Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области
© Фото Добровольческого корпуса
Российское издание RT анонсировало документальный фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области. Информация об этом появилась 30 апреля
В публикации отмечается, что проделанная российской армией работа стала невероятным манёвром ВС РФ. В кинокартине будут впервые показаны эксклюзивные кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями, которые семь месяцев ждали освобождения.
"Документальный фильм покажет операцию "Поток" во всей её глубине: под землёй — штурмовые группы, выходившие из труб в тыл врага; на земле — бойцы, прошедшие более 15 км сквозь оборону противника; в воздухе — БПЛА, обеспечившие прорыв", — заявляется в анонсе.
По словам военного корреспондента и автора фильма Влада Андрица "невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Они и творят историю".
"Фильм выйдет 1 и 2 мая в 10:00 в @rt_russian. Не пропустите".
Свою известность операция получила благодаря скрытому заходу армии РФ по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу, в тыл украинских войск. Операция, получившая название "Поток", была признана успешной и, по заявлению командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.
Успех операции "Поток" дал начало операции по освобождению Суджи, позволив выдавить ВСУ из более чем десятка населенных пунктов в курском приграничье. А буквально в прошедшую субботу, 26 апреля, ВС РФ окончательно освободили Курскую область спустя всего полтора месяца с проведения блестящей операции "Поток".
26 апреля, 14:18"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боевВ ходе провального вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину
После окончательной зачистки Курской области ВС РФ приступят к созданию зоны безопасности. Поэтому уже сейчас армия РФ расширяет свой плацдарм, освобождая территории Сумской области Украины. О новых успехах российских бойцов — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.
Подписывайся на