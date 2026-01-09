Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом

Драники с грибами
Рецепт драников с грибами распространился на всей территории нынешней Белоруссии из ее северной части еще несколько столетий назад. Туда могут входить как свежие, так и маринованные или сушеные грибы.
Для их приготовления понадобится картофель, сметана (в грибы), молоко, лук репчатый, грибы (лучше свежие, но могут сгодиться маринованные или сушеные), мука, яйцо куриное, чеснок, сыр твердый и соль.
Сначала делаем драники. Для этого трем картофель на мелкой терке, добавляет туда тертый лук, муку, соль по вкусу и яйцо. Перемешиваем и выкладываем на всю сковороду тонким слоем. Обжариваем таким образом один большой драник с двух сторон.
Когда тонкий и большой драник готов, делаем начинку для него: обжариваем грибы, добавляем туда мелко нарезанные лук и чеснок, а также сметану. Когда начинка будет готова, ее стоит аккуратно выложить на драник и завернуть. Блюдо можно подавать с тертым сыром или свежей сметаной.
Драники с курицей или мясом
Для приготовления мясных драников потребуется картофель, мясной фарш, морковь, яйцо куриное, молоко и соль.
Первым делом добавим в фарш соль, яйцо и молоко. Хорошо перемешаем полученную консистенцию. Затем дополним получившуюся массу натертой на мелкой терке морковью. Снова перемешаем. Потом туда же высыплем картофель, натертый на крупной терке. И снова, как вы уже догадались, перемешаем до получения однородной массы.
Затем картофельно-морковно-мясной фарш выкладываем на раскаленную сковороду в форме небольших оладок. Так как в этом рецепте используется мясо, их следует прожарить дольше традиционных драников.
Постные драники
Белорусы были верующим и набожным народом, поэтому и традиционная кухня у них включает постные альтернативы для основных блюд. Постные драники готовятся схожим образом с классическими, но туда не добавляются яйца и, ясное дело, любые мясные продукты. Кроме того, их не подают со сметаной. В состав входят лишь картофель, манная крупа, лук, чеснок и соль.
Для начала необходимо натереть картофель на мелкой терке. Затем добавить туда манную крупу. Она улучшает структуру драников, и они получаются не такие клейкие, как с мукой. После этого добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, солим, и по вкусу можно дополнить свежей зеленью. Перемешиваем.
А дальше вы уже знаете — полученную массу выкладываем на раскаленную сковороду в форме небольших оладок.
Драники с кабачком
Так, для приготовления потребуется, ясное дело, картофель, свежий кабачок, яйцо куриное, лук репчатый, мука, укроп и соль.
В самом начале кулинарного творческого процесса чистим овощи. Затем трем на мелкой терке картофель, половину кабачка и лук. Перемешиваем. Из полученной массы желательно слить образовавшуюся жидкость (можно выжать с помощью марли). К натертым овощам добавляем яйцо, муку, мелко нарезанный укроп и соль. И снова перемешиваем до получения однородной консистенции.
Жарим до получения золотистой корочки. После приготовления можно подавать со сметаной или майонезом. Кроме того, можно на них выдавить через пресс чеснок, что сделает их еще пикантнее и вкуснее.
Драники с творогом
Для их приготовления нам понадобится картофель, лук репчатый, яйцо куриное, творог (можно любой, но лучше домашний), соль и масло растительное (для жарки).
Сначала следует натереть картофель и лук и, смешав их, выложить полученную массу на марлю и выдавить из нее сок. Затем полученную картофельно-луковое пюре необходимо переместить в миску и добавить туда творог (его должно быть чуть меньше, чем картофельно-луковой массы), яйца и соль. Все это перемешивается и выкладывается на сковороду. Готовится до хрустящей корочки.