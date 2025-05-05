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Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье

Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье - 05.05.2025 Украина.ру

Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подполье

Российская армия нанесла удары по позициям ВСУ, причем в Белополье Сумской области Украины "прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение". Об этом 5 мая в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-05-05T15:38

2025-05-05T15:38

2025-05-05T15:38

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"У бандеровцев истерика: свежие силы ровняют ещё на подходе, а на них возлагали очень большие надежды. Кроме прочего, по ВСУ ползут слухи, что русские начали бить почти одновременно с приходом подразделения на место", — заявил он. По словам подпольщика, украинская армия понимает, что местные жители "их люто ненавидят и радуются их гибели", ведь ВСУ зарекомендовали себя как грабители, насильники и убийцы.Кроме того, сегодня сообщалось об ударах ВС РФ на других направлениях. Подробности в публикации По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая.А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.

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