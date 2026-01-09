В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты - 09.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260109/v-chm-zhurnalisty-sssr-operedili-britantsev-iz-vvs-i-chem-unikalen-dom-radio-v-moskve-interesnye-fakty-1074089838.html
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты - 09.01.2026 Украина.ру
В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты
Новогодние каникулы – время не только для гуляний. В этот период мы традиционно подводим итоги и строим планы. А ещё это хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и, возможно, открыть там для себя что-нибудь новое и интересное
2026-01-09T13:30
2026-01-09T13:31
видео
ссср
москва
исаак левитан
ввс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/09/1074089590_12:0:1280:713_1920x0_80_0_0_d3873a6ff24a5b407952fd9d6cbd44a3.jpg
Окунуться в историю предлагаем вам прямо сейчас. А делать это будем на примере места, где мы работаем. Из этого видео вы узнаете, какой была журналистика во времена СССР, чем знаменит Дом радио, в котором сейчас располагается мультимедийное издание Украина.ру, какие ещё люди-легенды, помимо известного советского диктора Левитана, трудились в этом здании и что запомнилось тем, кто начинал свой путь в профессию именно в этих стенах.
ссср
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/09/1074089590_304:0:1255:713_1920x0_80_0_0_09c34a7e0f3f4c153462cb51fb2b2503.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ссср, москва, исаак левитан, ввс, украина.ру, видео
Видео, СССР, Москва, Исаак Левитан, ВВС, Украина.ру

В чём журналисты СССР опередили британцев из ВВС и чем уникален Дом радио в Москве: интересные факты

13:30 09.01.2026 (обновлено: 13:31 09.01.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
Новогодние каникулы – время не только для гуляний. В этот период мы традиционно подводим итоги и строим планы. А ещё это хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и, возможно, открыть там для себя что-нибудь новое и интересное
Окунуться в историю предлагаем вам прямо сейчас. А делать это будем на примере места, где мы работаем.
Из этого видео вы узнаете, какой была журналистика во времена СССР, чем знаменит Дом радио, в котором сейчас располагается мультимедийное издание Украина.ру, какие ещё люди-легенды, помимо известного советского диктора Левитана, трудились в этом здании и что запомнилось тем, кто начинал свой путь в профессию именно в этих стенах.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСССРМоскваИсаак ЛевитанВВСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Земля в обмен на паспорт: как война открыла Украине путь к распродаже ресурсов
16:43СБУ утверждает, что нашла обломки боевых блоков "Орешника" во Львовской области
16:32Швейцарское издание: Вызванные Трампом потрясения привели к падению доллара
16:17ВС РФ ведут бои в Святогорске, Мелони выступает за диалог с Россией. Главные новости к этому часу
16:06Парижская петля для Трампа. Как европейцы соблазняют Вашингтон Гренландией
16:00Маленькая модель Советской власти: 120 лет Екатеринославскому восстанию и "Чечеловской республике"
15:59Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается
15:55Идеолог покупки Гренландии из США станет хозяином крупного месторождения лития на Украине
15:53Хроники украинской многопартийности: партии войны, мира и чего изволите
15:24Каллас требует от европейцев опустошить свои запасы ПВО для Украины после удара "Орешником" по Львову
15:20ВС РФ отразили атаки на Гуляйполе смертников из штурмового полка "Скеля" - Подоляка
14:58Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов
14:56"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
14:48"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
14:46США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios
14:34"Зловещая угроза Украине и НАТО": западные СМИ об ударе "Орешником"
14:33Замминистра энергетики Украины рассказал о последствиях удара ВС РФ. Главные новости к этому часу
14:22Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом
14:06Кличко призвал киевлян искать тепло и пропитание за пределами столицы
14:00Российская армия освободила Зеленое в Запорожской области
Лента новостейМолния