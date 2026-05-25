"Россия будет стратегическим тылом Китая": Зубец о неизбежности конфликта Пекина с США - 25.05.2026 Украина.ру
"Россия будет стратегическим тылом Китая": Зубец о неизбежности конфликта Пекина с США
Конфликт Китая с США неизбежен, и в этом противостоянии Россия станет стратегическим тылом для Пекина. Китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, а разговоры о том, понадобится ли он в будущем — это попытка продавить партнера по цене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Продолжая разговор о российско-китайских отношениях, эксперт заявил, что конфликт Китая с США неизбежен, поскольку Америка не отдаст просто так место глобального гегемона. "Россия будет стратегическим тылом Китая в этом конфликте", — пояснил Зубец.По словам эксперта, китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, потому что она построена в основном на угле, добывать который становится все сложнее. "Разговоры о том, понадобится ли газ Китаю в будущем, это попытка продавить партнера по цене", — заявил собеседник Украина.ру."Зачем в преддверии такого противостояния портить отношения со страной, которая может оказать крайне существенную поддержку?" — задался вопросом Зубец.Эксперт также отметил, что китайский политический менталитет мало изменился с 18 века. "Китай воспроизводит миф о Срединной империи, считая весь остальной мир варварами", — добавил он.Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок, однако ссориться с Россией в преддверии конфликта с США им невыгодно, подытожил собеседник Украина.ру.
2026
13:59 25.05.2026 (обновлено: 14:00 25.05.2026)
 
Продолжая разговор о российско-китайских отношениях, эксперт заявил, что конфликт Китая с США неизбежен, поскольку Америка не отдаст просто так место глобального гегемона. "Россия будет стратегическим тылом Китая в этом конфликте", — пояснил Зубец.
По словам эксперта, китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, потому что она построена в основном на угле, добывать который становится все сложнее. "Разговоры о том, понадобится ли газ Китаю в будущем, это попытка продавить партнера по цене", — заявил собеседник Украина.ру.
"Зачем в преддверии такого противостояния портить отношения со страной, которая может оказать крайне существенную поддержку?" — задался вопросом Зубец.
Эксперт также отметил, что китайский политический менталитет мало изменился с 18 века. "Китай воспроизводит миф о Срединной империи, считая весь остальной мир варварами", — добавил он.
Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок, однако ссориться с Россией в преддверии конфликта с США им невыгодно, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
