"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
Россия надеялась мирно урегулировать конфликт с Украиной, однако была обманута и вынужденно начала СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", – сказал президент России, рассказывая предысторию специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину он отреагировал на замечание о непростой задаче обмануть Путина.
"Каждого можно обмануть. Но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия. мы не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере средств Вооружённых Сил, и в сфере экономики и финансов", - сказал Путин.
"Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремили всё-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - подчеркнул президент России.
Он также обратил внимание на то, что в нынешнем конфликте Россия одна противостоит коллективному Западу.
"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане", – отметил Путин.
Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
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