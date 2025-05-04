Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему - 04.05.2025 Украина.ру
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Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему
Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему - 04.05.2025 Украина.ру
Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему
Вековые устремления стран Запада отторгнуть российские территории объяснимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T14:55
2025-05-04T14:55
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Об устремлениях Запада ослабить Россию и поживиться за её счёт зашла речь в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"."В основе западной культуры, в католической, протестантской культуре, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже, конечно, духовные вещи существуют. Но все-таки мерилом является материальный успех", - сказал Путин.Он отметил ментальные отличия русских людей и заметил, что в России всегда говорят о нравственном начале, глобальная морально-нравственная идея всегда присутствует – в отличие от меркантильного Запада.По мнению главы государства, утрата своей идентичности для России "с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно".Он также рассказал о том, как уже в новейшей истории России пытался отговорить представителей Запада от поддержки сепаратистов и террористов на российском Кавказе."Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал президент России.Путин проиллюстрировал этот вывод событиями, непосредственным участником которых был на рубеже веков. Тогда формально между Западом и Россией не наблюдалось конфликта и отношения казались ровными."Я тоже не сразу всё понял. Я начал доносить до своих коллег: "Смотрите вот: вы говорите это, делаете это". Как для примера: "Поддерживаете не просто сепаратистов на Кавказе, а поддерживаете фундаменталистов на Кавказе, вы же их сами называете террористами, а их деятельность у нас поощряете и более того поддерживаете, и вот доказательства". И приводил эти доказательства. Мне кивали головой: "Да-да-да, мы сейчас наведем порядок". И ничего, ровно наоборот", - рассказал президент России.Тогда, по словам Путина, стало понятно, что Запад желает раздела России.Также на эту тему: "Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
https://ukraina.ru/20250504/putin-rasskazal-ob-otlichiyakh-russkogo-cheloveka-1062914219.html
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россия, запад, кавказ, владимир путин, новости, новости россии, терроризм, сепаратизм, геополитика, национальные интересы, национальная безопасность, бывший ссср, история_старая
Россия, Запад, Кавказ, Владимир Путин, Новости, новости России, терроризм, сепаратизм, геополитика, национальные интересы, национальная безопасность, бывший СССР, История_старая

Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему

14:55 04.05.2025
 
Владимир Путин в Центральном музее Великой Отечественной войны
Владимир Путин в Центральном музее Великой Отечественной войны
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Вековые устремления стран Запада отторгнуть российские территории объяснимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Об устремлениях Запада ослабить Россию и поживиться за её счёт зашла речь в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
"В основе западной культуры, в католической, протестантской культуре, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже, конечно, духовные вещи существуют. Но все-таки мерилом является материальный успех", - сказал Путин.
Он отметил ментальные отличия русских людей и заметил, что в России всегда говорят о нравственном начале, глобальная морально-нравственная идея всегда присутствует – в отличие от меркантильного Запада.
"Отсюда и постоянное желание у западного сообщества что- то "откусить" от России, как-то её себе подчинить, сделать её более послушной. Это происходит из века в век", - заметил Путин.
По мнению главы государства, утрата своей идентичности для России "с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно".
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
11:31
Путин рассказал об отличиях русского человекаЛюди в России ментально отличаются от жителей Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он также рассказал о том, как уже в новейшей истории России пытался отговорить представителей Запада от поддержки сепаратистов и террористов на российском Кавказе.
"Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал президент России.
Путин проиллюстрировал этот вывод событиями, непосредственным участником которых был на рубеже веков. Тогда формально между Западом и Россией не наблюдалось конфликта и отношения казались ровными.
"Я тоже не сразу всё понял. Я начал доносить до своих коллег: "Смотрите вот: вы говорите это, делаете это". Как для примера: "Поддерживаете не просто сепаратистов на Кавказе, а поддерживаете фундаменталистов на Кавказе, вы же их сами называете террористами, а их деятельность у нас поощряете и более того поддерживаете, и вот доказательства". И приводил эти доказательства. Мне кивали головой: "Да-да-да, мы сейчас наведем порядок". И ничего, ровно наоборот", - рассказал президент России.
Тогда, по словам Путина, стало понятно, что Запад желает раздела России.
Также на эту тему: "Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
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