https://ukraina.ru/20250430/terrorizirovavshiy-zhiteley-kurskoy-oblasti-boets-vsu-prigovorn-k-16-godam-1062881092.html
Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам
Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам - 30.04.2025 Украина.ру
Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военнослужащего, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году. Об этом 30 апреля сообщил Следственный комитет России.
2025-04-30T19:01
2025-04-30T19:01
2025-04-30T19:01
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курская область
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владимир зеленский
следственный комитет
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Суд счёл достаточными доказательства для вынесения приговора солдату 41 отдельной механизированной бригады ВСУ Антону Табалюку. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2024 года Табалюк совместно с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, используя автомат, он запугивал местное население. Также Табалюк участвовал в незаконном блокировании города Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Табалюк применял оружие против мирных жителей Курской области. В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.По приговору суда террористу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем секретарь оборонного комитета украинского парламента Роман Костенко заявил, что при желании Украина имеет возможность ударить по параду в Москве 9 мая. До этого Владимир Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы.Подробности в публикации Угрозы, мобилизация и провокации: на что пойдет Украина и чем рискнет Россия. Итоги 30 апреля
https://ukraina.ru/20250430/strany-evropy-aktivno-ispolzuyut-terroristicheskie-gruppirovki--sovbez-rf-1062880567.html
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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, следственный комитет, всу, ск рф, терроризм, кто, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Следственный комитет, ВСУ, СК РФ, терроризм, КТО, Военные преступления
Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военнослужащего, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году. Об этом 30 апреля сообщил Следственный комитет России.
Суд счёл достаточными доказательства для вынесения приговора солдату 41 отдельной механизированной бригады ВСУ Антону Табалюку. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2024 года Табалюк совместно с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, используя автомат, он запугивал местное население. Также Табалюк участвовал в незаконном блокировании города Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Табалюк применял оружие против мирных жителей Курской области. В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.
По приговору суда террористу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.
В 2024 году по факту вторжения ВСУ
в Курскую область
, начавшегося утром 6 августа, СК
РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем секретарь оборонного комитета украинского парламента Роман Костенко заявил
, что при желании Украина имеет возможность ударить по параду в Москве 9 мая. До этого Владимир Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы.