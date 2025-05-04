https://ukraina.ru/20250504/etot-tsivilizovannyy-mir-reshil-chto-rossiya-oslabla-i-nuzhno-dobit-ostavshiesya-chasti---putin-1062922305.html
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин
После распада СССР недоброжелатели России предприняли попытки её разделить, добить российскую государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T15:34
2025-05-04T15:34
2025-05-04T15:34
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Запад из века в век стремился ослабить Россию и поживиться за её счёт, констатировал российский лидер в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"."Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них – Российская Федерация, и её тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я, конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда, кстати говоря, и призыв к нашим западным партнерам уважать интересы России, и так далее", - сказал Путин.Он напомнил о своём соответствующем призыве к ним в речи 2007 года. Путин желал донести до них актуальный и сегодня тезис: "Россия либо будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще"."Но, к сожалению, это не было услышано, - признал Путин. - То есть услышали-то все, только не отреагировали нужным образом".В этом, по его словам, следует видеть причины последующих событий, включая реакцию Москвы на украинский госпереворот 2014 года.Также на эту тему: Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему
https://ukraina.ru/20250504/rossiya-odna-po-suti-protivostoit-vsemu-kollektivnomu-zapadu---putin-1062917535.html
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новости, россия, запад, ссср, владимир путин, история ссср, международные отношения, международная политика, сепаратизм, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Запад, СССР, Владимир Путин, история СССР, международные отношения, Международная политика, сепаратизм, национальные интересы, национальная безопасность
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин
После распада СССР недоброжелатели России предприняли попытки её разделить, добить российскую государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.