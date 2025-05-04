"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
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"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
Россия надеялась мирно урегулировать конфликт с Украиной, однако была обманута и вынужденно начала СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T13:16
2025-05-04T13:16
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"Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", – сказал президент России, рассказывая предысторию специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину он отреагировал на замечание о непростой задаче обмануть Путина."Каждого можно обмануть. Но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия. мы не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере средств Вооружённых Сил, и в сфере экономики и финансов", - сказал Путин."Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремили всё-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - подчеркнул президент России.Он также обратил внимание на то, что в нынешнем конфликте Россия одна противостоит коллективному Западу.Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, донбасс, новороссия, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, международная политика
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Международная политика

"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин

13:16 04.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
Форум Союзного государства Великое наследие - общее будущее - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Россия надеялась мирно урегулировать конфликт с Украиной, однако была обманута и вынужденно начала СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", – сказал президент России, рассказывая предысторию специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину он отреагировал на замечание о непростой задаче обмануть Путина.
"Каждого можно обмануть. Но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия. мы не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере средств Вооружённых Сил, и в сфере экономики и финансов", - сказал Путин.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
11:03
России достаточно сил и средств для завершения СВО - ПутинРоссия располагает достаточными силами и средствами для спецоперации на Украине с желаемым результатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремили всё-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - подчеркнул президент России.
Он также обратил внимание на то, что в нынешнем конфликте Россия одна противостоит коллективному Западу.
"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане", – отметил Путин.
Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая
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