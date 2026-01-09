https://ukraina.ru/20260109/khroniki-ukrainskoy-mnogopartiynosti-partii-voyny-mira-i-chego-izvolite-1074097243.html

Хроники украинской многопартийности: партии войны, мира и чего изволите

Обилие политических партий не должно вводить нас в заблуждение. В США, например, две основные политические партии, но их конфигурация не совпадает с реальной расстановкой политических сил. Точно так же и на Украине – говорить надо не о зарегистрированных политических организациях, а о функционирующих политических проектах

Украинские эксперты выделяют несколько группировок, которые претендуют на влияние в украинской политике.Партия Порошенко*Бывший президент, кажется, уже не считает, что можно обратить время вспять и вновь занять президентское кресло. В смысле — может и хочет, но понимает, что ситуация в стране и в мире радикально поменялась, и получить поддержку, необходимую для того, чтобы стать единственным оппонентом Зеленского, для него нереально.Сейчас он, конечно, в ярости, поскольку у него не только отобрали президентский пост, но и лишили любых преимуществ — Зеленский проводит идеологию "армовира" ("Армия. Мова. Віра" ("Армия. Язык. Вера") – идеологический концепт, положенный в основу избирательной кампании Порошенко на выборах 2019 года - ред.) более последовательно, чем сам Порошенко. Кроме того, совершенно неожиданно оказалось, что война для Порошенко более выгодна, чем мир — на протяжении последних лет его состояние непрерывно растёт. А ведь именно он мог возглавить нацию в условиях полномасштабной войны с Россией… Сейчас Порошенко — один из лидеров "партии войны", и на настоящий момент он ищет возможности для формирования коалиции с другими сторонниками войны до последнего украинца и создания "правительства национального единства", которое заблокировало бы подписание любых мирных соглашений.Партия "соросят"Неформальными лидерами этой группировки считают Томаша Фиалу, которому принадлежит главный медиа-ресурс группы — "Украинская правда" (которая, правда, при новом менеджменте стала унылой), и Виктора Пинчука, фактически представляющего на Украине интересы структур Сороса и BlackRock. Считается, что к ним примыкает Андрей Веревский — один из главных игроков на украинском аграрном рынке, и в какой-то степени Ринат Ахметов, который, однако, скорее ведёт самостоятельную политическую игру. "Соросята", понятно, за продолжение войны, а поскольку они ориентированы на американскую Демпартию, это ещё более сближает их с Порошенко. В распоряжении "соросят" значительные финансовые ресурсы, некоторые медийные и довольно много тупой и мотивированной "пехоты", смотр которой был проведён на "картонном майдане". Не хватает только ярких лидеров, тем более — политических тяжеловесов.Партия "ветеранов"Формирование этой партии было анонсировано протестом ряда украинских высокопоставленных военных против отставки главы СБУ Василия Малюка**. Учитывая традиционно напряжённые отношения между армией и спецслужбами, повод для протеста выглядит вполне абсурдно, а значит, за ним стоит какая-то причина — скорее всего, объединение военных для проведения своей политической линии. Лидером этой группы скорее всего является командующий 3-м корпусом Андрей Билецкий**, которого некоторые фантазёры видят даже кандидатом на пост главкома вместо Александра Сырского (фантазёры, потому что Билецкий не военный в любом смысле этого слова — ни в плане образования, ни в плане опыта, ни в плане принадлежности к "касте" профессиональных военных) — из всех подписантов именно он имеет какой-то политический бэкграунд. Политик из него слабый, проводить самостоятельную линию он никогда не пытался, но его сейчас активно раскручивает медиа-пул Игоря Коломойского**.Кроме того, именно Билецкий пытается создать на Украине общенациональное ветеранское движение, получив, таким образом, и электоральную, и силовую организацию. Пока что "партия" эта выглядит слабой в силу финансовой несамостоятельности и дефицита лидерского ресурса, но она претендует на объединение массы социально активных вчерашних фронтовиков. Естественно, ветераны тоже представляют собой вариацию на тему партии войны.Ну а есть ли на Украине "партия мира"? Есть, и олицетворяет её координатор пропрезидентского большинства в Раде и главный переговорщик от Украины Давид Арахамия. Он имеет очень широкий круг контактов и в обоих партиях США, и в Британии, и в Турции, а также относительно самостоятельно финансово. Внутри страны он может опереться на массу граждан, уставших от войны, но это скорее теория — он недостаточно публичен для этого, к тому же слишком плотно связан с нынешней правящей группой, политические перспективы которой в случае заключения мира печальные. Авторы телеграм-канала "Шептун" считают, что "Арахамия в интересах ТНК BlackRock руководит попыткой сохранить Украину как государство, на которое оформлена сдача активов той же BlackRock". Таким образом, главным его ресурсом является поддержка со стороны Трампа и других сил, заинтересованных в прекращении войны. Проблема в том, что, по мнению того же "Шептуна", личный интерес Арахамии заключается в том, чтобы, доведя дело до мирного договора, свалить в закат под приятные гарантии — финансовые и безопасности. Кто будет олицетворять на Украине "партию мира" после этого — совершенно непонятно.На фоне такой вот "многопартийности" в подвешенном состоянии остаются три политических лидера. Новый глава ОП Кирилл Буданов**, который, очевидно, не получит ни тот функционал, ни те полномочия, которые были у Андрея Ермака. Политически же он попадает в странную ситуацию, когда надо занять какую-то позицию или хотя бы имитировать её занятие. Есть ли у него хоть какие-то наработки в этом смысле — сказать трудно. Большинство украинских экспертов предполагают, что ориентироваться он будет на Арахамию, что должно заменить наличие собственной политической позиции, но что не решает вопроса определения собственных политических перспектив. То есть Буданов остаётся в политическом отношении "тёмной лошадкой". Мы скорее склоняемся к тому, что он будет играть в сторону "партии войны" — даже не из-за британских связей, а потому, что это проще.То же касается экс-главкома Валерия Залужного — его пытается перетащить на свою сторону объединение Порошенко и "соросят", то есть ему навязывается игра на стороне "партии войны". В ту же сторону его подталкивают свежеприобретённые связи в Лондоне. Ну и, наконец, повторимся, что для человека, не имеющего внятной политической позиции и не готового к политической борьбе, проще оказаться на стороне "партии войны".В самом забавном состоянии находится комплот Зеленского–Ермака (на Украине считают, что он сохранился и бывший глава ОП даже сохраняет какой-то функционал в команде бывшего президента). Для них совершенно неприемлемо достижение хоть какого-то мирного соглашения, поскольку с прекращением войны они окажутся виноватыми вообще во всём — и в начале войны, и в её окончании не на условиях Киева. Трамп же требует от них мирных соглашений и не хочет давать никаких гарантий, поскольку у него свой собственный незакрытый счёт к украинским властям, работавшим против него.В общем, Зеленский должен быть лидером "партии войны", но не может им быть, поскольку "американские партнёры" от него требуют реальной работы в направлении мира, а в "партию войны" объединяются его политические противники — безвыходное положение. Впрочем, до сих пор ему удавалось как-то выкручиваться…Из всей этой картины следует один важный вывод — даже в случае, если Трампу удастся заставить Украину что-то подписать, а Россия на предложенный вариант "сделки" согласится, при власти на Украине останется "партия войны", которая будет рассматривать мир как временную передышку и попытается в ближайшей же перспективе, отреформировав армию и восстановив промышленность, возобновить боевые действия. Поскольку Украина получит "гарантии безопасности", то в следующую войну будут вовлечены как минимум европейские партнёры. Инструменты для этого у Украины есть — диверсанты, однотипное с российским оружие и слабоумные дегенераты во главе Европы. Но делаться это, скорее всего, будет уже без Зеленского, а новым президентом, который, по сложившейся традиции, будет гораздо хуже…С другой стороны, после войны 08.08.08 такая же ситуация была в Грузии — любой политик и любая политическая сила обязаны были выступать с позиции реванша. Правда, ситуация там была во многом другая — и шок от вмешательства России, которого никто не ожидал, и быстрота кампании, и сравнительно небольшие потери, и, главное, тогда речь не шла ни о каких гарантиях со стороны Запада, кроме "моральных", которые были почти на 100 % исчерпаны участием европейских лидеров в митинге в Тбилиси.* Входит в состав сообщества, включённого в перечень экстремистских и террористический организаций Росфинмониторинга** Включён в перечень экстремистов и террористов РосфинмониторигаО "партии войны" в Европе можно прочитать в статье Владимира Скачко "Новая опасность для старой безопасности. Как "хотюнчики" устраивают в Европе Карибский кризис 2.0"

