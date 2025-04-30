Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности - 30.04.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250430/1045800704.html
Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности
Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности - 30.04.2025 Украина.ру
Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности
Строго говоря, созданная на учредительном съезде 29-30 апреля 1990 года Украинская республиканская партия не была первой альтернативной партией в УССР. Хотя, чтобы провозгласить создание партии надо было обладать определённой смелостью, но в наличии уже была масса групп разной численности и серьёзности, так себя именующих
2025-04-30T08:00
2025-04-30T08:00
история
история
история украины
партия
украина
независимость
политика
украинские националисты
усср
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К этому времени в Москве уже существовал созданный в 1988 году "Демократический союз", наиболее ярким представителем которого была трагикомическая Валерия Новодворская, – в состав ДС входило немало украинцев и даже существовала фракция украинских сепаратистов (будучи типичными большевиками "демократы" того набора не чтили итогов X съезда РКП(б) и делали всё наоборот: те запретили фракции – мы сделаем их обязательными).Автор этой статьи в 1987 году присоединился к небольшой молодёжной группе, именовавшейся Антифашисткой партией молодёжи и даже занимавшейся какой-никакой политической деятельностью (в основном – закрашивали свастики, временами появлявшиеся на стенах и заборах).УРП, однако, с самого начала была довольно массовидной, во главе её стояли авторитетные люди, у неё была история (да-да – в 1990 году!).Об истории – восходит она к Украинской хельсинкской группе, созданной ещё в 1976 году и работавшей до 1981 года, когда большинство её членов оказались за решёткой. Разумеется, о прямой преемственности речи быть не могло, но были люди, вышедшие из УХГ – Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко и т.п.В 1988 году по инициативе бывших членов УХГ был создан Украинский Хельсинкский союз. Это была довольно массовая общественная организация, правда, из прав человека она предпочитала права национальные. В марте 1990 года на теоретической конференции УХС было принято решение о преобразовании УХС в партию.На съезде присутствовали 495 делегатов, представлявших 2300 членов УХС, объединенных в 28 филиалов и 219 ячеек (в т.ч. - представители организаций УХС в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Прибалтике и за границами СССР). Практически каждый второй делегат съезда в прошлом был репрессирован и имел судимость. Председателем УРП был избран Левко Лукьяненко, его заместителем – Степан Хмара.В данном случае личность лидера полностью отражает характер партии. Покойный Лукьяненко был тот самый дед из анекдота, который писал заявление в КП, потому что в СС он уже был. Лукьяненко действительно успел побывать членом КПСС, окончил юрфак МГУ, поработал в райкоме и стал террористом-бандеровцем. Был ли он изначально заслан бандеровцами (маловероятно – он уроженец Черниговской области) или на его неокрепшую психику такое влияние оказало членство КПСС, науке не известно. Дедушка дожил до счастливых времён (умер в 2018) когда можно было удовлетворить его наклонности, но, к счастью для окружающих, он был слишком стар, чтобы предаться разнузданной правозащите в соответствии с хельсинскими принципами.Хмара был интересен только тем, что для него даже откровенный нацист Лукьяненко был слишком умеренным – позже он создал свою собственную, консервативно-республиканскую партию. Ещё более радикальную.Не удивительно, что Вячеслав Черновол обозвал участников съезда фашистами и коммунистами (мы даже не знаем, второе незаслуженно или как?)16 февраля 1991 года партия была зарегистрирована и стала первой в УССР легальной партией (относительно легальности КПУ есть сомнения). На момент регистрации УРП имела 203 городские и районные организации, объединяющие 7646 членов и кандидатов в члены партии.23-24 февраля 1991 года в Киеве состоялась научная конференция "Идеология и тактика УРП". Революционный национализм Донцова был отвергнут как не соответствующий современному положению. Идеологией УРП был провозглашен национализм демократический, базирующийся на любви к Украине, противостоянии тоталитаризму, защите интересов всех национальностей, которые проживают на территории Украины, построении национального государства. Есть основания полагать, что это было сделано под давлением Запада – показывать истинное лицо "национал-демократов" было пока ещё нельзя.На президентских выборах 1 декабря 1991 года Лукьяненко получил 1 432 тысячи голосов избирателей (4,49%) и занял третье место после Кравчука и Черновола.Для УРП, как для всего националистического спектра украинской политики, 1 декабря 1991 года было катастрофой – они все собирались долго и мучительно бороться за независимость Украины, а когда она внезапно на них свалилась, тупо не знали, что дальше делать…Чтобы понять состояние умов того времени достаточно вспомнить, что после создания в декабре 1991 года Демократической партии Украины (объединившей часть ранее беспартийных членов Руха), на полном серьёзе обсуждалась возможность создания политической системы по типу американской, в которой при власти меняются демократическая и республиканская партии, которые ничем друг от друга не отличаются, но создают видимость политической борьбы.Естественно, общество на эти пожелания не отреагировало и обе партии довольно быстро впали в ничтожество. В частности, УРП в 1992 году покинули Лукьяненко (поехал послом в Канаду) и Хмара (см. выше). Партия после этого оставалась довольно многочисленной (более 10 тыс. членов – для Украины немало), но её влияние постоянно сокращалосьДля участия в выборах 1998 года, на которых сформировалась политическая элита, управлявшая Украиной на протяжении последующих двух десятилетий, УРП сформировал блок "Национальный фронт", в который вошло полтора десятка радикально-националистических организаций. Блок барьер не преодолел.Удивительная ситуация – в современной Украине идеи УРП победили (а она выступала за вывод российских войск, ядерный статус, запрет "антиукраинских" организаций; Лукьяненко и Хмару не удовлетворило бы разве что этническое происхождение президента), но сама УРП под названием "Республиканской платформы" продолжает влачить жалкое существование где-то на далёкой окраине политического процесса. Подозреваем, что членов в ней сейчас примерно столько, сколько было в УХГ в лучшие времена её пребывания в мордовских лагерях…
https://ukraina.ru/20240907/1024904935.html
https://ukraina.ru/20171219/1019681093.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, партия, украина, независимость, политика, украинские националисты, усср
История, История, история Украины, партия, Украина, независимость, политика, украинские националисты, УССР

Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности

08:00 30.04.2025
 
Украинские диссиденты Михаил Горынь, Левко Лукьяненко и Вячеслав Черновол. Фото второй половины 1980-х годов
Украинские диссиденты Михаил Горынь, Левко Лукьяненко и Вячеслав Черновол. Фото второй половины 1980-х годов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Строго говоря, созданная на учредительном съезде 29-30 апреля 1990 года Украинская республиканская партия не была первой альтернативной партией в УССР. Хотя, чтобы провозгласить создание партии надо было обладать определённой смелостью, но в наличии уже была масса групп разной численности и серьёзности, так себя именующих
К этому времени в Москве уже существовал созданный в 1988 году "Демократический союз", наиболее ярким представителем которого была трагикомическая Валерия Новодворская, – в состав ДС входило немало украинцев и даже существовала фракция украинских сепаратистов (будучи типичными большевиками "демократы" того набора не чтили итогов X съезда РКП(б) и делали всё наоборот: те запретили фракции – мы сделаем их обязательными).
Автор этой статьи в 1987 году присоединился к небольшой молодёжной группе, именовавшейся Антифашисткой партией молодёжи и даже занимавшейся какой-никакой политической деятельностью (в основном – закрашивали свастики, временами появлявшиеся на стенах и заборах).
УРП, однако, с самого начала была довольно массовидной, во главе её стояли авторитетные люди, у неё была история (да-да – в 1990 году!).
Об истории – восходит она к Украинской хельсинкской группе, созданной ещё в 1976 году и работавшей до 1981 года, когда большинство её членов оказались за решёткой. Разумеется, о прямой преемственности речи быть не могло, но были люди, вышедшие из УХГ – Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко и т.п.
В 1988 году по инициативе бывших членов УХГ был создан Украинский Хельсинкский союз. Это была довольно массовая общественная организация, правда, из прав человека она предпочитала права национальные. В марте 1990 года на теоретической конференции УХС было принято решение о преобразовании УХС в партию.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2024
7 сентября 2024, 16:11История
Рух: от массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы8 сентября 1990 года, начался съезд Народного Руха* Украины. Это мы сейчас знаем, что Рух – националистическая партия. А тогда-то она была не партией (поскольку партия у его руководителей уже была – КПСС) и вообще, это было всенародное движение за перестройку.
На съезде присутствовали 495 делегатов, представлявших 2300 членов УХС, объединенных в 28 филиалов и 219 ячеек (в т.ч. - представители организаций УХС в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Прибалтике и за границами СССР). Практически каждый второй делегат съезда в прошлом был репрессирован и имел судимость. Председателем УРП был избран Левко Лукьяненко, его заместителем – Степан Хмара.
В данном случае личность лидера полностью отражает характер партии. Покойный Лукьяненко был тот самый дед из анекдота, который писал заявление в КП, потому что в СС он уже был. Лукьяненко действительно успел побывать членом КПСС, окончил юрфак МГУ, поработал в райкоме и стал террористом-бандеровцем. Был ли он изначально заслан бандеровцами (маловероятно – он уроженец Черниговской области) или на его неокрепшую психику такое влияние оказало членство КПСС, науке не известно. Дедушка дожил до счастливых времён (умер в 2018) когда можно было удовлетворить его наклонности, но, к счастью для окружающих, он был слишком стар, чтобы предаться разнузданной правозащите в соответствии с хельсинскими принципами.
Хмара был интересен только тем, что для него даже откровенный нацист Лукьяненко был слишком умеренным – позже он создал свою собственную, консервативно-республиканскую партию. Ещё более радикальную.
Не удивительно, что Вячеслав Черновол обозвал участников съезда фашистами и коммунистами (мы даже не знаем, второе незаслуженно или как?)
16 февраля 1991 года партия была зарегистрирована и стала первой в УССР легальной партией (относительно легальности КПУ есть сомнения). На момент регистрации УРП имела 203 городские и районные организации, объединяющие 7646 членов и кандидатов в члены партии.
Сопредседатель Народного движения Рух Вячеслав Черновил - РИА Новости, 1920, 19.12.2017
19 декабря 2017, 15:19
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23-24 февраля 1991 года в Киеве состоялась научная конференция "Идеология и тактика УРП". Революционный национализм Донцова был отвергнут как не соответствующий современному положению. Идеологией УРП был провозглашен национализм демократический, базирующийся на любви к Украине, противостоянии тоталитаризму, защите интересов всех национальностей, которые проживают на территории Украины, построении национального государства. Есть основания полагать, что это было сделано под давлением Запада – показывать истинное лицо "национал-демократов" было пока ещё нельзя.
На президентских выборах 1 декабря 1991 года Лукьяненко получил 1 432 тысячи голосов избирателей (4,49%) и занял третье место после Кравчука и Черновола.
Для УРП, как для всего националистического спектра украинской политики, 1 декабря 1991 года было катастрофой – они все собирались долго и мучительно бороться за независимость Украины, а когда она внезапно на них свалилась, тупо не знали, что дальше делать…
Чтобы понять состояние умов того времени достаточно вспомнить, что после создания в декабре 1991 года Демократической партии Украины (объединившей часть ранее беспартийных членов Руха), на полном серьёзе обсуждалась возможность создания политической системы по типу американской, в которой при власти меняются демократическая и республиканская партии, которые ничем друг от друга не отличаются, но создают видимость политической борьбы.
Естественно, общество на эти пожелания не отреагировало и обе партии довольно быстро впали в ничтожество. В частности, УРП в 1992 году покинули Лукьяненко (поехал послом в Канаду) и Хмара (см. выше). Партия после этого оставалась довольно многочисленной (более 10 тыс. членов – для Украины немало), но её влияние постоянно сокращалось
Украинские диссиденты Михаил Горынь, Левко Лукьяненко и Вячеслав Черновол. Фото второй половины 1980-х годов
24 августа 2021, 01:00История
Левко Лукьяненко: коммунист-бандеровец придумавший современную Украину24 августа в жизни Льва Григорьевича Лукьяненко произошло два события: в 1928 году он родился, а 63года спустя был принят написанный его рукой текст декларации независимости Украины. Это человек, который был и символом, и пугалом национального движения, отличавщийся уникальной живучестью во всех смыслах этого слова
Для участия в выборах 1998 года, на которых сформировалась политическая элита, управлявшая Украиной на протяжении последующих двух десятилетий, УРП сформировал блок "Национальный фронт", в который вошло полтора десятка радикально-националистических организаций. Блок барьер не преодолел.
Удивительная ситуация – в современной Украине идеи УРП победили (а она выступала за вывод российских войск, ядерный статус, запрет "антиукраинских" организаций; Лукьяненко и Хмару не удовлетворило бы разве что этническое происхождение президента), но сама УРП под названием "Республиканской платформы" продолжает влачить жалкое существование где-то на далёкой окраине политического процесса. Подозреваем, что членов в ней сейчас примерно столько, сколько было в УХГ в лучшие времена её пребывания в мордовских лагерях…
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