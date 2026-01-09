Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом

Когда на кухне есть картофель, лук, яйца, соль и мука, каждая домохозяйка может приготовить классические драники. Но если в довесок к этим продуктам есть творог или сыр, курица или свинина, грибы или кабачок — можно поэкспериментировать с разновидностями этого смачного картофельного блюда. Многие виды драников заслуживают как минимум вашего внимания, а как максимум — того, чтобы остаться в вашем рационе навсегда, поэтому мы представляем вам 5 наиболее интересных на наш взгляд рецептов белорусских драников.

Драники с грибами

Рецепт драников с грибами распространился на всей территории нынешней Белоруссии из ее северной части еще несколько столетий назад. Туда могут входить как свежие, так и маринованные или сушеные грибы.