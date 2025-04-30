https://ukraina.ru/20250430/kak-neytralnye-strany-evropy-pomogali-gitleru-1062857915.html

Как "нейтральные" страны Европы помогали Гитлеру

Как "нейтральные" страны Европы помогали Гитлеру - 30.04.2025 Украина.ру

Как "нейтральные" страны Европы помогали Гитлеру

Кто-то пошутил, что 8 мая у европейцев день скорби по подлинному объединителю Европы. И действительно – Гитлеру удалась её объединить как Германию в XIX веке – железом и кровью. Это касалось даже тех стран, которые во время Второй мировой войны ряд придерживались формального нейтралитета – фактически они оказывали помощь гитлеровской Германии

2025-04-30T16:00

2025-04-30T16:00

2025-04-30T16:00

история

история

германия

португалия

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На Европейском континенте считались нейтральными Испания, Португалия, Швеция и Швейцария. Начать обзор их мнимого нейтралитета стоит именно с последней страны, которая формально не участвовала в войнах с 1815 года.Швейцария сумела сохранить нейтралитет и во Второй мировой войне, поскольку наладила связи с Германией ещё до начала боевых действий. План вторжения нацистов в альпийскую республику под кодовым названием "Танненбаум" существовал, однако в Берлине решили, что Швейцария принесёт больше пользы Рейху, если останется независимой и мирной страной. Именно нейтральная Швейцария стала для закрытой немецкой экономики воротами в мир.В годы войны финансовое сотрудничество Германии и Швейцарии шло по нескольким направлениям. Прежде всего, швейцарские банки кредитовали германские закупки вооружений, произведенных в Швейцарии. Суммы кредитов постоянно возрастали. Так, если за весь 1940 год немцы получили 150 млн швейцарских франков, то в феврале 1941-го они получили 315 млн, а в июле того же года – ещё 850 млн.Ещё важнее была торговля золотом. На Нюрнбергском процессе бывший министр экономки Германии и президент Рейхсбанка Вальтер Функ признавал: "только в Швейцарии мы могли ещё обменивать золото на необходимую Германии валюту". Золота же у нацистов было много, поскольку в их распоряжении находились золотые запасы оккупированных стран, а также имущество, конфискованное у "врагов рейха". Кроме того, за годы войны нацистские вожди вложили на анонимные номерные счета в швейцарских банках порядка 15 млрд рейхсмарок.Германия также получала продукцию швейцарской промышленности. В частности, немцы закупали зенитные установки фирмы Oerlikon. В начале войны, пока Франция ещё не сдалась, швейцарские фирмы честно пытались торговать оружием с обеими сторонами, но Германия пригрозила перекрыть поставки угля, и Швейцария порвала контракты с французами. В дальнейшем швейцарская оборонка работала только в интересах Рейха, и англичане с сожалением называли Швейцарию "германским арсеналом, который Британия не может бомбить".Окружённая со всех сторон территориями стран "оси", Швейцария была вынуждена окончательно интегрироваться в их экономику, в первую очередь немецкую. Швейцарские компании поставляли в Германию автомашины, локомотивы, станки, паровые машины, электротехническую аппаратуру, часы, астрономические и геодезические приборы, радиоаппаратуру и другие средства связи, а также вооружение и боеприпасы.При этом нацисты использовали финансовую инфраструктуру Швейцарии в чисто военных целях: американские компании, страхуя корабли и грузы, шедшие в Европу из США, заключали договоры перестрахования со швейцарскими страховщиками. Страховщики из Базеля, Цюриха и Женевы требовали от американских коллег точных данных о составе груза, времени выхода каравана и его маршруте. Нередко эти данные оказывались в штабах Кригсмарине, немецкие подводные лодки безошибочно выходили на цель и отправляли на дно застрахованные суда вместе с грузом и командой.Наказание за всё вышеописанное стало для Швейцарии символическим: в 1946 году страна согласилась на выплату штрафа в сумме 250 млн долларов за сделки с Третьим Рейхом.Не менее интересен и "нейтралитет" Швеции. Кроме того, что в этой стране издавна были сильны прогерманские настроения, большое значение имели и личные связи. Так, шведский король Густав V был женат на немецкой принцессе Виктории Баденской, а женой Германа Геринга до её смерти в 1931-м была Карин фон Кантцов, происходившую из знатного рода фон Розен ("уходит Розен сквозь теснины"). Женившись на Карин в 1923 году, Геринг свёл знакомства со многими представителями шведской элиты.В дальнейшем брак Геринга позволил установить почти семейные отношения между германским руководством и крупнейшим в мире производителем подшипников – шведским концерном SKF: родственник Карин, Гуго фон Розен, входил в руководство SKF, а её сын от первого брака работал на предприятии, входившем в состав этого концерна. Президент концерна Свен Уингквист также поддерживал личные отношения с Герингом.Когда же нацисты пришли к власти, влиятельных шведов, желавших дружить с уже рейхсмаршалом Герингом, стало ещё больше. В их числе были внук короля герцог Вестерботтенский, крупный промышленник Биргер Далерус, богатейший человек в Швеции Аксель Веннер-Грен, владевший производителем вооружений Bofors и производителем электроприборов Electrolux, и многие другие.В годы войны шведский подшипниковый гигант снабжал своей продукцией обе стороны, но при этом оказывал явное предпочтение немцам: 60% подшипников, произведенных SKF во всём мире, отправлялось в Германию. Более того, филиал SKF в США занимался откровенным вредительством и шпионажем в пользу нацистов. Немецкие шпионы, окопавшиеся в SKF, посылали в Германию похищенные чертежи и техническую документацию вместе с дипломатической почтой Швеции, которую американцы не досматривали.SKF также производил в США больше подшипников, чем официально сообщалось. Излишки отправлялись в Латинскую Америку, где их скупали филиалы Siemens и других немецких компаний для отправки в Германию. Перепродажей подшипников занимался и шведский Electrolux. В результате нацисты ежегодно получали около 600 тыс. подшипников, произведённых в США.В целом же экономики Швеции и Германии были связаны тысячами нитей, и важнейшая из них тянулась от месторождений железной руды в северной Лапландии. Добычу руды контролировали SKF и банк Enskilda, а главным покупателем были предприятия Рура. Всего Швеция поставила Рейху 38 млн тонн железной руды. По подсчётам историков, в каждом немецком танке или орудии содержалось до 30% шведского металла. К 1942 году 70% шведской внешней торговли приходилось на страны "оси", а к 1944 году – почти 80%. Кроме всего прочего, десятки тонн награбленного нацистами золота из Европы оказались в шведских банках, и только часть его вернули бывшим владельцам после войны.Но Швеция не ограничилась исключительно экономическими связями с нацистской Германией. 28 октября 1941 года король Густав V отправил Адольфу Гитлеру письмо с одобрением "крестового похода" против большевизма. Штаб сухопутных войск Швеции в течение всей войны снабжал германского атташе в Стокгольме секретными сведениями.Вопиющим нарушением нейтралитета стал пропуск через свою территорию 163-й немецкой пехотной дивизии в полном вооружении. С 25 июня по 12 июля 1941 года части этой дивизии передислоцировали из Норвегии в Финляндию для нападения на Советский Союз. Впоследствии десятки тысяч солдат вермахта уезжали через Швецию в отпуска из Норвегии в Германию и возвращались обратно, воздушное пространство королевства регулярно использовалось люфтваффе, через территориальные воды Швеции шли немецкие военные корабли. Шведский военный флот также обеспечивал безопасность немецких транспортов и фактически вёл необъявленную войну против военно-морского флота СССР.В июле 1941 года был сформирован шведский добровольческий батальон (Svenska Frivilligbataljonen) численностью около 800 человек, который в составе финской армии воевал против СССР. "Добровольцы" в октябре-ноябре 1941 года участвовали во взятии советской военно-морской базы Ханко. Сотни шведов воевали в войсках СС – в дивизиях "Нордланд", "Викинг", "Тотенкопф", "Гогенштауфен" и "Шарлемань". Особую известность получила шведская рота дивизии "Нордланд", которая сражалась против советских войск под Ленинградом, в Курляндии, Померании и Берлине.Начало Второй мировой войны поставило в шаткое положение ещё одну объявившую нейтралитет страну – Португалию. С момента подписания Виндзорского договора в 1386 году Португалия всегда поддерживала тесные связи с Англией, позже Великобританией, которая гарантировала неприкосновенность её колоний. Однако в то же самое время Португалия также наладила тесные связи со своим крупным восточным соседом – франкистской Испанией. Португальский диктатор Антонио Салазар поддерживал режим Франко во время гражданской войны в Испании, и это в сочетании с фашистскими качествами португальского режима снискало ему уважение Гитлера и Муссолини.Во время Второй мировой войны у Салазара были три основные цели: не допустить участия Португалии в боевых действиях, избежать вторжения Германии или Испании (перспектива править в изгнании с Азорских островов была одним из его кошмаров), и заработать на этой войне как можно больше денег.В сентябре 1939 года Салазар заявил, что старый союзный договор с Лондоном не означает автоматически, что Португалия должна вступить в войну на стороне союзников. Это было обсуждено с Великобританией заранее, и британцы указали, что в грядущей войне они не нуждаются в помощи Португалии (а помочь этой стране они тогда не могли). Заявленный нейтралитет Португалии позволял ей сотрудничать и торговать с обоими конфликтующими блоками.В первую очередь это касалось вольфрама, одним из ведущих производителей была тогда Португалия. Её "нейтралитет" в вольфрамовом вопросе выглядел так: германская промышленность получала примерно 75% португальского экспорта вольфрама, в то время как Великобритания получала только 25%, несмотря на формальный союз и громкие протесты.Португалия заключила секретные соглашения с Рейхом об отправке в среднем более 2 000 тонн вольфрама ежегодно в период с 1941 по середину 1944 года, что составляло примерно 60% минимальных промышленных потребностей нацистской Германии. Это способствовало росту португальской экономики, и принесло огромные прибыли банкам и предприятиям страны. Португалия ввела полное эмбарго на поставки обеим сторонам лишь в июне 1944 года, после того как союзники пригрозили Салазару серьёзными экономическими санкциями.Ещё одним стратегическим ресурсом Португалии были Азорские острова. Для Германии они означали идеальную базу подводных лодок плюс авиабазы, необходимые для проекта "Америка" – бомбардировочной кампании люфтваффе на восточном побережье США. Для союзников владение Азорскими островами было важно как для защиты маршрутов снабжения конвоев в Центральной Атлантике, так и для готовящегося вторжения в Европу.Германский военный флот ещё до войны использовал Азорские острова для снабжения своих субмарин. Немецкая разведка организовала фиктивную всемирную морскую службу снабжения Etappendienst, специально предназначенную для обслуживания военных кораблей, которые они планировали оставить в море в предстоящем конфликте. Одна из основных станций сети находилась в порту Орта, на острове Файал на Азорских островах, где германские агенты под видом морских чиновников якобы работали на немецкую судоходную линию. Но осенью 1943 года Азорские острова фактически перешли под контроль союзников, там была создана сначала британская, а потом и американская авиабаза. Таким образом, Португалия в годы Второй мировой была не столько нейтральной страной, сколько следовала принципу "и нашим, и вашим за копейку спляшем".Считается также, что именно Португалия сыграла важную роль в сохранении формального нейтралитета Испании во Второй мировой войне. В марте 1939 года Салазар подписал с Франко Пакт Иберийского нейтралитета, который оказался решающим инструментом в сохранении Пиренейского полуострова за пределами континентальной системы Гитлера.С сентября 1939 года по июнь 1940-го, то есть в период "странной войны", Франко особо подчеркивал нейтралитет своей страны. С июня 1940-го, когда Германия нанесла Англии и Франции жестокое поражение, и до октября 1943 года, пока в Великой Отечественной и Второй мировой войне не произошел коренной перелом в пользу СССР и антигитлеровской коалиции, испанский диктатор позиционировал свою страну как "невоюющее государство", а с октября 1943 года – снова как нейтральное государство.Но эта словесная эквилибристика маскировала реальную роль Испании в войне на стороне гитлеровцев. 22 июня 1941 года, в день нападения нацистской Германии на Советский Союз, министр иностранных дел Испании Суньер заявил, сославшись на мнение Франко, что "испанское правительство выражает глубочайшее удовлетворение в связи с началом борьбы против большевистской России и в равной степени сочувствует Германии, вступившей в новую трудную войну"."Невоюющее государство" направило в помощь вермахту для борьбы с СССР три добровольческих формирования. Самое крупное из них известно как "Голубая дивизия" (голубые рубашки и красные береты были обязательной формой фалангистов, членов фашистской партии), через неё в 1941-43 годах прошло около 47 тысяч солдат и офицеров. Эскадрилья "Сальвадор" ("Спаситель") была сформирована в то же время, что и "Голубая дивизия". Первые испанские летчики приземлились на аэродроме Темпельхоф в Берлине 30 июля 1941 года. А в середине ноября 1943 года в распоряжение вермахта поступил испанский "Голубой легион" в составе 2500 человек. Его пребывание на Восточном фронте, в отличие от "Голубой дивизии", хранилось в глубокой тайне от населения Испании.Не менее важным было и экономическое сотрудничество между Мадридом и Берлином. Из Испании в Германию поступали в значительных количествах железная, цинковая и свинцовые руды, пириты, свинец, олово, ртуть и вольфрамовый концентрат. Через Испанию и Португалию Германия получала стратегические материалы из стран Южной Америки и Азии. В 1942 году через Испанию Германия получила большие партии натурального каучука из Голландской Индии. В больших объемах Испания перепродавала Германии бензин, поступавший из США (в некоторых источниках указывается, что Standard Oil поставляла странам Оси чуть ли не больше нефтепродуктов, чем союзникам; этот вопрос дискуссионный, но торговля Рокфеллеров с Германией – факт). Поддержка со стороны Франко не закончилась и после поражения Гитлера в войне – ведь именно через Испанию многие приверженцы его режима попали на территорию Латинской Америки.

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https://ukraina.ru/20241119/1025717565.html

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история, германия, португалия, испания, адольф гитлер, бенито муссолини, electrolux, siemens, сс, швеция, швейцария, нейтралитет, вторая мировая война, экономика