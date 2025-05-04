https://ukraina.ru/20250504/leto-1941-go-rubikon-antonesku-i-moldavskaya-diviziya-rkka-na-zaschite-odessy-1062904300.html

Лето 1941-го: "рубикон" Антонеску и молдавская дивизия РККА на защите Одессы

Лето 1941-го: "рубикон" Антонеску и молдавская дивизия РККА на защите Одессы - 04.05.2025 Украина.ру

Лето 1941-го: "рубикон" Антонеску и молдавская дивизия РККА на защите Одессы

18 июля 1941 года германская 11-й армия при поддержке румынских войск форсировала реку Днестр у Могилёв-Подольского и стала развивать наступление на северо-западе Одесской области. А неделей позже немцы и подразделения 4-й румынской армии создали плацдарм ниже по течению реки, угрожая Тирасполю

2025-05-04T08:00

2025-05-04T08:00

2025-05-04T08:00

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То был поворотный момент в Великой Отечественной войне. Становилось очевидным, что Румыния не будет довольствоваться лишь возвратом под свой контроль Бессарабии и Северной Буковины, а примет участие в нацистской экспансии к востоку от Днестра.Нельзя сказать, что такой ход событий являлся очень неожиданным. На переговорах с верхушкой Рейха в июне 1941 года румынский диктатор (кондукэтор – вождь) Ион Антонеску заявлял, что желаемая им государственная граница лежит "за пределами старых районов Румынии". Адольф Гитлер предлагал королевству занять территории между Днестром и Днепром. В данном вопросе фюрер проявлял большую настойчивость. Впервые он заявил о целесообразности территориального расширения Румынии на восток ещё в 1936 году.Тем не менее существовала небольшая надежда на то, что оппозиционные силы в Румынии смогут воспрепятствовать дальнейшему втягиванию своей страны в авантюру Гитлера.По данным советской разведки, многие румынские солдаты и офицеры в первые дни войны видели своей главной задачей возвращение Бессарабии и Северной Буковины. Такое ограниченное вторжение в СССР виделось им как "выполнение долга перед страной". Дальнейшее же предложение воспринималось многим как невыученный урок 1918 года.Тогда ведь в Бухаресте тоже казалось, что Российское государство сокрушено Германией и больше никогда не вернётся к днестровским рубежам. Однако прошло совсем немного времени, и Советская Россия стала ближайшим соседом Румынии, потребовав возврата отнятой Бухарестом Бессарабии.Критически настроенных к Антонеску политиков из "демократических" партий настораживало и то, что, продолжая вторжение в СССР, Румыния становилась агрессором в глазах той же Великобритании, заявлявшей о своей поддержке Москвы.Тем не менее румынского диктатора очень манило "Заднестровье" и в особенности Одесса. Его стремление заполучить новую провинцию на Востоке объясняют желанием создать "зону безопасности" для королевства, усилить его положение в Черноморском бассейне, обрести подобно великим державам собственную колонию. Была сильна и вера в то, что проникшийся симпатией к румынам Гитлер облагодетельствует возвратом их государству северной части Трансильвании, переданную в 1940 году Венгрии.Новый свет на логику действий румынских властей того периода проливает недавно введённая в научный оборот запись разговора Гитлера и Антонеску при их личной встрече в ноябре 1941 года."В любом случае для Румынии Большая Украина или Большая Болгария означает, что славянская проблема сохраняется, если не становится ещё хуже... Румынский народ антиславянский и всегда был антиславянским, также как и естественно антисемитский" – заявил кондукэтор фюреру.В связи с этим Антонеску говорил о готовности участвовать в дальнейших действиях для "биологического решения славянской проблемы". Румынская оккупация, а в перспективе и аннексия "Заднестровья", соответственно, являлись ударом по проекту Большой и формально независимой Украины, обсуждаемому в окружении Гитлера и отвергаемому Антонеску.29 июня 1941 года Гитлер благодарил Антонеску "за храбрость и активность, проявленные румынами, как на Пруте, так и в Северной Буковине. Румынская армия способствовала успеху первой фазы войны и сковала силы противника, находившиеся перед ней". Те же услуги требовались Вермахту от союзников и на подступах к Одессе.В начале августа 1941 года 11-я германская армия совместно 3-й румынской устремились от Днестра к переправам через Южный Буг. Одновременно 4-я армия Румынии должна была наступать кратчайшим путём на Одессу, через Тирасполь с задачей выйти на Николаев.Оборонявшая Днестр между двумя плацдармами противника 9-я советская армия под угрозой окружения вынуждена была начать отход на Восток. Это оголило правый фланг и тыл Тираспольского укреплённого района. Прикрывавшие его части Красной армии с боями двинулись к Одессе.Вместе с красноармейцами столицу Приднестровья покинули около половины постоянного населения, уничтожались промышленные предприятия, склады, выводилась из строя железнодорожная инфраструктура.Начальник оперативного отдела 95-й Молдавской дивизии, капитан Василий Сахаров впоследствии вспоминал, что отход из Приднестровья происходил под нажимом наседавшего противника, от которого никак не удавалось оторваться. Была потеряна связь со многими подразделениями, произошёл всплеск дезертирства. Противник активно использовал своё превосходство в бронетехнике и авиации.Тем не менее, сумев выйти из полуокружения и присоединив к себе подразделения разгромленных частей, полки 95-й дивизий заняли оборону на подступах к Одессе. Вместе с отошедшими из Южной Бессарабии подразделениями 25 Чапаевской стрелковой дивизии они составили основу формируемой Приморской армии (на начало боёв за город – фактически усиленного корпуса). Вскоре эти две дивизии особо отличились в ходе двухмесячной обороны Одессы.Их прибытие было критически важно для организации обороны черноморской твердыни. Ведь как вспоминал политинструктор Южного фронта Николай Краснопольский, ещё в начале августа в Одессе находились лишь "случайные, мелкие, разрозненные части".Примечательно, что вместе с отступавшими из Приднестровья подразделениями 95-й дивизии в Одессу направлялись и резервисты, мобилизованные на территории бывшей Молдавской АССР. По прибытии они включались в армейские списки. Аналогичным образом действовала и 25-я дивизия, штаб которой в начале боевых действий располагался в южнобессарабском Болграде.Фортификационные сооружения на подступах к главному городу советского Причерноморья сооружались рабочими батальонами стрелковых дивизий. К примеру, десятки жителей гагаузских Вулканешт пополнили такие подразделения Чапаевской дивизии.13 августа 1941 года 4-я румынская армия смогла блокировать Одессу, выйдя к морю восточнее города. Численность этого соединения была доведена до 300 тысяч человек (около половины от состава вооружённых сил Румынии). Его превосходство в личном составе и артиллерии над Приморской армией являлось пятикратным. Тем не менее румынско-германской группировке так и не удалось взломать оборону приморцев. Эвакуация советских войск из Одессы в октябре 1941 года была обусловлена, прежде всего, прорывом немцев в Крым.В ходе Одессой битвы войска стран нацистского блока потеряли свыше 160 тысяч человек, против 41 тысячи убитыми и ранеными со стороны защитников города. Столь дорогой ценой Румынии далась экспедиция в "Заднестровье", которое в итоге просуществовало под контролем Бухареста лишь 2,5 года.Это можно считать всего лишь символичным совпадением, но Приднестровье и Гагаузия, откуда на помощь Одессе пришли летом 1941 года стрелковые дивизии сегодня являются сегодня главными оплотами сохранения памяти о Великой победе над нацизмом на территории бывшей Молдавской ССР.

https://ukraina.ru/20240622/1031688680.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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