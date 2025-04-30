https://ukraina.ru/20250430/esli-ukraina-kapituliruet-to-budet-uzhe-vse-ravno-naskolko-legitimen-zelenskiy--ischenko-1062875229.html

Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко

Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко - 30.04.2025 Украина.ру

Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко

Если Зеленский подпишет документ, что признает российский статус Крыма, то это филькина грамота. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-30T20:15

2025-04-30T20:15

2025-04-30T20:15

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже не важно, считает эксперт. Если бы в июне 1945 года выяснилось, что Адольф Гитлер жив и не считает капитуляцию легитимной, это ничем бы немцам не помогло, добавил он.Так что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, указал собеседник издания."Если [бы] это (документ о признании Крыма территорией РФ. — Ред.) подписал Зеленский, то это филькина грамота. С тем же успехом вы или можем это подписать. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума", — подчеркнул Ищенко.Даже если пройдет референдум, Рада ратифицирует, есть простая форма отказа: "это было вынужденное решение, принятое под военным давлением", добавил онБывший президент Украины Петр Порошенко* именно так и делал, указал Ищенко. Когда он подписывал Минск-2, то, появившись на трапе самолета он заявил, что подписывал эти соглашения "не для того, чтобы выполнять, а чтобы спасти украинских солдат от смерти", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.О том, нужно ли России наносить удары по мостам через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру. *Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20250430/ivan-plakhotnikov-tysyachi-lyudey-priekhavshie-rabotat-vrachami-v-dnr-vybrali-svoy-nastoyaschiy-put-1062831414.html

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