https://ukraina.ru/20250504/kovarnyy-zapad-iz-veka-v-vek-zhelaet-otkusit-chto-to-ot-rossii--putin-rasskazal-pochemu-1062921930.html

Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему

Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему - 04.05.2025 Украина.ру

Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему

Вековые устремления стран Запада отторгнуть российские территории объяснимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2025-05-04T14:55

2025-05-04T14:55

2025-05-04T14:55

россия

запад

кавказ

владимир путин

новости

новости россии

терроризм

сепаратизм

геополитика

национальные интересы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062880958_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_161a18b934008ab0ce991436c86194c0.jpg

Об устремлениях Запада ослабить Россию и поживиться за её счёт зашла речь в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"."В основе западной культуры, в католической, протестантской культуре, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже, конечно, духовные вещи существуют. Но все-таки мерилом является материальный успех", - сказал Путин.Он отметил ментальные отличия русских людей и заметил, что в России всегда говорят о нравственном начале, глобальная морально-нравственная идея всегда присутствует – в отличие от меркантильного Запада.По мнению главы государства, утрата своей идентичности для России "с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно".Он также рассказал о том, как уже в новейшей истории России пытался отговорить представителей Запада от поддержки сепаратистов и террористов на российском Кавказе."Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал президент России.Путин проиллюстрировал этот вывод событиями, непосредственным участником которых был на рубеже веков. Тогда формально между Западом и Россией не наблюдалось конфликта и отношения казались ровными."Я тоже не сразу всё понял. Я начал доносить до своих коллег: "Смотрите вот: вы говорите это, делаете это". Как для примера: "Поддерживаете не просто сепаратистов на Кавказе, а поддерживаете фундаменталистов на Кавказе, вы же их сами называете террористами, а их деятельность у нас поощряете и более того поддерживаете, и вот доказательства". И приводил эти доказательства. Мне кивали головой: "Да-да-да, мы сейчас наведем порядок". И ничего, ровно наоборот", - рассказал президент России.Тогда, по словам Путина, стало понятно, что Запад желает раздела России.Также на эту тему: "Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин

https://ukraina.ru/20250504/putin-rasskazal-ob-otlichiyakh-russkogo-cheloveka-1062914219.html

россия

запад

кавказ

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, запад, кавказ, владимир путин, новости, новости россии, терроризм, сепаратизм, геополитика, национальные интересы, национальная безопасность, бывший ссср, история_старая