"Сам себя загнал в ловушку": Ищенко объяснил, почему Зеленский не может подтвердить свою легитимность
Зеленский под охраной
Решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим Зеленским. Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность согласно украинской Конституции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры, сообщил эксперт.
Когда стало понятно, что элиты на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности Зеленского стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию, добавил собеседник издания.
"То есть Украина всегда может принять приглашение заморозки по линии фронта. Если они его примут, то это уже не будет устраивать нас. И тогда мы будем плохими парнями, потому что люди гибнут, а мы отказываемся организовать перемирие и вести после этого до посинения переговоры о том, какой будет формат мира", — подчеркнул Ищенко.
Политолог отметил, что решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работу которого он сам же и заблокировал.
Зеленский сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции, указал эксперт.
"И Россия может в ней сомневаться и говорить, как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом? А если завтра украинский народ скажет, а с кем вы подписывали соглашение? Мы не давали ему таких полномочий", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.
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