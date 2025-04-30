ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины - 30.04.2025 Украина.ру
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ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины - 30.04.2025 Украина.ру
ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
Еврокомиссия направит 910 миллионов в военно-промышленный комплекс Евросоюза с акцентом на беспилотные системы повышение мобильности. Об этом заявлено в распространённом 30 апреля пресс-релизе ЕК.
2025-04-30T13:54
2025-04-30T13:54
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Украинские предприятия ВПК также смогут рассчитывать на освоение средств, выделенных Еврокомиссией, сказано в официальном сообщении.оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК.Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил журналистам, что сотни миллионов евро будут освоены в рамках 62 проектов ВПК.Ранее, 4 марта в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план наращивания военных расходов Евросоюза на 150 млрд евро через займы. Она выразила уверенность в привлечении благодаря этому плану (ReArm Europe - "Перевооружить Европу") 800 млрд евро на военные расходы, часть которых предназначена для военной помощи нынешнему руководству Украины.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями
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новости, украина, европа, брюссель, еврокомиссия, ес, евросоюз, беспилотники, бпла, милитаризация, оборонный бюджет, сво
Новости, Украина, Европа, Брюссель, Еврокомиссия, ЕС, Евросоюз, беспилотники, БПЛА, милитаризация, оборонный бюджет, СВО

ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины

13:54 30.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
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Еврокомиссия направит 910 миллионов в военно-промышленный комплекс Евросоюза с акцентом на беспилотные системы повышение мобильности. Об этом заявлено в распространённом 30 апреля пресс-релизе ЕК.
Украинские предприятия ВПК также смогут рассчитывать на освоение средств, выделенных Еврокомиссией, сказано в официальном сообщении.
оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - заявили в органе ЕС.
Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил журналистам, что сотни миллионов евро будут освоены в рамках 62 проектов ВПК.
Ранее, 4 марта в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план наращивания военных расходов Евросоюза на 150 млрд евро через займы. Она выразила уверенность в привлечении благодаря этому плану (ReArm Europe - "Перевооружить Европу") 800 млрд евро на военные расходы, часть которых предназначена для военной помощи нынешнему руководству Украины.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями
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