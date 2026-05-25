Маркосян об ударе ВСУ по Старобельску: "Не искусственный интеллект, а извращенная ненависть"
Удар ВСУ по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток, — это не ошибка искусственного интеллекта, а извращенная и больная ненависть. Российские дети для западных элит — всего лишь тема, а не живые люди. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Маркосян
2026-05-25T14:35
2026-05-25T17:44
14:35 25.05.2026 (обновлено: 17:44 25.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Обстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа
В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.
Отвечая на вопрос о том, был ли удар по Старобельску намеренным терактом и можно ли списать его на ошибку искусственного интеллекта, эксперт заявила:
"Ну да, конечно, искусственный интеллект… Может скажут, какой именно? Американский, израильский, европейский? Украинский уже давно искусственный под заказ", — иронично констатировала Маркосян.
"Осталось только найти рядом воинскую часть и 100-летней давности чертеж, на котором вместо общежития казарма… Только называется всё это иначе: не искусственный интеллект, а извращенный и больной ненавистью", — заявила собеседница издания.
По словам публициста, для западных элит дети — всего лишь тема, а не жизни людей. "Просто тема. Не их дети — значит, можно всё", — добавила Маркосян.
Елена Маркосян резюмировала, что удары по школам и колледжам — это террористические акты, которые нельзя оправдать ошибками искусственного интеллекта.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.
Также на тему трагедии в Старобельске — в статье Павла Котова "Старобельск: преступление и наказание" на сайте Украина.ру.
