ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
Еврокомиссия направит 910 миллионов в военно-промышленный комплекс Евросоюза с акцентом на беспилотные системы повышение мобильности. Об этом заявлено в распространённом 30 апреля пресс-релизе ЕК.
Украинские предприятия ВПК также смогут рассчитывать на освоение средств, выделенных Еврокомиссией, сказано в официальном сообщении.
"Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - заявили в органе ЕС.
Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил журналистам, что сотни миллионов евро будут освоены в рамках 62 проектов ВПК.
Ранее, 4 марта в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план наращивания военных расходов Евросоюза на 150 млрд евро через займы. Она выразила уверенность в привлечении благодаря этому плану (ReArm Europe - "Перевооружить Европу") 800 млрд евро на военные расходы, часть которых предназначена для военной помощи нынешнему руководству Украины.
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