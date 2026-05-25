https://ukraina.ru/20260525/glava-evrokomissii-edet-v-litvu-obsuzhdat-krizis-svyazannyy-s-bespilotnikami-1079392704.html
Глава Еврокомиссии едет в Литву обсуждать "кризис, связанный с беспилотниками"
Глава Еврокомиссии едет в Литву обсуждать "кризис, связанный с беспилотниками" - 25.05.2026 Украина.ру
Глава Еврокомиссии едет в Литву обсуждать "кризис, связанный с беспилотниками"
Три прибалтийских лена ЕС забили тревогу из-за нарушений воздушного пространства беспилотниками - это стало поводом визита главы Еврокомиссии в столицу Литвы. Об этом 25 мая сообщило издание Politico
2026-05-25T13:59
2026-05-25T13:59
2026-05-25T13:59
новости
россия
литва
урсула фон дер ляйен
ес
европейская комиссия
нато
белоруссия
союзное государство
украина-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078572932_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_3a0712dcf9aaa479ce2d37a147bf6eb2.jpg
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник 26 мая прилетит в Вильнюс "после серии нападений беспилотников, в результате которых гражданам было рекомендовано укрыться в подвалах и бомбоубежищах", сказано в публикации.Помимо демонстрации "солидарности с государствами Балтии", визит будет направлен на укрепление общих оборонных возможностей в рамках флагманских программ финансирования и планирования Комиссии, заявил один из неназванных чиновников."До этого, в среду Литва объявила воздушное предупреждение после обнаружения беспилотника вблизи границы страны с Белоруссией, в результате чего была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Этот инцидент произошел после того, как в начале этого месяца два украинских беспилотника, предназначенные для России, упали на пустующее нефтехранилище в Латвии, что спровоцировало кризис, приведший к распаду правящей коалиции. На прошлой неделе самолет НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии", - напомнило издание.Ранее оно сообщало, то в инцидентах с БПЛА ВСУ чиновники ЕС обвинили Россию. "Публичные угрозы России в адрес наших стран Балтии совершенно неприемлемы, — заявила фон дер Лейен в сообщении, опубликованном в социальных сетях на прошлой неделе. - Россия и Белоруссия несут прямую ответственность за использование беспилотников, угрожающих жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой". Три прибалтийских государства предупредили, что Москва стремится использовать эти инциденты, чтобы вбить клин между Украиной и ее союзниками по ЕС, выступив с совместным заявлением, в котором отвергли "вопиющую дезинформационную кампанию России и сфабрикованные обвинения после нарушений воздушного пространства, которые Россия бесстыдно использует для сокрытия своих военных неудач". В феврале ЕС запустил план по укреплению своих "прифронтовых государств" на фоне опасений, что русско-украинский конфликт и гибридная тактика могут нанести ущерб местной экономике. Еврокомиссия также работает над планами по оказанию помощи странам в укреплении их возможностей противовоздушной обороны посредством совместных программ закупок и разработок, сказано в публикации.Накануне в новостях: "Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотниковРанее на эту тему: Главы МИД восьми стран обвинили Россию в дезинформации после инцидентов с дронами в ПрибалтикеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
литва
белоруссия
прибалтика
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078572932_48:0:1185:853_1920x0_80_0_0_7ba7dc408a652a5c396b081a2adf81db.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, урсула фон дер ляйен, ес, европейская комиссия, нато, белоруссия, союзное государство, украина-нато, будет ли война с нато, прибалтика, бывший ссср, пво, бпла, атака бпла, еврокомиссия
Новости, Россия, Литва, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Европейская комиссия, НАТО, Белоруссия, Союзное государство, Украина-НАТО, будет ли война с НАТО, Прибалтика, бывший СССР, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии едет в Литву обсуждать "кризис, связанный с беспилотниками"
Три прибалтийских лена ЕС забили тревогу из-за нарушений воздушного пространства беспилотниками - это стало поводом визита главы Еврокомиссии в столицу Литвы. Об этом 25 мая сообщило издание Politico
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник 26 мая прилетит в Вильнюс "после серии нападений беспилотников, в результате которых гражданам было рекомендовано укрыться в подвалах и бомбоубежищах", сказано в публикации.
Помимо демонстрации "солидарности с государствами Балтии", визит будет направлен на укрепление общих оборонных возможностей в рамках флагманских программ финансирования и планирования Комиссии, заявил один из неназванных чиновников.
"До этого, в среду Литва объявила воздушное предупреждение после обнаружения беспилотника вблизи границы страны с Белоруссией, в результате чего была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Этот инцидент произошел после того, как в начале этого месяца два украинских беспилотника, предназначенные для России, упали на пустующее нефтехранилище в Латвии, что спровоцировало кризис, приведший к распаду правящей коалиции. На прошлой неделе самолет НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии", - напомнило издание.
Ранее оно сообщало, то в инцидентах с БПЛА ВСУ чиновники ЕС обвинили Россию.
"Публичные угрозы России в адрес наших стран Балтии совершенно неприемлемы, — заявила фон дер Лейен в сообщении, опубликованном в социальных сетях на прошлой неделе. - Россия и Белоруссия несут прямую ответственность за использование беспилотников, угрожающих жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой".
Три прибалтийских государства предупредили, что Москва стремится использовать эти инциденты, чтобы вбить клин между Украиной и ее союзниками по ЕС, выступив с совместным заявлением, в котором отвергли "вопиющую дезинформационную кампанию России и сфабрикованные обвинения после нарушений воздушного пространства, которые Россия бесстыдно использует для сокрытия своих военных неудач".
В феврале ЕС запустил план по укреплению своих "прифронтовых государств" на фоне опасений, что русско-украинский конфликт и гибридная тактика могут нанести ущерб местной экономике. Еврокомиссия также работает над планами по оказанию помощи странам в укреплении их возможностей противовоздушной обороны посредством совместных программ закупок и разработок, сказано в публикации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.