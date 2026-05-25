"Увидеть орешник в цвету": Захарова объяснила визит Тихановской в Киев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на приезд белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской в Киев
2026-05-25T13:57
"Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету", - сыронизировала она о причине приезда.Кроме того, Захарова посоветовала оппозиционерке побывать в Старобельске.На прошлой неделе ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ ударили с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.В ответ на это российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам ВСУ с использованием ракет "Орешник".
"Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету", - сыронизировала она о причине приезда.
Кроме того, Захарова посоветовала оппозиционерке побывать в Старобельске.
"Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов - превращением в террористические ячейки", - отметила Захарова.
На прошлой неделе ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ ударили с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
В ответ на это российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам ВСУ с использованием ракет "Орешник".
Подробнее - в материале Старобельск: преступление и наказание на сайте Украина.ру.