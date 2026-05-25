Одесса временно "оказалась в оккупации наследников Бандеры", считают в парламенте России
Одесса является русским городом под оккупацией киевского режима. Об этом "Газете.Ru" заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв
Одесса временно "оказалась в оккупации наследников Бандеры", считают в парламенте России

14:21 25.05.2026
 
Одесса является русским городом под оккупацией киевского режима. Об этом "Газете.Ru" заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв
"Героическую историю Одессы никаким украинским нацистам не отнять. Уверен, что и сейчас, под беспрецедентным прессом, жители города прекрасно помнят и основателей во главе с российской императрицей Екатериной Великой, и одесскую оборону в Великую Отечественную, и трагические события в Доме профсоюзов в мае 2014-го. Одесса волею судьбы оказалась в оккупации наследников Бандеры, но это, конечно, лишь временно. Мы всегда держим в уме необходимость освобождения этого русского города, и население, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать российскую армию", — сказал Журавлёв.
Российский парламентарий уточнил, что под "искусственным" контролем Украины находится и "все черноморское побережье Новороссии".
"То же самое касается и всего черноморского побережья Новороссии, там политическое украинство насаждается искусственно, из-под палки, под дулами западных автоматов, и люди рады будут скинуть этот гнет, как только получат хотя бы минимальную поддержку извне — пророссийское подполье, кстати, в Одессе и сейчас активно функционирует", — добавил Журавлёв.
Издание напомнило, то ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия вернет историю и славу Одессы.
Также сообщалось, то в пригороде Одессы под удар попала группа французских инструкторов.
