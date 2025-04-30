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ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины

ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины - 30.04.2025 Украина.ру

ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины

Еврокомиссия направит 910 миллионов в военно-промышленный комплекс Евросоюза с акцентом на беспилотные системы повышение мобильности. Об этом заявлено в распространённом 30 апреля пресс-релизе ЕК.

2025-04-30T13:54

2025-04-30T13:54

2025-04-30T13:54

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Украинские предприятия ВПК также смогут рассчитывать на освоение средств, выделенных Еврокомиссией, сказано в официальном сообщении.оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК.Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил журналистам, что сотни миллионов евро будут освоены в рамках 62 проектов ВПК.Ранее, 4 марта в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план наращивания военных расходов Евросоюза на 150 млрд евро через займы. Она выразила уверенность в привлечении благодаря этому плану (ReArm Europe - "Перевооружить Европу") 800 млрд евро на военные расходы, часть которых предназначена для военной помощи нынешнему руководству Украины.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями

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