https://ukraina.ru/20260525/rossiya-budet-strategicheskim-tylom-kitaya-zubets-o-neizbezhnosti-konflikta-pekina-s-ssha-1079394178.html

"Россия будет стратегическим тылом Китая": Зубец о неизбежности конфликта Пекина с США

"Россия будет стратегическим тылом Китая": Зубец о неизбежности конфликта Пекина с США - 25.05.2026 Украина.ру

"Россия будет стратегическим тылом Китая": Зубец о неизбежности конфликта Пекина с США

Конфликт Китая с США неизбежен, и в этом противостоянии Россия станет стратегическим тылом для Пекина. Китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, а разговоры о том, понадобится ли он в будущем — это попытка продавить партнера по цене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2026-05-25T13:59

2026-05-25T13:59

2026-05-25T14:00

новости

китай

сша

россия

украина.ру

алексей зубец

ростислав ищенко

главные новости

главное

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079196413_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_798fa8648bfdfd838c2d740782853033.jpg

Продолжая разговор о российско-китайских отношениях, эксперт заявил, что конфликт Китая с США неизбежен, поскольку Америка не отдаст просто так место глобального гегемона. "Россия будет стратегическим тылом Китая в этом конфликте", — пояснил Зубец.По словам эксперта, китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, потому что она построена в основном на угле, добывать который становится все сложнее. "Разговоры о том, понадобится ли газ Китаю в будущем, это попытка продавить партнера по цене", — заявил собеседник Украина.ру."Зачем в преддверии такого противостояния портить отношения со страной, которая может оказать крайне существенную поддержку?" — задался вопросом Зубец.Эксперт также отметил, что китайский политический менталитет мало изменился с 18 века. "Китай воспроизводит миф о Срединной империи, считая весь остальной мир варварами", — добавил он.Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок, однако ссориться с Россией в преддверии конфликта с США им невыгодно, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.

китай

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, россия, украина.ру, алексей зубец, ростислав ищенко, главные новости, главное, газ, российский газ, поставки, партнерство, новости россии, экономика, конфликт, энергетика, энергетический кризис