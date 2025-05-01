"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ - 01.05.2025 Украина.ру
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"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ
"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ - 01.05.2025 Украина.ру
"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ
В боях в Курской области участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев
2025-05-01T04:30
2025-05-01T04:30
новости
кндр
курская область
вооруженные силы украины
украина.ру
сша
генштаб
владимир путин
северная корея
победа
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Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.Российские военнослужащие, которые соприкасались с северокорейскими военными, рассказывали, что им было сложно наладить коммуникацию, потому что по-русски разговаривали только старшие командиры, сообщил историк."При этом в боях участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. И то, что в плен к ВСУ попало всего два человека из контингента в несколько тысяч, характеризует корейских военных очень хорошо", — подчеркнул Дмитриев.Он добавил, что таким образом северокорейцы приобрели современный боевой опыт, показав себя храбрыми воинами.По словам Дмитриева, пока идут активные переговоры с США на тему перемирия, вряд ли северокорейские подразделения будут задействовать на других участках СВО. Но никаких юридических препятствий к этому нет, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.Еще материал на эту тему: "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее".
https://ukraina.ru/20250430/konfrontatsionnaya-model-istoki-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-1062883517.html
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новости, кндр, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сша, генштаб, владимир путин, северная корея, победа, кто, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
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"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ

04:30 01.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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В боях в Курской области участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.
Российские военнослужащие, которые соприкасались с северокорейскими военными, рассказывали, что им было сложно наладить коммуникацию, потому что по-русски разговаривали только старшие командиры, сообщил историк.
"При этом в боях участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. И то, что в плен к ВСУ попало всего два человека из контингента в несколько тысяч, характеризует корейских военных очень хорошо", — подчеркнул Дмитриев.
Он добавил, что таким образом северокорейцы приобрели современный боевой опыт, показав себя храбрыми воинами.
По словам Дмитриева, пока идут активные переговоры с США на тему перемирия, вряд ли северокорейские подразделения будут задействовать на других участках СВО. Но никаких юридических препятствий к этому нет, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.
Еще материал на эту тему: "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее".
Украинский флаг
Вчера, 21:58
Конфронтационная модель. Истоки российско-украинского конфликтаПомните капитана Врунгеля: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт". Украина с момента провозглашения независимости была обречена на саморазрушение.
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