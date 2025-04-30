Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко - 30.04.2025 Украина.ру
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Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко
Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко - 30.04.2025 Украина.ру
Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко
Если Зеленский подпишет документ, что признает российский статус Крыма, то это филькина грамота. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-30T20:15
2025-04-30T20:15
новости
украина
россия
крым
владимир зеленский
ростислав ищенко
украина.ру
территория
петр порошенко
референдум
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже не важно, считает эксперт. Если бы в июне 1945 года выяснилось, что Адольф Гитлер жив и не считает капитуляцию легитимной, это ничем бы немцам не помогло, добавил он.Так что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, указал собеседник издания."Если [бы] это (документ о признании Крыма территорией РФ. — Ред.) подписал Зеленский, то это филькина грамота. С тем же успехом вы или можем это подписать. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума", — подчеркнул Ищенко.Даже если пройдет референдум, Рада ратифицирует, есть простая форма отказа: "это было вынужденное решение, принятое под военным давлением", добавил онБывший президент Украины Петр Порошенко* именно так и делал, указал Ищенко. Когда он подписывал Минск-2, то, появившись на трапе самолета он заявил, что подписывал эти соглашения "не для того, чтобы выполнять, а чтобы спасти украинских солдат от смерти", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.О том, нужно ли России наносить удары по мостам через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру. *Признан террористом и экстремистом в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, крым, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, территория, петр порошенко, референдум, минские соглашения, новости россии
Новости, Украина, Россия, Крым, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина.ру, территория, Петр Порошенко, референдум, Минские соглашения, новости России

Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко

20:15 30.04.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Если Зеленский подпишет документ, что признает российский статус Крыма, то это филькина грамота. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.
Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже не важно, считает эксперт. Если бы в июне 1945 года выяснилось, что Адольф Гитлер жив и не считает капитуляцию легитимной, это ничем бы немцам не помогло, добавил он.
Так что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, указал собеседник издания.
"Если [бы] это (документ о признании Крыма территорией РФ. — Ред.) подписал Зеленский, то это филькина грамота. С тем же успехом вы или можем это подписать. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума", — подчеркнул Ищенко.
Даже если пройдет референдум, Рада ратифицирует, есть простая форма отказа: "это было вынужденное решение, принятое под военным давлением", добавил он
Бывший президент Украины Петр Порошенко* именно так и делал, указал Ищенко. Когда он подписывал Минск-2, то, появившись на трапе самолета он заявил, что подписывал эти соглашения "не для того, чтобы выполнять, а чтобы спасти украинских солдат от смерти", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
О том, нужно ли России наносить удары по мостам через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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