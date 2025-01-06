https://ukraina.ru/20250106/1059941601.html

Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов

Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов - 06.01.2025 Украина.ру

Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов

В Швеции живет меньше всего людей, которые симпатизируют России. Эта страна может стать новым "топливом" для продолжения войны Запада против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв

2025-01-06T04:44

2025-01-06T04:44

2025-01-06T04:44

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Швеция – это не последнее государство в мире. У России с ней в истории было 16 войн, рассказал эксперт.Швеция не лидер среди русофобских государств, но она – единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо, отметил он. "Бывший премьер Швеции Карл Бильдт был главным автором "Восточного партнерства" (проект Евросоюза по укреплению связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной – ред.). Посольство Швеции – самое активное иностранное посольство в России (не британское и не американское)", - рассказал Трухачёв.По его словам, Швеция может доставить России проблемы на Балтике (расстояние от шведского острова Готланд до Калининграда очень небольшое). Швеция, добавил он, стала частью ядра НАТО. Это не Прибалтика и не Румыния. Это богатая страна, где люди говорят на одном из языков германской группы. Для англосаксов – это почти свои, подчеркнул политолог.Более того, не надо думать, что Швеция – это слепое оружие Запада. Это очень влиятельная страна, сказал Трухачёв.Пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией. Но их обрабатывают. Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя, резюмировал эксперт.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

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