергей Михеев