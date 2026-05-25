Глава Еврокомиссии едет в Литву обсуждать "кризис, связанный с беспилотниками"

Три прибалтийских лена ЕС забили тревогу из-за нарушений воздушного пространства беспилотниками - это стало поводом визита главы Еврокомиссии в столицу Литвы. Об этом 25 мая сообщило издание Politico

2026-05-25T13:59

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник 26 мая прилетит в Вильнюс "после серии нападений беспилотников, в результате которых гражданам было рекомендовано укрыться в подвалах и бомбоубежищах", сказано в публикации.Помимо демонстрации "солидарности с государствами Балтии", визит будет направлен на укрепление общих оборонных возможностей в рамках флагманских программ финансирования и планирования Комиссии, заявил один из неназванных чиновников."До этого, в среду Литва объявила воздушное предупреждение после обнаружения беспилотника вблизи границы страны с Белоруссией, в результате чего была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Этот инцидент произошел после того, как в начале этого месяца два украинских беспилотника, предназначенные для России, упали на пустующее нефтехранилище в Латвии, что спровоцировало кризис, приведший к распаду правящей коалиции. На прошлой неделе самолет НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии", - напомнило издание.Ранее оно сообщало, то в инцидентах с БПЛА ВСУ чиновники ЕС обвинили Россию. "Публичные угрозы России в адрес наших стран Балтии совершенно неприемлемы, — заявила фон дер Лейен в сообщении, опубликованном в социальных сетях на прошлой неделе. - Россия и Белоруссия несут прямую ответственность за использование беспилотников, угрожающих жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой". Три прибалтийских государства предупредили, что Москва стремится использовать эти инциденты, чтобы вбить клин между Украиной и ее союзниками по ЕС, выступив с совместным заявлением, в котором отвергли "вопиющую дезинформационную кампанию России и сфабрикованные обвинения после нарушений воздушного пространства, которые Россия бесстыдно использует для сокрытия своих военных неудач". В феврале ЕС запустил план по укреплению своих "прифронтовых государств" на фоне опасений, что русско-украинский конфликт и гибридная тактика могут нанести ущерб местной экономике. Еврокомиссия также работает над планами по оказанию помощи странам в укреплении их возможностей противовоздушной обороны посредством совместных программ закупок и разработок, сказано в публикации.Накануне в новостях: "Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотниковРанее на эту тему: Главы МИД восьми стран обвинили Россию в дезинформации после инцидентов с дронами в ПрибалтикеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

