"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США
12:34 05.05.2025 (обновлено: 12:43 05.05.2025)
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и США стало колоссальным унижением украинского народа. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24"
"Они (киевские власти - ред.) уже добились какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это - колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет", - сказал экс-премьер.
По его словам, ратификация соглашения не означает ничего с точки зрения законодательства и конституции Украины, поскольку Верховная Рада работает со значительными нарушениями, а сам режим Владимира Зеленского нелегитимен.
По мнению бывшего премьера, подписание сделки лишь продлевает агонию властей в Киеве.
"Когда (президент США Дональд) Трамп подписывает какие-то сделки, он должен осознавать, что подпись так называемой украинской стороны не стоит той бумаги, на которой эта подпись стоит", - подчеркнул Азаров.
В конце апреля Минфин США указывал, что власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку о природных ресурсах Украины. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что Рада планирует провести голосование 8 мая.
Подробнее о сделке - в материале Ивана Лизана Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке" на сайте Украина.ру.
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