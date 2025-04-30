https://ukraina.ru/20250430/terrorizirovavshiy-zhiteley-kurskoy-oblasti-boets-vsu-prigovorn-k-16-godam-1062881092.html

Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам

Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам - 30.04.2025 Украина.ру

Терроризировавший жителей Курской области боец ВСУ приговорён к 16 годам

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военнослужащего, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году. Об этом 30 апреля сообщил Следственный комитет России.

2025-04-30T19:01

2025-04-30T19:01

2025-04-30T19:01

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Суд счёл достаточными доказательства для вынесения приговора солдату 41 отдельной механизированной бригады ВСУ Антону Табалюку. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2024 года Табалюк совместно с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, используя автомат, он запугивал местное население. Также Табалюк участвовал в незаконном блокировании города Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Табалюк применял оружие против мирных жителей Курской области. В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.По приговору суда террористу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем секретарь оборонного комитета украинского парламента Роман Костенко заявил, что при желании Украина имеет возможность ударить по параду в Москве 9 мая. До этого Владимир Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы.Подробности в публикации Угрозы, мобилизация и провокации: на что пойдет Украина и чем рискнет Россия. Итоги 30 апреля

https://ukraina.ru/20250430/strany-evropy-aktivno-ispolzuyut-terroristicheskie-gruppirovki--sovbez-rf-1062880567.html

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