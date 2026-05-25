Это было преднамеренное убийство. Катастрофа в Старобельске, цитаты

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Как мир увидел "Старобельскую расправу"?

2026-05-25T15:11

2026-05-25T15:59

В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске". "Удар не был случайным"Президент России Владимир Путин, встречаясь с выпускниками первого потока программы "Время героев", собственноручно написал черновик речи о трагедии в Старобельске. Шесть минут своего выступления глава государства посвятил атаке, назвав произошедшее терактом."Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали", — сказал Путин.Президент уточнил, что в результате атаки шесть человек погибли, а 15 числятся пропавшими без вести. Он подчеркнул, что удар не был случайным.Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов нелегитимной и проворовавшейся хунты. Он также обратил внимание на катастрофическую для ВСУ ситуацию на фронте, заявив, что дезертирство приобретает масштабный характер. "Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают — ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, — ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт", — отметил Путин.Президент поручил Минобороны представить предложения по ответу на атаку, а МИД — рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, потребовал неотвратимого наказания для киевского режима."Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим", — сказал Песков.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с развернутым заявлением, в котором подчеркивается, что Киев и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию. В дипведомстве указали, что удары, подобные атаке на колледж в Старобельске, проводятся ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО."Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целеуказанием, — говорится в заявлении МИД. — В ведомстве назвали атаку по колледжу целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов и призвали мировую общественность решительно осудить кровавый теракт".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ночной удар тремя волнами беспилотников не мог быть случайностью. Он отверг версию Киева о работе ПВО или РЭБ.Он добавил, что только в апреле от действий ВСУ погибли 100 мирных жителей, в том числе восемь детей, а 667 человек получили ранения. Постпред также отметил, что с Киевом невозможно договариваться, и цели СВО будут достигнуты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому военный трибунал, подобный Нюрнбергскому."Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам в России, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома", — написал Володин в своем Телеграм-канале.В стороне не осталась и российская общественность. Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ООН признать атаку военным преступлением.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя удар, заявила, что "Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим". Она также рассказала, что доноры со всей страны сдают кровь для раненых, на месте работают спасатели, медики, психологи и волонтеры, а для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения.Хроника спасения: "Единственная задача — выжить"Тем временем в Старобельске спасатели разбирали завалы. Представитель СУ СК РФ по ЛНР Елена Марковская подробно описала хронологию теракта.Эксклюзивные подробности трагедии стали известны благодаря 31-летней преподавательнице колледжа Елене, которая спасла более 30 студентов. В ночь атаки она спала в соседнем корпусе. От грохота взрывов женщина проснулась и, выглянув в окно, увидела, как из пятиэтажки летят искры и выбивается пламя. В одной ночной рубашке она побежала на первый этаж, где жили студенты. Об этом написало издание "Коммерсантъ"."Я громко говорила с ними, просила верить мне и идти за мной, — вспоминает Елена в беседе с корреспондентом издания. — Еще я детям говорила, что наша задача — выжить. Единственная наша задача — это выжить. Поэтому сейчас не плачем, не истерим, не кричим — выходим отсюда. Все, что мы должны сделать,— это выжить. Они мне поверили".Студенты-четверокурсники Карина и Алексей (последний живет рядом с колледжем) рассказали, что после первого удара вышли в подъезд. Туда прибежали другие студенты.Парень добавил, что за пару дней до атаки рядом со зданием университета упал неразорвавшийся дрон: "Мы считали это как предупреждение". В разрушенном корпусе жила его знакомая, которую, к счастью, нашли живой."Они должны увидеть правду": вердикт иностранных журналистовБолее 50 иностранных журналистов отправились на место трагедии. Как сообщила Мария Захарова, среди них были представители 19 стран. Осмотрев разрушенные здания и фрагменты беспилотников с маркировкой на английском и украинском языках, корреспонденты посетили республиканскую больницу в Луганске, где их встретил глава ЛНР Леонид Пасечник."Такой крупный, бесчеловечный, и как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории Республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей", — сказал Пасечник, подчеркнув, что ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам.Увиденное потрясло иностранных репортеров. Ирландский журналист Чей Боуз, который сам служил в армии, заявил РИА Новости, что не заметил никаких признаков военной инфраструктуры.Он особо отметил, как западные СМИ пытаются замолчать трагедию. "Они не лгут об атаке ВСУ в Старобельске — они вообще не говорят, что это произошло. Так что, если они не говорят об этом, значит, этого не было", — резюмировал Боуз.Шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф, комментируя заявления Киева о якобы военном характере объекта, был категоричен."Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально. Я видел только парты студенческие, линейки, только тетради, я видел только детскую одежду, подростковую одежду. Беспилотников или производства беспилотников лично я своими глазами не видел", — заявил Халаф.Журналист итальянской газеты La Stampa Джованни Пигни назвал увиденное ужасным."Это ужасно. Это огромные разрушения. <…> Я просто вижу, что здесь был колледж и что люди погибли", — сказал Пигни.Пакистанский журналист Иштеак Хамдан, едва сдерживая слезы, поделился эмоциями."Очень больно. <...> Там мы видели тапочки, видели стекло разбитое, как вот эти дети без тапок, по стеклам, в ночной одежде бегали по коридорам. Там, естественно, была ночь, темно, дым, и страх, и крики. Вот эту картину, если закрытыми глазами представить, то вы не выдержите, наверное, польются слезы. И какой бы крепкий мужчина ни был, потому что по-человечески это большой удар", — рассказал Хамдан.Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан задал риторический вопрос: "Это ужасно, страшно. И кто молчит сейчас? Запад молчит".Представитель турецких СМИ Елдран Аджар выразил недоумение по поводу позиции западного мира.Американский журналист Кристофер Хелали связал трагедию с необходимостью завершения конфликта на условиях России. "Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей", — заявил Хелали.Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал атаку недопустимой. "Самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске. Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный Украиной", — написал политик в соцсети X.В ЛНР продолжается траур по погибшим в результате украинского удара по общежитию колледжа в Старобельске.

Кристина Черкасова

