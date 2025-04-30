Главное за ночь 30 апреля - 30.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 30 апреля
Главное за ночь 30 апреля - 30.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 30 апреля
Российская ПВО за ночь уничтожила 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Над Курской областью сбили 15 дронов, восемь – над Брянской, семь - над... Украина.ру, 30.04.2025
2025-04-30T08:06
2025-04-30T08:06
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владимир зеленский
мария захарова
дональд трамп
минобороны
вооруженные силы украины
ес
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Российская ПВО за ночь уничтожила 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Над Курской областью сбили 15 дронов, восемь – над Брянской, семь - над Орловской, три – над Владимирской и один – над Белгородской областями. Причиной крупного пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор. Ранее он указал, что площадь возгорания составила 720 квадратных метров. По словам Авдеева, дроны повредили два строения. В одном произошёл пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний.ВС РФ перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР, сообщили в российских силовых структурах. Там уточнили, что украинский беспилотник сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем.Мария Захарова в ответ на высказывание Зеленского о выборе "болевых точек" для побуждения Москвы к проведению дипломатии сравнила действия киевского режима с планированием теракта в "прямом эфире".Дональд Трамп в интервью ABC заявил, что, по его мнению, российский президент хочет завершения украинского конфликта. Также, по его словам, Путин его уважает, поэтому Россия не будет "захватывать всю Украину".Европейские страны не смогут собрать 25 тысяч военных для Киева из-за нехватки людей и денег, пишет британская Times. Издание отмечает, что Польша, Испания и Италия уже дали понять, что не собираются посылать своих военных на Украину.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, белгородская область, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, минобороны, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дональд Трамп, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 30 апреля

08:06 30.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская ПВО за ночь уничтожила 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Над Курской областью сбили 15 дронов, восемь – над Брянской, семь - над Орловской, три – над Владимирской и один – над Белгородской областями.
Причиной крупного пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор. Ранее он указал, что площадь возгорания составила 720 квадратных метров. По словам Авдеева, дроны повредили два строения. В одном произошёл пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний.
ВС РФ перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР, сообщили в российских силовых структурах. Там уточнили, что украинский беспилотник сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем.
Мария Захарова в ответ на высказывание Зеленского о выборе "болевых точек" для побуждения Москвы к проведению дипломатии сравнила действия киевского режима с планированием теракта в "прямом эфире".
Дональд Трамп в интервью ABC заявил, что, по его мнению, российский президент хочет завершения украинского конфликта. Также, по его словам, Путин его уважает, поэтому Россия не будет "захватывать всю Украину".
Европейские страны не смогут собрать 25 тысяч военных для Киева из-за нехватки людей и денег, пишет британская Times. Издание отмечает, что Польша, Испания и Италия уже дали понять, что не собираются посылать своих военных на Украину.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКурская областьБелгородская областьВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДональд ТрампМинобороныВооруженные силы УкраиныЕС
 
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