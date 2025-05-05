https://ukraina.ru/20250505/nesoglasie-s-ukrainskoy-politikoy-shveytsarskiy-yurist-plyunuvshiy-v-posolstvo-rf-poluchil-nakazanie-1062930474.html

Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание

Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание - 05.05.2025 Украина.ру

Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание

Мужчину, плюнувшего в табличку посольства РФ в швейцарском Берне, обязали выплатить штраф в размере 6,9 тысяч швейцарских франков ($8,3 тысячи или почти 700 тысяч рублей). Об этом сообщило местное издание Blick

2025-05-05T10:17

2025-05-05T10:17

2025-05-05T10:17

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владимир зеленский

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Ранее швейцарский юрист из компании, аффилированной с правительством страны, плюнул в табличку консульского отдела посольства РФ в Берне. Сделал он это во время пробежки и не остановился на просьбу охранника. Однако позже злоумышленника задержали двое других охранников.Известно, что швейцарец таким образом выразил протест из-за позиции правительства по конфликту на Украине.Сначала местные власти заявили, что для расследования им нужен "зеленый свет на самом высоком политическом уровне" из-за политического характера дела. Однако позже на инцидент обратил внимание министр юстиции Швейцарии Беат Янс, и в конце концов правонарушителя признали виновным в "посягательстве на иностранную государственную символику".Параллельно Владимир Зеленский сделал странное заявление о Красной площади.

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