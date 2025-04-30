https://ukraina.ru/20250430/zhitel-yaroslavlya-osuzhden-na-20-let-za-gosizmenu-i-diversiyu-1062866256.html

Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию

Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию - 30.04.2025 Украина.ру

Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию

Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Ярославля, признанного виновным госизмене и диверсии на железной дороге по заданию ВСУ. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба суда.

2025-04-30T12:38

2025-04-30T12:38

2025-04-30T12:38

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Ярославский областной суд огласил приговор, согласно которому житель Ярославля Евгений Ермилов признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и совершении диверсии организованной группой, с причинением значительного ущерба (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 281 УК РФ).Следствие установило, что 18 мая 2024 года подсудимый приобрел бензин и с его помощью поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Ярославль-Дунайка Северной железной дороги. Процесс горения он снял на телефон, видео отправил заказчику, однако обещанных денег не получил.По совокупности преступлений 23-летнему подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.Кроме того, с осужденного взыскано 497 тысяч рублей в пользу ОАО "РЖД" в возмещение причиненного ущерба.Приговор в законную силу не вступил, отметили в суде.Накануне Покушавшегося на отравление российских пилотов приговорили к 27 годам за решёткой

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