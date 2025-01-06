Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов - 06.01.2025 Украина.ру
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Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов
Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов - 06.01.2025 Украина.ру
Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов
В Швеции живет меньше всего людей, которые симпатизируют России. Эта страна может стать новым "топливом" для продолжения войны Запада против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
2025-01-06T04:44
2025-01-06T04:44
новости
россия
швеция
запад
трухачев
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Швеция – это не последнее государство в мире. У России с ней в истории было 16 войн, рассказал эксперт.Швеция не лидер среди русофобских государств, но она – единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо, отметил он. "Бывший премьер Швеции Карл Бильдт был главным автором "Восточного партнерства" (проект Евросоюза по укреплению связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной – ред.). Посольство Швеции – самое активное иностранное посольство в России (не британское и не американское)", - рассказал Трухачёв.По его словам, Швеция может доставить России проблемы на Балтике (расстояние от шведского острова Готланд до Калининграда очень небольшое). Швеция, добавил он, стала частью ядра НАТО. Это не Прибалтика и не Румыния. Это богатая страна, где люди говорят на одном из языков германской группы. Для англосаксов – это почти свои, подчеркнул политолог.Более того, не надо думать, что Швеция – это слепое оружие Запада. Это очень влиятельная страна, сказал Трухачёв.Пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией. Но их обрабатывают. Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя, резюмировал эксперт.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, швеция, запад, трухачев
Новости, Россия, Швеция, Запад, Трухачев

Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов

04:44 06.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Лига наций УЕФА. Матч Швеция - Россия
Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Швеция - Россия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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В Швеции живет меньше всего людей, которые симпатизируют России. Эта страна может стать новым "топливом" для продолжения войны Запада против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
Швеция – это не последнее государство в мире. У России с ней в истории было 16 войн, рассказал эксперт.
Швеция не лидер среди русофобских государств, но она – единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо, отметил он.
"Бывший премьер Швеции Карл Бильдт был главным автором "Восточного партнерства" (проект Евросоюза по укреплению связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной – ред.). Посольство Швеции – самое активное иностранное посольство в России (не британское и не американское)", - рассказал Трухачёв.
По его словам, Швеция может доставить России проблемы на Балтике (расстояние от шведского острова Готланд до Калининграда очень небольшое). Швеция, добавил он, стала частью ядра НАТО. Это не Прибалтика и не Румыния. Это богатая страна, где люди говорят на одном из языков германской группы. Для англосаксов – это почти свои, подчеркнул политолог.
Более того, не надо думать, что Швеция – это слепое оружие Запада. Это очень влиятельная страна, сказал Трухачёв.
Пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией. Но их обрабатывают. Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя, резюмировал эксперт.
О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
 
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