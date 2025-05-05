https://ukraina.ru/20250505/pochemu-lyubaya-ukraina-opasna-dlya-rossii-i-stoit-li-dogovarivatsya-s-zelenskim--mikheev--1062939169.html

Почему любая Украина опасна для России и стоит ли договариваться с Зеленским — Михеев

Почему любая Украина опасна для России и стоит ли договариваться с Зеленским — Михеев - 05.05.2025 Украина.ру

Почему любая Украина опасна для России и стоит ли договариваться с Зеленским — Михеев

Политолог Сергей Михеев объяснил, почему любая Украина будет опасна для России и какая Украина нужна Западу, а также рассказал, стоит ли заключать соглашения с... Украина.ру, 05.05.2025

2025-05-05T15:09

2025-05-05T15:09

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владимир зеленский

трамп и зеленский

сергей михеев

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Политолог Сергей Михеев объяснил, почему любая Украина будет опасна для России и какая Украина нужна Западу, а также рассказал, стоит ли заключать соглашения с Зеленским. ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica

украина

россия

запад

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