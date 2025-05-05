Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье - 05.05.2025 Украина.ру
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Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье
Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье - 05.05.2025 Украина.ру
Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье
Российская армия нанесла удары по позициям ВСУ, причем в Белополье Сумской области Украины "прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение". Об этом 5 мая в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2025-05-05T15:38
2025-05-05T15:38
новости
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
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"У бандеровцев истерика: свежие силы ровняют ещё на подходе, а на них возлагали очень большие надежды. Кроме прочего, по ВСУ ползут слухи, что русские начали бить почти одновременно с приходом подразделения на место", — заявил он. По словам подпольщика, украинская армия понимает, что местные жители "их люто ненавидят и радуются их гибели", ведь ВСУ зарекомендовали себя как грабители, насильники и убийцы.Кроме того, сегодня сообщалось об ударах ВС РФ на других направлениях. Подробности в публикации По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая.А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.
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новости, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье

15:38 05.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия нанесла удары по позициям ВСУ, причем в Белополье Сумской области Украины "прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение". Об этом 5 мая в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"У бандеровцев истерика: свежие силы ровняют ещё на подходе, а на них возлагали очень большие надежды. Кроме прочего, по ВСУ ползут слухи, что русские начали бить почти одновременно с приходом подразделения на место", — заявил он.
По словам подпольщика, украинская армия понимает, что местные жители "их люто ненавидят и радуются их гибели", ведь ВСУ зарекомендовали себя как грабители, насильники и убийцы.
"В Белополье прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение, в том числе БК (боекомплекты - Ред.) и ГСМ (горюче-смазочные материалы - Ред.) — вот оно так ярко горит, что столбы дыма видно за 15 км", — отметил Лебедев.
Кроме того, сегодня сообщалось об ударах ВС РФ на других направлениях. Подробности в публикации По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая.
А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.
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