https://ukraina.ru/20250430/ivan-plakhotnikov-tysyachi-lyudey-priekhavshie-rabotat-vrachami-v-dnr-vybrali-svoy-nastoyaschiy-put-1062831414.html

Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь

Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь - 30.04.2025 Украина.ру

Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь

Главврач Донецкой клинической больницы им. М.Калинина Иван Плахотников рассказал изданию Украина.ру, сколько человек работает у него в главной клинике ДНР, сколько пациентов лечится, как его медучреждению помогает Москва, и почему его коллеги не останавливали свою работу во время войны ни на минуту

2025-04-30T12:25

2025-04-30T12:25

2025-04-30T12:28

интервью

донецкая народная республика

александр чаленко

сво

всу

донецк

вооруженные силы украины

украина.ру

министерство здравоохранения

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Донецкая клиническая больница им. М. Калинина – это, в общем-то, главная больница ДНР. Она находится в центре города, в Калининском районе шахтерской столицы рядом с рекой Кальмиус.Иван Александрович Плахотников должность ее главврача занимает уже год. До этого трудился тоже в этой больнице. Так что он хорошо знаком как с ее достижениями, так и с ее сложностями.Он местный, донецкий. Веселый, с юмором, трудолюбивый человек. При этом выполняет не только свои врачебные обязанности, но сейчас, когда идет полномасштабная реконструкция подведомственного учреждения, ему приходится еще вникать во все подробности большой стройки.Его кабинет разбомбили украинские фашисты, поэтому сейчас он обитает в другом. Где он находится, мы сообщить по понятным причинам не можем. Первое, что обращает на себя внимание, когда попадаешь к нему - обилие на стенах больших портретов советских руководителей, сохранившихся с советских времен: тут и Брежнев, и Калинин, и Каганович, и Сталин, и Косыгин… К ним ко всем он относится с уважением и с юмором, подробно рассказывая мне их биографии. Есть в кабинете и фото сына – волонтера и студента Донецкого медуниверситета им. Максима Горького.- Иван Александрович, чтобы мы поняли масштабы учреждения, которым вы руководите, дайте о нем какие-то основополагающие данные.- Я работаю на должности главного врача нашей больницы уже целый год, до этого занимал должность заместителя главврача. 11 лет работаю в этом лечебном учреждении, которое является флагманом здравоохранения Донецкой Народной Республики - с 2000 года. Мой трудовой путь продолжается уже 25 лет. Он был суровым.Я начал его на должности врача-ординатора. Работал и работаю также и сотрудником нашего Донецкого медицинского университета им. Максима Горького. Был там сначала ассистентом-лаборантом. А сейчас являюсь уже и доктором медицинских наук, и профессором, и заслуженным врачом ДНР.Наша больница - крупнейшая, и это не высокопарный слог, это действительно объективные данные… она является крупнейшим лечебным учреждением не только ДНР, но и среди всех лечебных учреждений вновь присоединенных четырех регионов Российской Федерации.Мы являемся многопрофильной больницей, оказывающей многопрофильную медицинскую помощь по 42 направлениям.Руководство нашего лечебного учреждения, его костяк – я и мои коллеги - не сбежал из Донецка в 2014 году. Поэтому мы смогли сохранить полностью наш кадровый состав: у нас сейчас трудятся 2500 сотрудников. Ежегодно выполняем более 15 тысяч операций, причем большинство из которых являются высокоспециализированными.- Были ли за это время у вас серьезные сложности в работе? Вообще, в чем они выражаются?- У нас на протяжении многих лет не было воды, сложность была и с энергоснабжением, и с поставкой сложных специализированных расходных материалов и изделий нецелесообразного назначения. Но мы несмотря на это не остановили даже такие сложные направления нашей работы как кардиохирургия. Сейчас нами ежедневно выполняются операции на открытом сердце.Ежедневно оперируются инфаркты. Выполняются все операции на головном мозге, в том числе и у новорожденных детей.Этого никогда не могло бы произойти, если бы мы не сохранили людей, выбравших эту сложную во всех отношениях в условиях военного Донецка профессию врача, которые, в свою очередь, выбрали путь помощи людям. Поверьте, это не сладкая жизнь. Так что это все огромный плюс для нашего сплоченного коллектива. Вот это я в нем всегда ценил и ценю, всегда это подчеркиваю и отмечаю.- Вот вы сказали, у вас 2500 врачей...- Нет, это всего сотрудников. Врачей, естественно, меньше…- А пациентов сколько у вас?- У нас больница рассчитана на 1151 койку. Ежегодно мы лечим 36-40 тысяч пациентов. Причем не просто лечим - оказываем консультативную, диагностическую и стационарную помощь. У нас работают две поликлиники. Увы, два года назад поликлиника, где была консультативная помощь, подверглась сильному обстрелу ВСУ. Сейчас эта поликлиника восстанавливается благодаря региону-шефу - Москве.Идет её реконструкция и восстановление. Думаю, что до конца года все будет сделано по всем стандартам города Москвы, а это высокие стандарты, и по тому, как должен быть устроен и врачебный кабинет, и регистратура, и электронные медицинские информационные сети, и как выглядит полное оснащения каждого кабинета. Это всё у нас уже согласовано и будет нами выполнено.- Правильно ли я понимаю, что у вас получается по два с половиной сотрудника на одного пациента?- Большая многопрофильная больница – это большой живой организм, в котором каждый выполняет свою задачу. Есть врачи, есть медицинские сестры, есть младший медперсонал, есть административная часть. Есть аптека, есть бухгалтерский и экономический отдел, есть много других служб, которые являются содействующими, сопутствующими и необходимыми для работы такого большого организма, без которого выполнять нашу работу нельзя.С 2022 года, когда началась Специальная военная операция, наша многопрофильная больница стала активно принимать мирных жителей, которые пострадали от обстрелов ВСУ. К нам ежедневно поступают пострадавшие и раненые граждане, а также те, кто проживал на освобожденных территориях, и кому нужна медицинская помощь.Естественно, без помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, без участия нашего Минздрава ДНР и личного участия главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, качественную медицинскую помощь мы не смогли бы оказать.- А почему?- Потому что в этих непростых условиях мы продолжаем обновлять, приобретать, устанавливать и вводить в эксплуатацию различные виды медицинского оборудования. За последние полгода мы ввели 144 единицы таковых, из которых есть и такие, которые вводятся в некоторых лечебных учреждениях годами, а мы ввели их очень быстро.Это компьютерные томографы, это и открытия региональных сосудистых центров, это ангиографы, это различное оборудование для операционных, диагностических служб, лабораторное оборудование, которое помогает и качественно улучшает работу. Таким образом наша деятельность выходит на уровень крупнейших лечебных учреждений, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре.- В общем, Большая Россия сильно помогает?- Еще бы. Я очень рад, что за три года специальной военной операции, несмотря на нашу сложную ситуацию, к нам приехало более тысячи волонтеров из России. Это те люди, которые имеют возможность работать врачами в различных больших лечебных учреждениях Российской Федерации. Но они выбрали свой настоящий Путь, оказывая помощь не там, где ты сейчас живешь, и где тепло и сыто, а там, где страдают люди, и где нужна помощь.Я хочу им сказать огромные слова благодарности. У меня есть товарищ, который является заместителем председателя Комитета по здравоохранению Государственной Думы, Бадма Николаевич Башанкаев, который одним из первых откликнулся на нашу непростую ситуацию и приехал к нам. Мало того, что он политик и общественный деятель, так он еще и прекрасный хирург, который смог сплотить вокруг себя коллектив врачей-единомышленников, которые приезжают к нам на протяжении всего этого времени.Хочу высказать слова благодарности Департаменту здравоохранения города Москвы, который с постоянством раз в две недели присылает нам тех необходимых врачей, которые помогают нам в операционных: анестезиологов, реаниматологов и представителей всех тех медицинских специальностей, в которых мы нуждаемся.А мы нуждаемся в них, потому что идет война. Когда к нам поступает большое количество пациентов, то бывает так, что не хватает рук. И поэтому всем тем, кто к нам приехал, большое наше медицинское, донецкое спасибо.- В общем, Москва о вас хорошо заботится.- С 2022 года по распоряжению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина регионом-шефом для нас стала Москва. Мы с 2022 года получили настоящих партнеров, помощников и людей, которые эффективно и хорошо работают. Сейчас восстанавливается быстрыми темпами поликлиника. Также восстанавливается и сделан иммунный корпус.В корпусе, который был построен в 1936 году, сейчас будет организован и введен в эксплуатацию студенческий центр. Установлено дорогостоящее медицинское оборудование. Сделан ремонт по всем стандартам ведущих учреждений и федеральных центров Российской Федерации. Проводится серьезная работа: меняется канализация, ведутся дорожные работы.- Иван Александрович, мы в новостях за последние годы во время специальной военной операции не раз слышали о том, что ВСУ обстреливали больницу Калинина – то HIMARS, то 155-мм снарядами. Скажите, как работается в условиях, когда по вам постоянно бьют?- С 2014 года мы в больнице везде развесили кресты согласно Женевской конвенции. Лечебные учреждения, где оказывается помощь жителям, не должны обстреливаться. Однако в 2015 году, на День Конституции Украины, наша больница была впервые обстреляна ВСУ и при этом сильно повреждена.Это была суббота, 7 утра. Были повреждены хирургический корпус, морг, поликлиника. За 11 лет из 14 корпусов нашего лечебного учреждения нет ни одного, который бы не пострадал от обстрелов, и в котором нет повреждений.Мы только за эти все годы восстановили более 4000 элементов дверных и оконных проемов. Это не только окна, это еще и стеклопакеты, это и замена стекол и дверей. Более 4 тысяч единиц, а также 5 тысяч квадратных метров кровли за 11 лет.Благодаря быстрому личному участию и вниманию главы ДНР, когда вчера нас обстреляли, а сегодня уже приезжают строители, которые работают над тем, чтобы быстро восстановить кровлю, так как через месяц уже зима, а это снег и дождь, и работать в этих условиях невозможно.Но несмотря на обстрелы больница ни на один день не останавливала свою работу. Мы и вечером последствия обстрелов убирали, и утром убирали. Донецкие коммунальные службы нам помогали. И городская администрация также помогала.Просто мы являемся флагманом здравоохранения нашего региона, все понимают, что если не мы, то завтра оказать помощь, спасти жизнь, сделать свое дело на высоком уровне будет некому. И поэтому спасибо еще раз всем за понимание. А мы сейчас работаем и развиваемся, и даже пытаемся открывать новые отделения.- Что с кадрами?- Мы в этом смысле не находимся в дефиците кадров, хотя, конечно, у нас люди увольняются, однако больше тех, кто приходит к нам на работу. А это показатель того, что наше лечебное учреждение развивается, растет.Читайте также интервью Александра Чаленко с руководителем Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, донецкая народная республика, александр чаленко, сво, всу, донецк, вооруженные силы украины, украина.ру, министерство здравоохранения