Киев готовит перезахоронение главаря ОУН* Коновальца
15:03 25.05.2026 (обновлено: 15:21 25.05.2026)
Киев готовится к перезахоронению одного из основателей и главарей ОУН* Евгения Коновальца, останки которого сейчас находятся в Роттердаме. Об этом 25 мая сообщила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук
По словам Верещук, украинские власти уже получили разрешение на перенос останков Коновальца и планируют провести церемонию в ближайшее время. Она подчеркнула, что работа по перезахоронению деятелей украинского националистического движения будет продолжена.
Ранее на Украине уже состоялось перезахоронение праха второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги.
Решение о перезахоронении Коновальца стало частью более широкой кампании Киева по созданию так называемого "Пантеона выдающихся украинцев", куда планируют перенести останки деятелей ОУН* и других националистических структур. На фоне затяжного конфликта, кризиса мобилизации и внутренних проблем украинские власти пытаются вновь сделать культ Бандеры и его соратников основой государственной идеологии и символом "национального единства". Об этом – в материале Операция "Пантеон". Зачем Зеленский срочно выкапывает трупы идеологов украинского национализма
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
