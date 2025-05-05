Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание - 05.05.2025 Украина.ру
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Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание
Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание - 05.05.2025 Украина.ру
Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание
Мужчину, плюнувшего в табличку посольства РФ в швейцарском Берне, обязали выплатить штраф в размере 6,9 тысяч швейцарских франков ($8,3 тысячи или почти 700 тысяч рублей). Об этом сообщило местное издание Blick
2025-05-05T10:17
2025-05-05T10:17
новости
россия
украина
швейцария
владимир зеленский
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Ранее швейцарский юрист из компании, аффилированной с правительством страны, плюнул в табличку консульского отдела посольства РФ в Берне. Сделал он это во время пробежки и не остановился на просьбу охранника. Однако позже злоумышленника задержали двое других охранников.Известно, что швейцарец таким образом выразил протест из-за позиции правительства по конфликту на Украине.Сначала местные власти заявили, что для расследования им нужен "зеленый свет на самом высоком политическом уровне" из-за политического характера дела. Однако позже на инцидент обратил внимание министр юстиции Швейцарии Беат Янс, и в конце концов правонарушителя признали виновным в "посягательстве на иностранную государственную символику".Параллельно Владимир Зеленский сделал странное заявление о Красной площади.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, швейцария, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский

Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание

10:17 05.05.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Мужчину, плюнувшего в табличку посольства РФ в швейцарском Берне, обязали выплатить штраф в размере 6,9 тысяч швейцарских франков ($8,3 тысячи или почти 700 тысяч рублей). Об этом сообщило местное издание Blick
Ранее швейцарский юрист из компании, аффилированной с правительством страны, плюнул в табличку консульского отдела посольства РФ в Берне. Сделал он это во время пробежки и не остановился на просьбу охранника. Однако позже злоумышленника задержали двое других охранников.
Известно, что швейцарец таким образом выразил протест из-за позиции правительства по конфликту на Украине.
Сначала местные власти заявили, что для расследования им нужен "зеленый свет на самом высоком политическом уровне" из-за политического характера дела. Однако позже на инцидент обратил внимание министр юстиции Швейцарии Беат Янс, и в конце концов правонарушителя признали виновным в "посягательстве на иностранную государственную символику".
Параллельно Владимир Зеленский сделал странное заявление о Красной площади.
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