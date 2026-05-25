60 дней до новой войны. США, Израиль и Иран обсуждают лукавую передышку
Нет, что ни говори, а президент США Дональд Трамп умеет не только деньги считать, но и просчитывает время, когда и как это делать лучше всего. А для этого нужно, чтобы пушки молчали, а вокруг творился праздник и люди как бы веселились.
14:19 25.05.2026 (обновлено: 16:05 25.05.2026)
 
Владимир Скачко
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Нет, что ни говори, а президент США Дональд Трамп умеет не только деньги считать, но и просчитывает время, когда и как это делать лучше всего. А для этого нужно, чтобы пушки молчали, а вокруг творился праздник и люди как бы веселились.
И если Трампу, как он и анонсировал, удастся до конца мая нынешнего года подписать с Ираном меморандум о перемирии на 60 дней, а потом уболтать Израиль с ним согласиться, то он получит мирную передышку. На праздники.
У него самого 11 июня стартует Чемпионат мира по футболу. Впервые в истории США в год их 250-летия со дня их провозглашения. И продлится чемпионат до 19 июля. А за это время сам Трамп отпляшет на собственном 80-летии (14 июня) и страна отгуляет свой юбилей 4 июля. Трамп планирует сделать это с необычайной помпой, и все ждут, что это будет мегапраздник гегемона, который выпендрится крайне щедро. Пусть и из последних сил, но ярко, изобретательно, запоминающе, с заявкой на будущее господство, которое было так символично поставлено под сомнение тем, что в этой войне на Ближнем Востоке Трамп пока не выиграл.
Многие иностранные СМИ (в частности, газеты New York Times, The Washington Times и Financial Times, американский новостной веб-сайт Axios) и раньше и сейчас утверждают, что США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива и с минуты на минуту объявят о подписании меморандума о взаимопонимании, устанавливающего перемирие на 60 дней. Более того, Трамп уже сейчас то ли заманивает Тегеран, то ли себе подстилает соломку на тот случай, когда ему не удастся нагнуть Иран в нужной для себя позе. Меморандум предполагает опцию продления его по взаимному согласию.
Противоречие в трактовках пока не объявленного документа заметно уже сейчас. США уверены, что они договорились и об Ормузском проливе, и об иранской ядерной программе (пролив открыть, ядерку затормозить и обогащенный уран отдать). Иран же считает, что пролив – это один предмет для переговоров, а вот для ядерки понадобится еще 60 дней. Причем уран, по некоторым данным, Иран согласен передать России, а не западным жадным доброхотам. И пролив Тегеран готов открыть, но за взимание платы за проход по нему в свой бюджет и после истребования американских репараций за принесенный урон в прежних бомбардировках. Причем Израилю Иран собирается закрыть Ормуз навсегда. Как минимум. И США это бесит беспредельно, до скрежета зубовного. Трамп, услышав это, уже публично верещал на эту тему: "Мы хотим, чтобы пролив был открыт и свободен. Мы не хотим никаких сборов". И пригрозил переговорами "через бомбы".
Но Axios резюмировал: "Обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, и Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако стороны на всякий случай, уже на будущее, обвинили друг друга в срыве подписания меморандума. Особенно старался госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана. Но Иран при этом должен открыть Ормуз и согласиться поговорить о ядерке. Короче, как говорится, наша песня хороша – начинай сначала…
Однако потом Трамп слегка успокоился и опять начал качать ситуацию туда-сюда, написав в своей соцсети Truth Social: "Сделка в значительной степени согласована и ожидает окончательного утверждения между Соединенными Штатами, Ираном и другими указанными странами".
Какими? По словам Трампа, он попытался сделать подписание меморандума необратимым и поэтому сообщил о нем лидерам Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна и Израиля. Те, мол, если что, тоже надавят на Тегеран, потому что Иран вложил в их экономики свои деньги.
Но вот беда: как заметил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, Иран в этой войне настроен на победу любой ценой. И потому закрыл глаза на финансы, вложенные в экономику некоторых стран Персидского залива, и начал наносить удары по их инфраструктуре, что и обеспечило успех Тегерану. "С самого начала боевых действий они забыли обо всем. О сотнях миллиардов долларов своих денег, вложенных в экономику некоторых стран Персидского залива… огромных денег. …Удары начали наноситься не только по американским базам, расположенным в этих странах... …Иранцы начали наносить по инфраструктуре этих стран, что совсем неожиданно. …В Катаре разрушено от 16 до 17% всей нефтегазовой промышленности страны на восстановление которых надо 3—5 лет… …Они наносили удары по металлургии. Может, мало у нас как-то определяют этому внимание, но в странах Персидского залива в монархии располагалось 20% мирового производства алюминия. Алюминиевые заводы, они все, они значительно сейчас разрушены. Заводы по производству удобрений разрушены… …Начали наносить удары по системе финансовых и экономических структур представительства крупных компаний, в том числе американских, расположенных в этих странах".
К такой войне до победного конца любой ценой оказались не готовы ни США, ни Израиль, ни страны Персидского залива. И потому они сейчас и проигрывают…
Чтобы подтолкнуть США и Израиль к более решительным действиям, Иран устами своего министра иностранных дел Аббаса Аракчи 23 мая сего года назвал американцев страной, которая совершила "неоднократные предательства дипломатии", начали войну и по-прежнему допускает "противоречивые заявления" и выдвигают "чрезмерные требования". Аракчи позвонил генсеку ООН Антониу Гутерришу и сказал ему: "Мы не можем с уверенностью сказать, что соглашение близко".
Но переговорщики работали, и меморандум о перемирии на 60 дней может быть подписан и объявлен. Он выгоден сторонам по ряду причин. Причем Западу он выгоднее, чем Ирану. Но все равно документ может решить проблемы только по взаимной договоренности сторон. А ее нет.
Вот поэтому, по мнению многих экспертов и того же Семена Багдасарова, если будет заключен указанный меморандум, то предусмотренные в нем 60 дней станут временем подготовки к следующей войне. В первую очередь, по политическим причинам.
В США и в Израиле в этом году электоральные игрища. У Трампа 3 ноября стартуют выборы в Конгресс, после которых в случае проигрыша на них он превращается в "хромую утку": будет сидеть в кресле, царевать, но не править.
Хотя сейчас Трамп своими пропагандистскими манипуляциями и рассказами о победе над Ираном добивается победы: по поступающей из США информации, трамписты побеждают на праймериз в борьбе за голоса конгрессменов и сенаторов.
И чтобы закрепить этот промежуточный успех, Трамп, проведя праздники мирно при помощи меморандума, может не продлить его и попытаться одержать военную победу, начав разрушительные бомбардировки. Время – дней 60 – у него для этого будет.
Точно такая же картина и у Израиля – там тоже выборы и нынешнему премьер-министру Биньямину Нетаньяху нужно их выигрывать. Иначе его ждут суд, тюрьма, пресная маца и позор. "Ничего не заканчивается. Идет процесс, и он будет идти дальше. Американцы не могут позволить, при всем том уйти вот с таким багажом, как сейчас. Они могут временно согласиться, но они потом вернутся… А в Израиле, извините, в этом году выборы. С чем придет Нетаньяху? …Ему надо тоже довести это дело до конца. И будучи человеком очень идеологизированным и очень понимающим свои цели, значит, он будет все равно додавливать этот вопрос", – сказал Багдасаров.
Главная экономическая причина – остающаяся угроза энергетического кризиса из-за затора в Ормузе. Он важен для всего мирового рынка: через него до войны проходило около 20% мировой нефти и газа. Сейчас там стоят почти полторы тысячи заблокированных судов с 20 тысячами моряков на этих бортах. Каждый день простоя — это рост цен на бензин в США, удар по мировой экономике и медленно падающий рейтинг Трампа. Вот он и суетится. Тактически.
Открытие Ормуза в режиме свободного судоходства выгодно всем. Иран сможет снова продавать нефть на мировом рынке. И если США снимут морскую блокаду иранских портов, начнут поэтапно отменять санкции и разморозят зарубежные иранские активы, то это усилит Иран. А зачем это США и Израилю? Им выгодно поддерживать хаос и нестабильность под видом борьбы за мир и демократию. Ведь в США растут добыча и продажа нефти, а значит, США могут помогать и Израилю.
Есть и военные причины: США не победили, потому что Иран грамотно и системно подготовился к этой войне и очень разумно тратили свой военный бюджет. В условиях, когда он в 120 с лишним раз меньше, чем бюджет США, и в 3,5 раза меньше бюджета Израиля.
И Иран не разгромлен аж ничуть. Во-первых, потому что сделал ставку на новые виды вооружения, очень подходящие для современной войны – беспилотники и ракеты всех видов и разновидностей, минирование залива, укрепление побережья, что чревато потерей американцев и израильтян или их союзников в случае сухопутной операции.
Во-вторых, Иран в войне ушел под землю, что обнулило превосходящую военную мощь США и Израиля. Кроме того, "вырубив" Ормуз из мировых рынков, Иран оказывает давление не только на американцев, но и в целом на мировую экономику. А мировые экономические центры так или иначе оказывают дополнительное давление на США.
В-третьих, иранские прокси сделали свое дело – помогли очень сильно озадачить тот же Израиль в Ливане, а хуситы стали второй потенциальной угрозой для мировой экономики и энергетики, угрожая в случае чего заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий к Красному морю и Суэцкому каналу. Это еще 12% мировой торговли и до 30% всех контейнерных перевозок.
Наконец, в-четвертых, из того высокообогащенного урана, что есть у Ирана (440 килограммов), по оценкам специалистов и по расчетам американских экспертов, можно собрать до 11 ядерных боезарядов. И Иран не готов обсуждать "передачу или разбавление" этого материала в рамках этого меморандума, только в течение следующих 60 дней. И вообще Тегеран может не согласиться с ограничениями на владение ядерным оружием. И США будут его принуждать военным путем, потому что другое развитие событий – это еще одно поражение Трампа.
Осталась еще и психологически-геополитическая причина для того, чтобы война возобновилась с новой силой: да, начиная с вьетнамской войны, США не выиграли до конца ни одной крупной военной кампании, так, чмырили всякую геополитическую мелочь или объявляли о победе, но уходили разбитыми и поджав хвост, как из Ирака или Афганистана.
А теперь закончить войну с Ираном с тем же исходом после всех разговоров о том, что иранцы убивали американцев 47 лет, – это фактически похороны планов на возрождение американской гегемонии. Да, США еще смогут держать мир в нестабильности и хаосе, порождая турбулентность в разных нужных им регионах, но диктовать свою волю всем уже не получится.
Для Трампа, похоже, сама такая мысль нестерпима. Не зря же он хоть и продвигает свой меморандум, но может в любой момент от него отказаться. И в интервью Axios он оценил шансы на хорошую сделку с Тегераном и шансы "разнести Иран" — ровно 50 на 50. А в интервью CBS News пригрозил "очень мощными ударами", если договориться не выйдет.
Так что война еще не отложена.
Любая война начинается не только с постановки сторонами целей и задач, но и определения времени, в течение которого эти цели и задачи должны быть достигнуты. Подробнее - в материале Война: время вышло
