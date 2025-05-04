https://ukraina.ru/20250504/rossiya-odna-po-suti-protivostoit-vsemu-kollektivnomu-zapadu---putin-1062917535.html

"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин

"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру

"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин

Россия надеялась мирно урегулировать конфликт с Украиной, однако была обманута и вынужденно начала СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2025-05-04T13:16

2025-05-04T13:16

2025-05-04T13:16

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"Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", – сказал президент России, рассказывая предысторию специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину он отреагировал на замечание о непростой задаче обмануть Путина."Каждого можно обмануть. Но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия. мы не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере средств Вооружённых Сил, и в сфере экономики и финансов", - сказал Путин."Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремили всё-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - подчеркнул президент России.Он также обратил внимание на то, что в нынешнем конфликте Россия одна противостоит коллективному Западу.Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая

https://ukraina.ru/20250504/rossii-dostatochno-sil-i-sredstv-dlya-zaversheniya-svo---putin-1062913042.html

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