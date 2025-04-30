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Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию
Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию - 30.04.2025 Украина.ру
Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию
Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Ярославля, признанного виновным госизмене и диверсии на железной дороге по заданию ВСУ. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба суда.
2025-04-30T12:38
2025-04-30T12:38
2025-04-30T12:38
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Ярославский областной суд огласил приговор, согласно которому житель Ярославля Евгений Ермилов признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и совершении диверсии организованной группой, с причинением значительного ущерба (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 281 УК РФ).Следствие установило, что 18 мая 2024 года подсудимый приобрел бензин и с его помощью поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Ярославль-Дунайка Северной железной дороги. Процесс горения он снял на телефон, видео отправил заказчику, однако обещанных денег не получил.По совокупности преступлений 23-летнему подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.Кроме того, с осужденного взыскано 497 тысяч рублей в пользу ОАО "РЖД" в возмещение причиненного ущерба.Приговор в законную силу не вступил, отметили в суде.Накануне Покушавшегося на отравление российских пилотов приговорили к 27 годам за решёткой
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новости, ярославль, россия, украина, ржд, сбу, диверсия, госизмена, приговор, сво, поджог
Новости, Ярославль, Россия, Украина, РЖД, СБУ, диверсия, госизмена, приговор, СВО, поджог
Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию
Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Ярославля, признанного виновным госизмене и диверсии на железной дороге по заданию ВСУ. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба суда.
Ярославский областной суд огласил приговор, согласно которому житель Ярославля Евгений Ермилов признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и совершении диверсии организованной группой, с причинением значительного ущерба (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 281 УК РФ).
"Судом установлено, что в мае прошлого года подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в социальной сети в переписку с сотрудником спецслужбы Украины
, получил от него задание на поджог релейного шкафа на железной дороге. За совершение указанных действий собеседник пообещал заплатить подсудимому 30 тысяч рублей", - сказано в официальном сообщении.
Следствие установило, что 18 мая 2024 года подсудимый приобрел бензин и с его помощью поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Ярославль-Дунайка Северной железной дороги. Процесс горения он снял на телефон, видео отправил заказчику, однако обещанных денег не получил.
По совокупности преступлений 23-летнему подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.
Кроме того, с осужденного взыскано 497 тысяч рублей в пользу ОАО "РЖД
" в возмещение причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил, отметили в суде.