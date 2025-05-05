https://ukraina.ru/20250505/kolossalnoe-unizhenie-ukrainskogo-naroda-azarov-o-podpisanii-resursnoy-sdelki-s-ssha-1062934514.html

"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США

"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США - 05.05.2025 Украина.ру

"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США

Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и США стало колоссальным унижением украинского народа. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24"

2025-05-05T12:34

2025-05-05T12:34

2025-05-05T12:43

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"Они (киевские власти - ред.) уже добились какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это - колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет", - сказал экс-премьер.По его словам, ратификация соглашения не означает ничего с точки зрения законодательства и конституции Украины, поскольку Верховная Рада работает со значительными нарушениями, а сам режим Владимира Зеленского нелегитимен. По мнению бывшего премьера, подписание сделки лишь продлевает агонию властей в Киеве.В конце апреля Минфин США указывал, что власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку о природных ресурсах Украины. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что Рада планирует провести голосование 8 мая.Подробнее о сделке - в материале Ивана Лизана Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, николай азаров, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада