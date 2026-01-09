https://ukraina.ru/20260109/v-chm-zhurnalisty-sssr-operedili-britantsev-iz-vvs-i-chem-unikalen-dom-radio-v-moskve-interesnye-fakty-1074089838.html
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты - 09.01.2026 Украина.ру
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты
Новогодние каникулы – время не только для гуляний. В этот период мы традиционно подводим итоги и строим планы. А ещё это хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и, возможно, открыть там для себя что-нибудь новое и интересное
2026-01-09T13:30
2026-01-09T13:30
2026-01-09T13:31
видео
ссср
москва
исаак левитан
ввс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/09/1074089590_12:0:1280:713_1920x0_80_0_0_d3873a6ff24a5b407952fd9d6cbd44a3.jpg
Окунуться в историю предлагаем вам прямо сейчас. А делать это будем на примере места, где мы работаем. Из этого видео вы узнаете, какой была журналистика во времена СССР, чем знаменит Дом радио, в котором сейчас располагается мультимедийное издание Украина.ру, какие ещё люди-легенды, помимо известного советского диктора Левитана, трудились в этом здании и что запомнилось тем, кто начинал свой путь в профессию именно в этих стенах.
ссср
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/09/1074089590_304:0:1255:713_1920x0_80_0_0_09c34a7e0f3f4c153462cb51fb2b2503.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ссср, москва, исаак левитан, ввс, украина.ру, видео
Видео, СССР, Москва, Исаак Левитан, ВВС, Украина.ру
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты
13:30 09.01.2026 (обновлено: 13:31 09.01.2026)
Новогодние каникулы – время не только для гуляний. В этот период мы традиционно подводим итоги и строим планы. А ещё это хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и, возможно, открыть там для себя что-нибудь новое и интересное
Окунуться в историю предлагаем вам прямо сейчас. А делать это будем на примере места, где мы работаем.
Из этого видео вы узнаете, какой была журналистика во времена СССР, чем знаменит Дом радио, в котором сейчас располагается мультимедийное издание Украина.ру, какие ещё люди-легенды, помимо известного советского диктора Левитана, трудились в этом здании и что запомнилось тем, кто начинал свой путь в профессию именно в этих стенах.