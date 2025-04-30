"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность - 30.04.2025 Украина.ру
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"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность
"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность - 30.04.2025 Украина.ру
"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность
Решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим Зеленским. Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность согласно украинской Конституции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-30T20:30
2025-04-30T20:30
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
легитимность
конституция
конституционный суд украины
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Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры, сообщил эксперт.Когда стало понятно, что элиты на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности Зеленского стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию, добавил собеседник издания."То есть Украина всегда может принять приглашение заморозки по линии фронта. Если они его примут, то это уже не будет устраивать нас. И тогда мы будем плохими парнями, потому что люди гибнут, а мы отказываемся организовать перемирие и вести после этого до посинения переговоры о том, какой будет формат мира", — подчеркнул Ищенко.Политолог отметил, что решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работу которого он сам же и заблокировал. Зеленский сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции, указал эксперт."И Россия может в ней сомневаться и говорить, как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом? А если завтра украинский народ скажет, а с кем вы подписывали соглашение? Мы не давали ему таких полномочий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/100-dney-trampa-ili-my-tolko-nachali-vy-esch-nichego-ne-videli-1062868376.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, легитимность, конституция, конституционный суд украины, переговоры, власти украины, соглашение, перемирие
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, легитимность, Конституция, Конституционный суд Украины, переговоры, власти Украины, соглашение, перемирие

"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность

20:30 30.04.2025
 
Зеленский под охраной
Зеленский под охраной
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Решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим Зеленским. Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность согласно украинской Конституции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры, сообщил эксперт.
Когда стало понятно, что элиты на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности Зеленского стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию, добавил собеседник издания.
"То есть Украина всегда может принять приглашение заморозки по линии фронта. Если они его примут, то это уже не будет устраивать нас. И тогда мы будем плохими парнями, потому что люди гибнут, а мы отказываемся организовать перемирие и вести после этого до посинения переговоры о том, какой будет формат мира", — подчеркнул Ищенко.
Политолог отметил, что решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работу которого он сам же и заблокировал.
Зеленский сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции, указал эксперт.
Россия может в ней сомневаться и говорить, как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом? А если завтра украинский народ скажет, а с кем вы подписывали соглашение? Мы не давали ему таких полномочий", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
16:43
100 дней Трампа, или "Мы только начали, вы ещё ничего не видели"47-й президент США Дональд Трамп отмечает первый "юбилей" на этом посту - 100 дней руководства страной. На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, он заявил, что его 100 дней - самые успешные в истории страны, и "мы только начали, вы ещё ничего не видели" и "мы снова делаем Америку великой, и это происходит быстро"
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Заголовок открываемого материала
20:30"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность
20:21Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа
20:15Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко
20:00"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту
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