По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Российская армия ударила "Геранями" по складу боеприпасов и ПВД бригады ВСУ в Краматорске, а также поразила цели у границы с Днепропетровской областью. Об этом стало известно 5 мая
Дрон снял удар "Гераней" по складу боеприпасов и ПВД бригады ВСУ в Краматорске
Минобороны РФ опубликовало кадры видео, на которых зафиксирован удар российской армии по складу боеприпасов и расположению 58-й бригады ВСУ в Краматорске. По данным военного ведомства, наносился он беспилотниками "Герань-2".
Отмечается, что удар поразил склады с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также под атаку ВС РФ попал пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
Кроме того, стало известно, что армия РФ ударила по позициям ВСУ в населенном пункте Богатырь, расположенном на границе между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Днепропетровской областью.
Ранее российские издание писали, что под атаку ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 попали военнослужащие двух подразделений ВСУ — 113-й отдельной бригады теробороны и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Потери украинской армии в результате бомбардировки составили минимум 30 военнослужащих.
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