Если Украина капитулирует, то будет уже все равно, насколько легитимен Зеленский — Ищенко
Зеленский в ауте
Если Зеленский подпишет документ, что признает российский статус Крыма, то это филькина грамота. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.
Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже не важно, считает эксперт. Если бы в июне 1945 года выяснилось, что Адольф Гитлер жив и не считает капитуляцию легитимной, это ничем бы немцам не помогло, добавил он.
Так что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, указал собеседник издания.
"Если [бы] это (документ о признании Крыма территорией РФ. — Ред.) подписал Зеленский, то это филькина грамота. С тем же успехом вы или можем это подписать. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума", — подчеркнул Ищенко.
Даже если пройдет референдум, Рада ратифицирует, есть простая форма отказа: "это было вынужденное решение, принятое под военным давлением", добавил он
Бывший президент Украины Петр Порошенко* именно так и делал, указал Ищенко. Когда он подписывал Минск-2, то, появившись на трапе самолета он заявил, что подписывал эти соглашения "не для того, чтобы выполнять, а чтобы спасти украинских солдат от смерти", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
О том, нужно ли России наносить удары по мостам через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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