"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
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"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин
После распада СССР недоброжелатели России предприняли попытки её разделить, добить российскую государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T15:34
2025-05-04T15:34
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Запад из века в век стремился ослабить Россию и поживиться за её счёт, констатировал российский лидер в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"."Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них – Российская Федерация, и её тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я, конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда, кстати говоря, и призыв к нашим западным партнерам уважать интересы России, и так далее", - сказал Путин.Он напомнил о своём соответствующем призыве к ним в речи 2007 года. Путин желал донести до них актуальный и сегодня тезис: "Россия либо будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще"."Но, к сожалению, это не было услышано, - признал Путин. - То есть услышали-то все, только не отреагировали нужным образом".В этом, по его словам, следует видеть причины последующих событий, включая реакцию Москвы на украинский госпереворот 2014 года.Также на эту тему: Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему
https://ukraina.ru/20250504/rossiya-odna-po-suti-protivostoit-vsemu-kollektivnomu-zapadu---putin-1062917535.html
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Новости, Россия, Запад, СССР, Владимир Путин, история СССР, международные отношения, Международная политика, сепаратизм, национальные интересы, национальная безопасность

"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин

15:34 04.05.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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После распада СССР недоброжелатели России предприняли попытки её разделить, добить российскую государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Запад из века в век стремился ослабить Россию и поживиться за её счёт, констатировал российский лидер в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них – Российская Федерация, и её тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я, конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда, кстати говоря, и призыв к нашим западным партнерам уважать интересы России, и так далее", - сказал Путин.
Он напомнил о своём соответствующем призыве к ним в речи 2007 года. Путин желал донести до них актуальный и сегодня тезис: "Россия либо будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще".
Форум Союзного государства Великое наследие - общее будущее - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
13:16
"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - ПутинРоссия надеялась мирно урегулировать конфликт с Украиной, однако была обманута и вынужденно начала СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Но, к сожалению, это не было услышано, - признал Путин. - То есть услышали-то все, только не отреагировали нужным образом".
В этом, по его словам, следует видеть причины последующих событий, включая реакцию Москвы на украинский госпереворот 2014 года.
Также на эту тему: Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему
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