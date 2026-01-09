Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом - 09.01.2026 Украина.ру
Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом
Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом - 09.01.2026 Украина.ру
Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом
Когда речь заходит о белорусской кухне, у большинства людей возникают ассоциации с драниками. Сразу представляются ароматные картофельные блины с хрустящей корочкой. Но мало кто знает, что традиционные белорусские драники бывают разных видов. В некоторые из них входят ингредиенты, о которых вы точно не догадаетесь
эксклюзив, кулинария
Эксклюзив, кулинария, белорусская кухня

Рецепты необычных белорусских драников. Бывают даже с творогом

14:06 09.01.2026 (обновлено: 14:07 09.01.2026)
 
Драники
Драники - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© commons.wikimedia.org / Kagor
Когда речь заходит о белорусской кухне, у большинства людей возникают ассоциации с драниками. Сразу представляются ароматные картофельные блины с хрустящей корочкой. Но мало кто знает, что традиционные белорусские драники бывают разных видов. В некоторые из них входят ингредиенты, о которых вы точно не догадаетесь

Блины
2 января, 16:16
Не бульбой единой. Интересные факты о белорусской национальной кухнеШирокой общественности известно о белорусской кухне в основном лишь то, что важное место в ней занимает картофель. На белорусском языке этот овощ называют бульбой, поэтому белорусов даже иногда в шутку именуют бульбашами. На самом деле в национальной кухне соседней республики есть куда больше интересного
Когда на кухне есть картофель, лук, яйца, соль и мука, каждая домохозяйка может приготовить классические драники. Но если в довесок к этим продуктам есть творог или сыр, курица или свинина, грибы или кабачок — можно поэкспериментировать с разновидностями этого смачного картофельного блюда. Многие виды драников заслуживают как минимум вашего внимания, а как максимум — того, чтобы остаться в вашем рационе навсегда, поэтому мы представляем вам 5 наиболее интересных на наш взгляд рецептов белорусских драников.

Драники с грибами

Рецепт драников с грибами распространился на всей территории нынешней Белоруссии из ее северной части еще несколько столетий назад. Туда могут входить как свежие, так и маринованные или сушеные грибы.

© скриншот видео Natasha Parkhomenko
© скриншот видео Natasha Parkhomenko

Для их приготовления понадобится картофель, сметана (в грибы), молоко, лук репчатый, грибы (лучше свежие, но могут сгодиться маринованные или сушеные), мука, яйцо куриное, чеснок, сыр твердый и соль.

Сначала делаем драники. Для этого трем картофель на мелкой терке, добавляет туда тертый лук, муку, соль по вкусу и яйцо. Перемешиваем и выкладываем на всю сковороду тонким слоем. Обжариваем таким образом один большой драник с двух сторон.

Когда тонкий и большой драник готов, делаем начинку для него: обжариваем грибы, добавляем туда мелко нарезанные лук и чеснок, а также сметану. Когда начинка будет готова, ее стоит аккуратно выложить на драник и завернуть. Блюдо можно подавать с тертым сыром или свежей сметаной.

Драники с курицей или мясом

Работа научно-лабораторного комплекса оригинального семеноводства и выращивания суперэлитных категорий сортов картофеля - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа 2021, 18:15
Без драников и зраз. Будут ли на Украине перебои с картошкойНа Украине растёт спрос на картофель, при этом эксперты опасаются возникновения дефицита. Причина - не в количестве выращенного овоща, а в его качестве
Самым сытным и мужским видом драников можно назвать мясные картофельные блины. Традиционно белорусы из всех видов мяса больше всего потребляли в пищу курицу и свинину, поэтому и драники было принято готовить с ними. Причем как по отдельности, так и смешивая разные фарши.

Для приготовления мясных драников потребуется картофель, мясной фарш, морковь, яйцо куриное, молоко и соль.

Первым делом добавим в фарш соль, яйцо и молоко. Хорошо перемешаем полученную консистенцию. Затем дополним получившуюся массу натертой на мелкой терке морковью. Снова перемешаем. Потом туда же высыплем картофель, натертый на крупной терке. И снова, как вы уже догадались, перемешаем до получения однородной массы.

© 1000.menu
© 1000.menu

Затем картофельно-морковно-мясной фарш выкладываем на раскаленную сковороду в форме небольших оладок. Так как в этом рецепте используется мясо, их следует прожарить дольше традиционных драников.

Постные драники

Белорусы были верующим и набожным народом, поэтому и традиционная кухня у них включает постные альтернативы для основных блюд. Постные драники готовятся схожим образом с классическими, но туда не добавляются яйца и, ясное дело, любые мясные продукты. Кроме того, их не подают со сметаной. В состав входят лишь картофель, манная крупа, лук, чеснок и соль.

© 1000.menu
© 1000.menu

Для начала необходимо натереть картофель на мелкой терке. Затем добавить туда манную крупу. Она улучшает структуру драников, и они получаются не такие клейкие, как с мукой. После этого добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, солим, и по вкусу можно дополнить свежей зеленью. Перемешиваем.

А дальше вы уже знаете — полученную массу выкладываем на раскаленную сковороду в форме небольших оладок.
Драники с кабачком

- РИА Новости, 1920, 01.01.2026
1 января, 21:52
Белорусская кухня: рецепт колдуновУ белорусских колдунов две истории появления и два способа приготовления: такое «раздвоение» позволит попробовать сразу два самобытных блюда
С запада нынешней территории Белоруссии до наших дней дошел рецепт драников с кабачками. С добавлением этого овоща любимое не только белорусами картофельное лакомство становится еще вкуснее и сочнее.

Так, для приготовления потребуется, ясное дело, картофель, свежий кабачок, яйцо куриное, лук репчатый, мука, укроп и соль.

В самом начале кулинарного творческого процесса чистим овощи. Затем трем на мелкой терке картофель, половину кабачка и лук. Перемешиваем. Из полученной массы желательно слить образовавшуюся жидкость (можно выжать с помощью марли). К натертым овощам добавляем яйцо, муку, мелко нарезанный укроп и соль. И снова перемешиваем до получения однородной консистенции.

© cookpad.com
© cookpad.com

Жарим до получения золотистой корочки. После приготовления можно подавать со сметаной или майонезом. Кроме того, можно на них выдавить через пресс чеснок, что сделает их еще пикантнее и вкуснее.

Драники с творогом

23 июня 2021, 16:37
Белорусская кухня: рецепт картофельной бабкиВ белорусской кухне посоревноваться в популярности с драниками может разве что картофельная бабка – еще одно сытное блюдо из «бульбы»
Приступаем к рецепту, пожалуй, самого экзотического вида драников, которые есть в этом обзоре — драники с творогом. Они были популярны на всей территории Белоруссии, но особенно на юге нынешней территории республики — на Полесье.

Для их приготовления нам понадобится картофель, лук репчатый, яйцо куриное, творог (можно любой, но лучше домашний), соль и масло растительное (для жарки).

Сначала следует натереть картофель и лук и, смешав их, выложить полученную массу на марлю и выдавить из нее сок. Затем полученную картофельно-луковое пюре необходимо переместить в миску и добавить туда творог (его должно быть чуть меньше, чем картофельно-луковой массы), яйца и соль. Все это перемешивается и выкладывается на сковороду. Готовится до хрустящей корочки.

 

