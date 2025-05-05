По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру
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По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая
По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру
По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая
Российская армия ударила "Геранями" по складу боеприпасов и ПВД бригады ВСУ в Краматорске, а также поразила цели у границы с Днепропетровской областью. Об этом стало известно 5 мая
2025-05-05T10:16
2025-05-05T10:16
новости
россия
краматорск
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вс рф
украина
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Дрон снял удар "Гераней" по складу боеприпасов и ПВД бригады ВСУ в КраматорскеМинобороны РФ опубликовало кадры видео, на которых зафиксирован удар российской армии по складу боеприпасов и расположению 58-й бригады ВСУ в Краматорске. По данным военного ведомства, наносился он беспилотниками "Герань-2".Отмечается, что удар поразил склады с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также под атаку ВС РФ попал пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, стало известно, что армия РФ ударила по позициям ВСУ в населенном пункте Богатырь, расположенном на границе между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Днепропетровской областью.Ранее российские издание писали, что под атаку ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 попали военнослужащие двух подразделений ВСУ — 113-й отдельной бригады теробороны и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Потери украинской армии в результате бомбардировки составили минимум 30 военнослужащих.О других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая.
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новости, россия, краматорск, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вс рф, украина
Новости, Россия, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Украина

По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая

10:16 05.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия ударила "Геранями" по складу боеприпасов и ПВД бригады ВСУ в Краматорске, а также поразила цели у границы с Днепропетровской областью. Об этом стало известно 5 мая
Дрон снял удар "Гераней" по складу боеприпасов и ПВД бригады ВСУ в Краматорске
Минобороны РФ опубликовало кадры видео, на которых зафиксирован удар российской армии по складу боеприпасов и расположению 58-й бригады ВСУ в Краматорске. По данным военного ведомства, наносился он беспилотниками "Герань-2".
Отмечается, что удар поразил склады с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также под атаку ВС РФ попал пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
Кроме того, стало известно, что армия РФ ударила по позициям ВСУ в населенном пункте Богатырь, расположенном на границе между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Днепропетровской областью.
Ранее российские издание писали, что под атаку ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 попали военнослужащие двух подразделений ВСУ — 113-й отдельной бригады теробороны и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Потери украинской армии в результате бомбардировки составили минимум 30 военнослужащих.
О других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая.
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