В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты

В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты

Новогодние каникулы – время не только для гуляний. В этот период мы традиционно подводим итоги и строим планы. А ещё это хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и, возможно, открыть там для себя что-нибудь новое и интересное

2026-01-09T13:30

2026-01-09T13:30

2026-01-09T13:31

Окунуться в историю предлагаем вам прямо сейчас. А делать это будем на примере места, где мы работаем. Из этого видео вы узнаете, какой была журналистика во времена СССР, чем знаменит Дом радио, в котором сейчас располагается мультимедийное издание Украина.ру, какие ещё люди-легенды, помимо известного советского диктора Левитана, трудились в этом здании и что запомнилось тем, кто начинал свой путь в профессию именно в этих стенах.

