https://ukraina.ru/20250501/pogibnut-no-ne-sdatsya-dmitriev-o-tom-kak-sily-spetsoperatsiy-armii-kndr-gromili-boevikov-vsu-1062884105.html

"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ

"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ - 01.05.2025 Украина.ру

"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ

В боях в Курской области участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев

2025-05-01T04:30

2025-05-01T04:30

2025-05-01T04:30

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Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.Российские военнослужащие, которые соприкасались с северокорейскими военными, рассказывали, что им было сложно наладить коммуникацию, потому что по-русски разговаривали только старшие командиры, сообщил историк."При этом в боях участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. И то, что в плен к ВСУ попало всего два человека из контингента в несколько тысяч, характеризует корейских военных очень хорошо", — подчеркнул Дмитриев.Он добавил, что таким образом северокорейцы приобрели современный боевой опыт, показав себя храбрыми воинами.По словам Дмитриева, пока идут активные переговоры с США на тему перемирия, вряд ли северокорейские подразделения будут задействовать на других участках СВО. Но никаких юридических препятствий к этому нет, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.Еще материал на эту тему: "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее".

https://ukraina.ru/20250430/konfrontatsionnaya-model-istoki-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-1062883517.html

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