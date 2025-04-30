Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области - 30.04.2025 Украина.ру
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Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области
Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области - 30.04.2025 Украина.ру
Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области
Российское издание RT анонсировало документальный фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области. Информация об этом появилась 30 апреля
2025-04-30T14:48
2025-04-30T14:48
новости
курская область
россия
суджа
вс рф
"ахмат"
европа
вооруженные силы украины
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В публикации отмечается, что проделанная российской армией работа стала невероятным манёвром ВС РФ. В кинокартине будут впервые показаны эксклюзивные кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями, которые семь месяцев ждали освобождения.По словам военного корреспондента и автора фильма Влада Андрица "невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Они и творят историю"."Фильм выйдет 1 и 2 мая в 10:00 в @rt_russian. Не пропустите".Свою известность операция получила благодаря скрытому заходу армии РФ по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу, в тыл украинских войск. Операция, получившая название "Поток", была признана успешной и, по заявлению командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.Успех операции "Поток" дал начало операции по освобождению Суджи, позволив выдавить ВСУ из более чем десятка населенных пунктов в курском приграничье. А буквально в прошедшую субботу, 26 апреля, ВС РФ окончательно освободили Курскую область спустя всего полтора месяца с проведения блестящей операции "Поток". После окончательной зачистки Курской области ВС РФ приступят к созданию зоны безопасности. Поэтому уже сейчас армия РФ расширяет свой плацдарм, освобождая территории Сумской области Украины. О новых успехах российских бойцов — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250426/ura-kurskaya-oblast-osvobozhdena-gerasimov-raskryl-poteri-vsu-za-vremya-boev-1062773084.html
курская область
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Новости
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новости, курская область, россия, суджа, вс рф, "ахмат", европа, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Суджа, ВС РФ, "Ахмат", Европа, Вооруженные силы Украины

Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области

14:48 30.04.2025
 
© Фото Добровольческого корпуса / Перейти в фотобанкВС РФ освободили промышленную зону в Судже
ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
© Фото Добровольческого корпуса
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Российское издание RT анонсировало документальный фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области. Информация об этом появилась 30 апреля
В публикации отмечается, что проделанная российской армией работа стала невероятным манёвром ВС РФ. В кинокартине будут впервые показаны эксклюзивные кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями, которые семь месяцев ждали освобождения.
"Документальный фильм покажет операцию "Поток" во всей её глубине: под землёй — штурмовые группы, выходившие из труб в тыл врага; на земле — бойцы, прошедшие более 15 км сквозь оборону противника; в воздухе — БПЛА, обеспечившие прорыв", — заявляется в анонсе.
По словам военного корреспондента и автора фильма Влада Андрица "невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Они и творят историю".
"Фильм выйдет 1 и 2 мая в 10:00 в @rt_russian. Не пропустите".
Свою известность операция получила благодаря скрытому заходу армии РФ по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу, в тыл украинских войск. Операция, получившая название "Поток", была признана успешной и, по заявлению командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.
Успех операции "Поток" дал начало операции по освобождению Суджи, позволив выдавить ВСУ из более чем десятка населенных пунктов в курском приграничье. А буквально в прошедшую субботу, 26 апреля, ВС РФ окончательно освободили Курскую область спустя всего полтора месяца с проведения блестящей операции "Поток".
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После окончательной зачистки Курской области ВС РФ приступят к созданию зоны безопасности. Поэтому уже сейчас армия РФ расширяет свой плацдарм, освобождая территории Сумской области Украины. О новых успехах российских бойцов — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.
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