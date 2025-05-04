https://ukraina.ru/20250504/etot-tsivilizovannyy-mir-reshil-chto-rossiya-oslabla-i-nuzhno-dobit-ostavshiesya-chasti---putin-1062922305.html

"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин

"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру

"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин

После распада СССР недоброжелатели России предприняли попытки её разделить, добить российскую государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2025-05-04T15:34

2025-05-04T15:34

2025-05-04T15:34

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Запад из века в век стремился ослабить Россию и поживиться за её счёт, констатировал российский лидер в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"."Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них – Российская Федерация, и её тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я, конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда, кстати говоря, и призыв к нашим западным партнерам уважать интересы России, и так далее", - сказал Путин.Он напомнил о своём соответствующем призыве к ним в речи 2007 года. Путин желал донести до них актуальный и сегодня тезис: "Россия либо будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще"."Но, к сожалению, это не было услышано, - признал Путин. - То есть услышали-то все, только не отреагировали нужным образом".В этом, по его словам, следует видеть причины последующих событий, включая реакцию Москвы на украинский госпереворот 2014 года.Также на эту тему: Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему

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